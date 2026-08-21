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નીરજ ચોપરાની ઇવેન્ટ ભારતમાં કયા સમયે શરૂ થશે? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી

ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા એશિયન ગેમ્સ પહેલા લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેશે. ચાલો જાણીએ નીરજ ચોપરાની ઇવેન્ટ ભારતમાં કયા સમયે શરૂ થવાની છે.

નીરજ ચોપરા
નીરજ ચોપરા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 5:25 PM IST

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ભારતના સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા શુક્રવારે લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પછી આ તેની પહેલી સ્પર્ધા છે. નીરજ આ ઇવેન્ટ દરમિયાન ડાયમંડ લીગ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. લૌઝેનમાં તેનો સૌથી મોટો પડકાર શ્રીલંકાના ઉભરતા સ્ટાર, રુમેશ પાથિરાજ તરફથી આવશે; પાથિરાજ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના વિજેતા છે અને હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે.

નીરજ માટે લૌઝેન લેગ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે

નીરજ ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરથી કમરના નીચલા ભાગમાં ઈજાથી પરેશાન છે, જેના કારણે દોહામાં ડાયમંડ લીગ ઇવેન્ટ સુધી તેની વાપસીમાં વિલંબ થયો હતો. જોકે તે ગ્લાસગોમાં સંપૂર્ણપણે ફિટ નહોતો, તેમ છતાં તે 85.83 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે સિલ્વર મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ પછી, નીરજ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બીલ ગયો, જ્યાં તેણે તેના બાળપણના કોચ જયવીર ચૌધરી અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ઇશાન મારવાહ સાથે તાલીમ લીધી. સીઝનના અંતમાં ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ માટે તેની રેન્કિંગ સુધારવા માટે લૌઝેન સ્પર્ધા નીરજ માટે મહત્વપૂર્ણ છે; તે હાલમાં છ પોઈન્ટ સાથે સાતમા સ્થાને છે. રેન્કિંગમાં ટોચના છ એથ્લેટ્સ 4 અને 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ બ્રસેલ્સમાં યોજાનારી ડાયમંડ લીગ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.

અરશદ અને વેબર લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાંથી ખસી ગયા

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન અરશદ નદીમ અને જર્મનીના યુરોપિયન ચેમ્પિયન જુલિયન વેબરના ખસી જવાથી લૌઝેન ડાયમંડ લીગની ચમક થોડી ઝાંખી પડી ગઈ છે. 2024 ઓલિમ્પિકમાં 92.97 મીટરના રેકોર્ડ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ નદીમ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે; આ સિઝનમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 78.63 મીટર છે. તે અગાઉ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 77.41 મીટરના થ્રો સાથે નવમા સ્થાને રહ્યો હતો. વેબરે બર્મિંગહામમાં યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપમાં 90.40 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આ ખસી જવા છતાં, સ્પર્ધા ઉગ્ર રહે છે, જેમાં ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોના વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયન કેશોર્ન વોલકોટ અને ગ્રેનાડાના એન્ડરસન પીટર્સ જેવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. યુએસએના વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા કર્ટિસ થોમ્પસન અને ચેક રિપબ્લિકના ઓલિમ્પિક સિલ્વર મેડલ વિજેતા જેકબ વાડલેજ પણ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેનારા નવ ખેલાડીઓમાં સામેલ છે.

લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં ભાગ લેનારા પુરુષોના ભાલા ફેંકના ખેલાડીઓની યાદી

  • નીરજ ચોપરા
  • રૂમેશ પાથિરાજ
  • એન્ડરસન પીટર્સ
  • કર્ટિસ થોમ્પસન
  • જેકબ વાડલેચ
  • કેશોર્ન વોલકોટ
  • સિમોન વેઈલેન્ડ
  • માર્ક મિનિશેલો
  • આર્થર ફેલ્ફનર

ચાલો લુઝેન ડાયમંડ લીગના લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સંબંધિત માહિતી

લૌઝેન ડાયમંડ લીગ ક્યારે યોજાશે?

લૌઝેન ડાયમંડ લીગ શુક્રવાર, 21 ઓગસ્ટના રોજ યોજાશે.

લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધા કયા સમયે શરૂ થશે?

લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધા ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:52 વાગ્યે શરૂ થશે.

લૌઝેન ડાયમંડ લીગમાં પુરુષોની ભાલા ફેંક સ્પર્ધા ભારતમાં ક્યાં જોઈ શકાય છે?

લૌઝેન ડાયમંડ લીગનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ભારતમાં ડાયમંડ લીગની સત્તાવાર યુટ્યુબ ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે.

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