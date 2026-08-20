નીરજ ચોપરાનો લુસાને ડાયમંડ લીગમાં મુકાબલો પાથિરાજ સામે, ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાનો રહેશે પડકાર
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ના સમાપન પછી, ભારતીય સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા 21 ઓગસ્ટે લુસાનેમાં ડાયમંડ લીગના આગામી તબક્કામાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે.
Published : August 20, 2026 at 7:17 PM IST
ડાયમંડ લીગનો આગામી તબક્કો, જે બધા ભાગ લેનારા ખેલાડીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તે લુસાનેમાં યોજાઈ રહ્યો છે. લુસાને ડાયમંડ લીગ 2026માં, ભારતીય ચાહકો સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરાને ઉત્સુકતાથી નિહાળશે, જે 21 ઓગસ્ટની રાત્રે એક્શનમાં આવવાનો છે. નીરજ ચોપરાએ તાજેતરમાં ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો, જ્યાં શ્રીલંકાના રૂમેશ પાથિરાજે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો. હવે, નીરજ ફરી એકવાર રૂમેશનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે, અને આ સ્પર્ધાને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સુકતા છે.
નીરજ ચોપરા ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરવા માંગે છે
નીરજ ચોપરા માટે લુસાને ડાયમંડ લીગનો તબક્કો મહત્વપૂર્ણ રહેશે કારણ કે તે ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરવા માંગે છે. હાલમાં, નીરજ ચોપરા છ પોઈન્ટ સાથે સાતમા સ્થાને છે. રેન્કિંગમાં ટોચના છમાં સ્થાન મેળવનારા ખેલાડીઓ 4 અને 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ બ્રસેલ્સમાં યોજાનારી ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. શ્રીલંકાના એથ્લીટ રુમેશ પથિરાજે ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન પહેલાથી જ બુક કરાવી લીધું છે; તેણે આ સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેણે જે નવ ઇવેન્ટમાં પ્રવેશ કર્યો છે તેમાંથી આઠ જીતી છે. દરમિયાન, નીરજ ચોપરા પીઠની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી વાપસી કરી રહ્યો છે જેના કારણે તે ઘણી મુખ્ય ઇવેન્ટ્સ ચૂકી ગયો હતો.
NEERAJ CHOPRA IN THE HUNT! 🇮🇳— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) August 20, 2026
The men’s javelin competition is heating up as the race to the 2026 Diamond League enters its decisive phase.
With Rumesh Pathirage, Anderson Peters, Curtis Thompson, Keshorn Walcott and more in the mix, Neeraj Chopra faces a stacked field in the… pic.twitter.com/aTuc6mhlHi
પાકિસ્તાનનો અરશદ નદીમ પહેલેથી જ ખસી ગયો છે
જ્યારે નીરજ ચોપરા અને રુમેશ પથિરાજ લુસાને ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે અરશદ નદીમ જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાલા ફેંક ફાઇનલમાં નવમા સ્થાને રહ્યો હતો તેણે આ ઇવેન્ટમાંથી ખસી ગયો છે; તે હાલમાં જાપાનમાં એશિયન ગેમ્સની તૈયારી માટે દક્ષિણ આફ્રિકામાં તાલીમ લઈ રહ્યો છે. અરશદ ઉપરાંત, જર્મનીનો યુરોપિયન ચેમ્પિયન જુલિયન વેબર પણ લુસાને ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લઈ રહ્યો નથી. તેમ છતાં, નીરજ માટે આગળનો પડકાર સરળ નહીં હોય, કારણ કે તેને વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયન કેશોર્ન વોલકોટ (ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો) અને એન્ડરસન પીટર્સ (ગ્રેનાડા) તરફથી સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડશે.
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