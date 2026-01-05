"ગોલ્ડન બોય" નીરજ ચોપરાએ JSW સ્પોર્ટ્સ સાથે છેડો ફાડ્યો, લોન્ચ કરી પોતાની કંપની
10 વર્ષ પહેલા 2016 માં નીરજ ચોપરાએ JSW સ્પોર્ટ્સ સાથે કરાર કર્યો હતો.
Published : January 5, 2026 at 5:49 PM IST
હૈદરાબાદ: હવે કોઈ અન્ય એજન્સી પર નિર્ભર ન રહેતા, નીરજ ચોપરાએ JSW સ્પોર્ટ્સ સાથે છેડો ફાડી નાખ્યો છે અને નવા વર્ષમાં પોતાની એથ્લીટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ, "વેલ સ્પોર્ટ્સ" શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. સોમવારે, "ગોલ્ડન બોય" નીરજનો કંપની સાથેનો દસ વર્ષનો સંબંધ પરસ્પર સંમતિથી સમાપ્ત થયો.
10 વર્ષ પહેલાં, 2016 માં, સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર ખેલાડીએ JSW સ્પોર્ટ્સ સાથે કરાર કર્યો હતો. તે સમયે, નીરજ વૈશ્વિક એથ્લેટિક્સ સર્કિટ પર અજાણ હતો. JSW સ્પોર્ટ્સે પાણીપતના ખેલાડી તરીકે તેમના શાસનકાળ દરમિયાન દરેક ઉતાર-ચઢાવમાં પાણીપતના ખેલાડીને ટેકો આપ્યો છે. તે નિઃશંકપણે ભારતીય રમતોમાં સૌથી સફળ રમતવીર-મેનેજમેન્ટ ભાગીદારીમાંની એક છે. નીરજએ JSW સ્પોર્ટ્સની મદદથી ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા.
ભાલા ફેંકનાર ખેલાડીએ પોતાના અલગ થવાની જાહેરાત કરતા એક પ્રેસ નિવેદનમાં ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો. 28 વર્ષીય નીરજે લખ્યું, "છેલ્લા દસ વર્ષોમાં, અમારી સફર ખુશી, વિશ્વાસ અને સફળતાની રહી છે. JSW સ્પોર્ટ્સે મારી કારકિર્દીનો માર્ગ ઘડ્યો છે. હું હંમેશા તેમના સમર્થન અને દ્રષ્ટિકોણ માટે આભારી રહીશ." તેમણે ઉમેર્યું, "જ્યારે આ પ્રકરણ સમાપ્ત થઈ ગયું છે, ત્યારે હું આ મૂલ્યોને મારી સફરના આગામી પ્રકરણમાં લઈ જઈશ."
JSW સ્પોર્ટ્સ સાથેના જોડાણમાં નીરજની સૌથી મોટી સિદ્ધિ નિઃશંકપણે 2021 ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ છે. નીરજ ઓલિમ્પિકમાં ટ્રેક એન્ડ ફિલ્ડ ઇવેન્ટમાં પોડિયમમાં ટોચ પર પહોંચનાર દેશનો પ્રથમ એથ્લીટ બન્યો. ભાલા ફેંકનાર ખેલાડીએ ત્યારથી JSW સ્પોર્ટ્સ સાથે ભાગીદારીમાં 2023 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ અને 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં સિલ્વર સહિત અનેક પુરસ્કારો જીત્યા છે.
કરારની પરસ્પર સમાપ્તિ અંગે, JSW સ્પોર્ટ્સના CEO દિવ્યાંશુ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "નીરજ સાથે કામ કરવું એ JSW ગ્રુપના દરેક માટે એક અનોખો અનુભવ રહ્યો છે. તેમની સફળતાની વાર્તા અમારા વિઝન, ઉત્તમ કાર્ય અને હેતુનો પુરાવો છે. અમે સાથે મળીને જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના પર અમને ખૂબ ગર્વ છે. અમે ભવિષ્યમાં તેમને દરેક સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ."
જોકે, નીરજ હજુ સુધી નક્કી કર્યું નથી કે તે નવા વર્ષમાં ટ્રેક પર ક્યારે પાછો ફરશે. આનું કારણ એ છે કે નીરજ હજુ પણ ગયા વર્ષે થયેલી ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, નીરજ ગયા વર્ષે ટોક્યોમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પીઠની ઈજા સાથે પ્રવેશ્યો હતો. આ કારણે, ભારતીય ભાલા ફેંકનાર પોડિયમ પર સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો. 2018 પછી આ પહેલી વાર હતું.
