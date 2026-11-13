રાષ્ટ્રીય રમતગમત પુરસ્કારો: 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર મળ્યો, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ દ્વારા સન્માનિત, યાદી જુઓ
આ વખતે, રાષ્ટ્રીય રમત પુરસ્કારો 2025 માં કોઈ પણ ખેલાડીને ખેલ રત્ન મળ્યો નથી. 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 13, 2026 at 3:48 PM IST
NATIONAL SPORTS AWARDS 2025: શુક્રવારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે આ વર્ષના રાષ્ટ્રીય રમતગમત પુરસ્કારો રજૂ કર્યા. આ વર્ષે દેશના સર્વોચ્ચ રમતગમત સન્માન, મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર માટે કોઈ પણ ખેલાડીની પસંદગી કરવામાં આવી નથી, અને 2014 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો નથી. લગભગ 36 મિનિટ સુધી ચાલેલા આ સમારોહમાં કેન્દ્રીય યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને રમતગમત સચિવ હરિ રંજન રાવ સહિત અનેક મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા.
કોને અર્જુન એવોર્ડ મળ્યો?
પસંદગી સમિતિની ભલામણોના પુનઃમૂલ્યાંકન પછી, કુલ 17 રમતવીરોને પ્રતિષ્ઠિત અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કેટલાક રમતવીરોએ પુરસ્કારોની જાહેરાતમાં થયેલા નોંધપાત્ર વિલંબની ટીકા કરી હતી, જેને મંત્રાલયે પુરસ્કારોની પવિત્રતા અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે જરૂરી ગણાવ્યું હતું. પુરસ્કાર મેળવનારાઓમાં તાજેતરના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ચેસ ખેલાડી દિવ્યા દેશમુખ, 2024 ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ રહેલા વિદિત ગુજરાતી, ડેકેથલીટ તેજસ્વિન શંકર અને મહિલા ડબલ્સ બેડમિન્ટન જોડી ગાયત્રી ગોપીચંદ અને ત્રિશા જોલીનો સમાવેશ થાય છે.
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu confers Arjuna Award to athlete Priyanka Goswami and boxer Narendra during National Sports Awards 2025 ceremony at Rashtrapati Bhavan. #ArjunaAward #NationalSportsAwards2025 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3HlFICMv8f— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
આ સમારોહમાં રૂબરૂ હાજર રહેલા અગ્રણી ખેલાડીઓમાં દિવ્યા દેશમુખ, વિદિત ગુજરાતી, કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સિલ્વર મેડલ વિજેતા બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલ અને યુવાન બહેરા શૂટર ધનુષ શ્રીકાંતનો સમાવેશ થાય છે. પેરા-સ્પોર્ટ્સ કેટેગરીમાં, આ વખતે ફક્ત બે ખેલાડીઓને જ આ સન્માન મળ્યું. પેરા ક્લબ થ્રોઅર એકતા ભયાન અને શૂટર રુદ્રાંશ ખંડેલવાલ. આ ઉપરાંત, 1962 એશિયન ગેમ્સની સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા ફૂટબોલ ટીમના સભ્ય આઈ. અરુણયગમને 'લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ' શ્રેણીમાં અર્જુન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 समारोह के दौरान एथलीट प्रियंका गोस्वामी और मुक्केबाज नरेंद्र को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। #ArjunaAward #NationalSportsAwards2025 https://t.co/ZAy8RFiSwO— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) November 13, 2026
પાંચ કોચને દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર મળ્યો
કોચિંગ ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ ત્રણ કોચને દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મહિલા રાષ્ટ્રીય શિબિર સાથે સંકળાયેલા બોક્સિંગ કોચ છોટે લાલ યાદવનો સમાવેશ થાય છે. પુરુષોના રાષ્ટ્રીય બોક્સિંગ કોચ ધર્મેન્દ્ર યાદવ અને કુસ્તી કોચ વીરેન્દ્ર કુમારને પણ લાઇફટાઇમ એચિવમેન્ટ શ્રેણીમાં દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અર્જુન એવોર્ડ વિજેતાને ₹1.5 મિલિયન (1.5 મિલિયન રૂપિયા) નું રોકડ ઇનામ મળે છે. પરંપરાગત રીતે, આ પુરસ્કારો 29 ઓગસ્ટ, હોકીના દિગ્ગજ મેજર ધ્યાનચંદની જન્મજયંતિના રોજ આપવામાં આવતા હતા, પરંતુ કોવિડ-19 રોગચાળા પછી તારીખ અસંગત રહી છે.
