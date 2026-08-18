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અર્જુન એવોર્ડની જાહેરાત, દિવ્યા દેશમુખ, તેજસ્વિન શંકર સહિત 17 રમતવીરોને મળશે સન્માન

ભારત સરકારે અર્જુન એવોર્ડની જાહેરાત કરી છે. 17 ખેલાડીઓને અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ સાથે દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

દિવ્યા દેશમુખ
દિવ્યા દેશમુખ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 3:05 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 3:12 PM IST

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NATIONAL SPORTS AWARDS 2025: ભારત સરકારે નેશનલ સ્પોર્ટસ એવોર્ડ 2025 ની જાહેરાત કરી છે. અર્જુન એવોર્ડ માટે 17 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. આ સન્માન માટે એથ્લેટિક્સ અને બેડમિન્ટનથી લઈને હોકી, ચેસ, શૂટિંગ અને કબડ્ડી સુધીના વિવિધ ક્ષેત્રોના ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. યુવા બાબતો અને સ્પોર્ટસ મંત્રાલયે પસંદગી સમિતિની ભલામણોના આધારે આ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરી હતી.

નેશનલ સ્પોર્ટસ એવોર્ડ 2025 ની યાદી જાહેર કરતી વખતે, યુવા બાબતો અને સ્પોર્ટસ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, રમતગમતમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનારા રમતવીરો, કોચ અને સંસ્થાઓને વાર્ષિક ધોરણે આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે, સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ ન્યાયાધીશ (નિવૃત્ત) અરુણ કુમાર મિશ્રાની અધ્યક્ષતાવાળી પસંદગી સમિતિ દ્વારા એવોર્ડ માટેના નામોની ભલામણ કરવામાં આવી હતી.

આ ખેલાડીઓને અર્જુન એવોર્ડ મળશે

અર્જુન એવોર્ડ 2025 માટે કુલ 17 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. એથ્લેટિક્સમાં, તેજસ્વિન શંકર, મોહમ્મદ અજમલ વી અને પ્રિયંકા ગોસ્વામીનું સન્માન કરવામાં આવશે. બેડમિન્ટનમાં, ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદ - સુપ્રસિદ્ધ કોચ પુલેલા ગોપીચંદની પુત્રીની પસંદગી કરવામાં આવી છે. બોક્સિંગમાં, નરેન્દ્રને અર્જુન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે.

ચેસમાં, વિદિત સંતોષ ગુજરાતી અને દિવ્યા જીતેન્દ્ર દેશમુખને આ સન્માન મળશે. ધનુષ શ્રીકાંતને બહેરા શૂટિંગ શ્રેણીમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. હોકીમાં, લાલરેમસિયામી અને રાજકુમાર પાલને અર્જુન પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થશે. સુરજીત અને પૂજાને કબડ્ડી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. રુદ્રાંશ ખંડેલવાલ (પેરા-શૂટિંગ), એકતા ભયાન (પેરા-એથ્લેટિક્સ), અરવિંદ સિંહ (રોઇંગ) અને અખિલ શિઓરન (શૂટિંગ) ને પણ અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.

તેજસ્વિન શંકર
તેજસ્વિન શંકર (IANS)

લાઈફટાઈમ અર્જુન એવોર્ડની પણ જાહેરાત

ફૂટબોલર આઈ. અરુમૈનયગમને અર્જુન એવોર્ડ (આજીવન શ્રેણી) માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જે રમતગમતમાં લાંબા સમયથી યોગદાન આપનારા ખેલાડીઓને ઓળખે છે. આ એવોર્ડ એવા ખેલાડીઓને આપવામાં આવે છે જેમણે તેમની સક્રિય કારકિર્દી દરમિયાન અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું અને નિવૃત્તિ પછી પણ રમતના વિકાસમાં યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું.

કોચને પણ મળશે દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ

દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનારાઓની પણ નેશનલ સ્પોર્ટસ એવોર્ડના ભાગ રૂપે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પરવીર સિંહ (એથ્લેટિક્સ), છોટે લાલ યાદવ (બોક્સિંગ) અને નેહા નંદકુમાર ચવ્હાણ (શૂટિંગ) ને નિયમિત શ્રેણીમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, ધર્મેન્દ્ર સિંહ યાદવ (બોક્સિંગ) અને વીરેન્દ્ર કુમાર (કુસ્તી) ને આજીવન શ્રેણીમાં સન્માનિત કરવામાં આવશે.

અર્જુન એવોર્ડ માટે પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી

તેજસ્વિન શંકર (એથ્લેટિક્સ)

મોહમ્મદ અજમલ વી (એથ્લેટિક્સ)

પ્રિયંકા ગોસ્વામી (એથ્લેટિક્સ)

ટ્રીસા જોલી (બેડમિન્ટન)

પુલેલા ગાયત્રી ગોપીચંદ (બેડમિન્ટન)

નરેન્દ્ર (બોક્સિંગ)

વિદિત સંતોષ ગુજરાતી (ચેસ)

દિવ્યા જીતેન્દ્ર દેશમુખ (ચેસ)

ધનુષ શ્રીકાંત (બધિર શૂટિંગ)

લાલરેમસિયામી (હોકી)

રાજકુમાર પાલ (હોકી)

સુરજીત (કબડ્ડી)

પૂજા (કબડ્ડી)

રૂદ્રાંશ ખંડેલવાલ (પેરા-શૂટિંગ)

એકતા ભય (પેરા-એથ્લેટિક્સ)

અરવિંદ સિંઘ (રોઇંગ)

અખિલ શિયોરન (શૂટિંગ)

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Last Updated : August 18, 2026 at 3:12 PM IST

TAGGED:

NATIONAL SPORTS AWARDS 2025
ARJUN AWARDS
TEJASWIN SHANKAR
DIVYA DESHMUKH
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