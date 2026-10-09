વાપીમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રગ્બી ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ, 8 રાજ્યોના 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ લીધો ભાગ
વાપી પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલી આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન 14 વર્ષ, 17 વર્ષ અને 19 વર્ષના ત્રણ વયજૂથમાં કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 9, 2026 at 5:45 PM IST
વાપી: શહેરમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રગ્બી ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના કુંતા વટાર વિસ્તારમાં આવેલી વાપી પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે યોજાઈ રહેલી આ સ્પર્ધામાં દેશનાં વિવિધ રાજ્યોની ટીમોએ ભાગ લીધો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કર્ણાટક, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન, બિહાર અને ઝારખંડ સહિતનાં રાજ્યોના 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. ટુર્નામેન્ટના પ્રારંભ સાથે જ મેદાનમાં ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને વિવિધ ટીમો વચ્ચે રસાકસીભર્યા મુકાબલાઓ યોજાયા હતા.
ત્રણ વયજૂથમાં ખેલાડીઓએ બતાવી રમતગમતની પ્રતિભા
વાપી પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલી આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન 14 વર્ષ, 17 વર્ષ અને 19 વર્ષના ત્રણ વયજૂથમાં કરવામાં આવ્યું છે. અલગ-અલગ કેટેગરીમાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રમતગમતની કુશળતા, ઝડપ અને ટીમવર્કનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. મેદાનમાં ખેલાડીઓની ચપળતા અને પ્રતિસ્પર્ધી ટીમને પડકાર આપવાની ક્ષમતાને કારણે મેચો રોમાંચક બની રહી હતી. દરેક ટીમ જીત મેળવવા માટે વ્યૂહરચના સાથે મેદાનમાં ઊતરી હતી, જેના કારણે ખેલાડીઓની સાથે રમતપ્રેમીઓમાં પણ ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી.
રગ્બી ફૂટબોલ એટલે તાકાત, ઝડપ અને બુદ્ધિનો સમન્વય
રગ્બી ફૂટબોલ એક એવી રમત છે જેમાં માત્ર શારીરિક તાકાત જ નહીં, પરંતુ ઝડપ, ચપળતા, સહનશક્તિ અને યોગ્ય સમયે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પણ અત્યંત મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ રમતમાં ખેલાડીઓએ બોલને નિયંત્રણમાં રાખીને આગળ વધવું, સાથી ખેલાડીઓ સાથે સંકલન જાળવવું અને વિરોધી ટીમની વ્યૂહરચનાને સમજીને આગળની ચાલ નક્કી કરવી પડે છે. રમત દરમિયાન થોડી ક્ષણોમાં લેવાતા નિર્ણયો મેચની દિશા બદલી શકે છે. આથી રગ્બીને શારીરિક ક્ષમતા અને માનસિક સતર્કતાની કસોટી ગણવામાં આવે છે.
ટીમવર્ક અને શિસ્ત રમતનો મહત્ત્વનો ભાગ
રગ્બીની રમતમાં એક ખેલાડીના વ્યક્તિગત પ્રદર્શન કરતાં સમગ્ર ટીમનું સંકલન મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે. ખેલાડીઓએ મેદાનમાં એકબીજાને સહકાર આપવો, યોગ્ય સમયે બોલ પાસ કરવો અને ટીમની વ્યૂહરચના અનુસાર આગળ વધવું પડે છે. સાથે જ આ રમતમાં શિસ્ત, નિયમોનું પાલન અને ખેલદિલીનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની આવી સ્પર્ધાઓ વિદ્યાર્થીઓને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક પૂરી પાડે છે. વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓને એકબીજાની રમતની શૈલી સમજવાની અને નવા અનુભવો મેળવવાની તક પણ મળે છે.
ઇંગ્લેન્ડના રગ્બી શહેરમાંથી રમતનો ઉદ્ભવ
રગ્બી ફૂટબોલના ઇતિહાસની શરૂઆત ઇંગ્લેન્ડના રગ્બી શહેરમાં આવેલી રગ્બી સ્કૂલ સાથે જોડાયેલી છે. પરંપરાગત માન્યતા અનુસાર, વર્ષ 1823માં વિલિયમ વેબ એલિસ નામના વિદ્યાર્થીએ ફૂટબોલ રમતી વખતે બોલ હાથમાં લઈને દોડવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેને આ રમતના વિકાસ સાથે જોડવામાં આવે છે. જોકે, આ ઘટનાના ઐતિહાસિક પુરાવા અંગે મતભેદો પણ છે. ત્યારબાદ રગ્બીના નિયમો વિકસતા ગયા અને વર્ષ 1845માં રગ્બી સ્કૂલના નિયમો લેખિત સ્વરૂપે તૈયાર કરવામાં આવ્યા. સમય જતાં આ રમત ઇંગ્લેન્ડની બહાર પણ લોકપ્રિય બની અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજાવા લાગી.
ન્યૂઝીલેન્ડ સહિત અનેક દેશોમાં રગ્બીની લોકપ્રિયતા
રગ્બી ફૂટબોલ વિશ્વના અનેક દેશોમાં લોકપ્રિય રમત છે. ખાસ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં રગ્બી યુનિયનને વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે. વેલ્સ, ફિજી, સમોઆ, ટોંગા અને મેડાગાસ્કર જેવા દેશોમાં પણ આ રમતની મજબૂત પરંપરા જોવા મળે છે. ન્યૂઝીલેન્ડની રાષ્ટ્રીય રગ્બી ટીમ 'ઓલ બ્લેક્સ' વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. રગ્બીની લોકપ્રિયતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટો દ્વારા ખેલાડીઓને પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવા અને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળે છે.
વાપીમાં રમતગમતને પ્રોત્સાહન આપતી પહેલ
વાપીમાં પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની રગ્બી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થવું શહેરના રમતગમત ક્ષેત્ર માટે મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ બની શકે છે. આ પ્રકારની સ્પર્ધાઓથી સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓને રગ્બી જેવી રમત વિશે જાણકારી મેળવવા અને તેમાં રસ કેળવવા પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. વિવિધ રાજ્યોના ખેલાડીઓની હાજરીથી વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાનો અનુભવ પણ મળે છે. ત્રણ વયજૂથમાં યોજાતી આ ટુર્નામેન્ટમાં ખેલાડીઓની રમતગમતની ક્ષમતા, ટીમવર્ક અને ખેલદિલીનું પ્રદર્શન જોવા મળી રહ્યું છે. વાપી ખાતે યોજાતી આ સ્પર્ધા દ્વારા રગ્બી જેવી રમતને વધુ ઓળખ મળે અને યુવા ખેલાડીઓ રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધવા પ્રેરાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી શકાય છે.
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