અર્જુન અને દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કારો વિશે જાણો
અર્જુન પુરસ્કાર ભારતનો સૌથી જૂનો રાષ્ટ્રીય રમત પુરસ્કાર છે. તેની સ્થાપના 1961માં કરવામાં આવી હતી. રમતગમતમાં શ્રેષ્ઠતા માટે રમતગમતના હસ્તીઓને સમર્પિત, આ પુરસ્કાર મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર પછીનો બીજો સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર છે. આ પુરસ્કાર સતત ચાર વર્ષ સુધી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન, નેતૃત્વ ગુણો, રમતગમત અને શિસ્ત માટે આપવામાં આવે છે.
શરૂઆતમાં આ પુરસ્કાર ૫ લાખ રૂપિયાનો હતો, જે 2020 થી વધારીને 15 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, અર્જુનની કાંસ્ય પ્રતિમા અને પ્રશસ્તિપત્ર આપવામાં આવે છે. 1961માં, આ પુરસ્કાર કુલ છ ખેલાડીઓને આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સલીમ દુર્રાની આ પુરસ્કારથી સન્માનિત થનારા પ્રથમ ક્રિકેટર હતા.
1985માં શરૂ કરવામાં આવેલો 'દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર' એવા વિશિષ્ટ કોચને આપવામાં આવે છે, જેમનાં પ્રશિક્ષણ હેઠળના ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને અને પદકો જીતીને દેશનું ગૌરવ વધારે છે. આ પુરસ્કાર આવા ખેલાડીઓના કોચને સન્માનિત કરવા માટે આપવામાં આવે છે. દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર મેળવનારને ગુરુ દ્રોણાચાર્યની પ્રતિમા, એક પ્રમાણપત્ર અને પરંપરાગત પોશાક અર્પણ કરવામાં આવે છે.
નવી જાહેરાત હેઠળ, દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર (લાઇફટાઇમ શ્રેણી) મેળવનારાઓ માટેની પુરસ્કાર રાશિ ₹5 લાખથી વધારીને ₹15 લાખ કરવામાં આવી છે, જ્યારે નિયમિત દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર મેળવનારાઓને હવે ₹5 લાખને બદલે ₹10 લાખ આપવામાં આવશે. દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર એવા કોચને જ આપવામાં આવે છે જેમણે સતત ત્રણ વર્ષ સુધી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એમ બંને સ્તરે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હોય.
રાષ્ટ્રીય રમત પુરસ્કારો 2025 ની સંપૂર્ણ યાદી..
- તેજસ્વિન શંકર (એથ્લેટિક્સ)
- પ્રિયંકા ગોસ્વામી (એથ્લેટિક્સ)
- નરેન્દ્ર બરવાલ (બોક્સિંગ)
- વિદિત ગુજરાતી (ચેસ)
- દિવ્યા દેશમુખ (ચેસ)
- ધનુષ શ્રીકાંત (બધિર શૂટિંગ)
- રાજકુમાર પાલ (હોકી)
- સુરજીત (કબડ્ડી)
- રૂદ્રાંશ ખંડેલવાલ (પેરા-શૂટિંગ)
- એકતા ભય (પેરા-એથ્લેટિક્સ)
- અરવિંદ સિંઘ (રોઇંગ)
- અખિલ શિયોરન (શૂટિંગ)
- ટ્રીશા જોલી (બેડમિન્ટન)
- ગાયત્રી ગોપીચંદ (બેડમિન્ટન)
- લાલરેમસિયામી (હોકી)
- મોહમ્મદ અજમલ (એથ્લેટિક્સ)
- પૂજા (કબડ્ડી)
અર્જુન એવોર્ડ (લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ)
- આઈ અરુણયાગમ (ફૂટબોલ)
દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર
- પરવીર સિંહ
- છોટે લાલ યાદવ
- નેહા ચવ્હાણ
દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર (લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ)
- ધર્મેન્દ્ર યાદવ
- વિરેન્દ્ર કુમાર
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