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275 દિવસ પછી નીરજ ચોપરા મારશે મેદાનમાં એન્ટ્રી, દોહા ડાયમંડ લીગમાં લેશે ભાગ

ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા બાદ ફરીથી એક્શનમાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે.

NEERAJ CHOPRA
NEERAJ CHOPRA (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 5:45 PM IST

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NEERAJ CHOPRA: ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર, બે વખતના ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા, નીરજ ચોપરા, ફરી એકવાર એક્શનમાં આવવા માટે તૈયાર છે. તે 19 જૂને દોહા ડાયમંડ લીગમાં વાપસી કરશે, જે 275 દિવસ પછી સ્પર્ધામાં પરત ફરશે. 2025 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં આઠમા સ્થાને રહ્યા પછી તેણે કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો ન હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, નીરજ ચોપરાએ ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સ 2020માં ગોલ્ડ મેડલ અને 2024માં પેરિસ ઓલિમ્પિક્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.

નીરજ ચોપરા એ ગયા વર્ષે 90 મીટરથી વધુ ભાલા ફેંક્યો હતો

નીરજ ચોપરાની પસંદગી દોહા ડાયમંડ લીગ માટે કરવામાં આવી છે, જ્યાં તેણે ગયા વર્ષે 90 મીટરથી વધુ ભાલા ફેંક્યો હતો. હરિયાણાનો રહેવાસી, નીરજ હાલમાં તેના ફિઝિયો અને કોચ સાથે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં 47 દિવસની તીવ્ર તાલીમમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. વધુમાં, તેને આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે; જોકે, સ્પર્ધામાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરવા માટે, તેણે એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના નિયમો અનુસાર ઓછામાં ઓછા 82.61 મીટરનો ફેંક કરીને ક્વોલિફાય થવું પડશે.

ત્રણ ભારતીય એથ્લીટ દોહા ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેશે

આવતા મહિને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ગ્લાસગોમાં યોજાવાની છે. જો ભારતના સ્ટાર એથ્લીટ નીરજ ચોપરા ભાગ લે છે, તો કુલ ત્રણ ભારતીય એથ્લીટ ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. અન્ય બે એથ્લીટ, રોહિત યાદવ અને યશવીર સિંહ, પહેલાથી જ આ ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. વધુમાં, આગામી દોહા ડાયમંડ લીગમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ એથ્લીટો વચ્ચે તીવ્ર સ્પર્ધા જોવા મળશે. ભૂતપૂર્વ ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન કેશોર્ન વોલકોટ (ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો) અને શ્રીલંકાના રૂમેશ થરંગા પથિરાજ જેવા અગ્રણી રમતવીરો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. જોકે, પેરિસ ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ અને પાકિસ્તાની સ્ટાર અરશદ નદીમ આ વખતે દોહા ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેતા જોવા મળશે નહીં.

કોણ કોણ ભાગ લેશે દોહા ડાયમંડ લીગમાં?

ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સ (સિઝન-શ્રેષ્ઠ 86.08 મીટર), યુએસએના કર્ટિસ થોમ્પસન (85.33 મીટર) અને ચેક રિપબ્લિકના જેકુબ વાડલેજ (85.24 મીટર)નો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, દોહામાં યોજાયેલી સ્પર્ધામાં, ભારતના નીરજ ચોપરાએ 90.23 મીટરનો પ્રભાવશાળી થ્રો રેકોર્ડ કર્યો હતો, પરંતુ જર્મનીના જુલિયન વેબરે તેના અંતિમ (છઠ્ઠા) પ્રયાસમાં 91.06મીટર ભાલા ફેંકીને ખિતાબ જીત્યો.

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