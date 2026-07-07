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National Ice Hockey Semifinals : આજે કઈ ટીમો આમને-સામને? જુઓ ક્વાર્ટર ફાઇનલ વિજેતાઓની યાદી

પુરુષ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં લદ્દાખે મહારાષ્ટ્રને 10-2થી, હરિયાણાએ હિમાચલને 6-4થી અને ITBPએ રાજસ્થાનને 8-3થી હરાવી સેમિફાઇનલમાં બનાવી જગ્યા.

દેહરાદૂનમાં આજે આઈસ હોકીનો રોમાંચક મુકાબલો
દેહરાદૂનમાં આજે આઈસ હોકીનો રોમાંચક મુકાબલો (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 5:54 PM IST

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દેહરાદૂનઃ દેહરાદૂનમાં ચાલી રહેલી નેશનલ આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપનો નોકઆઉટ તબક્કો રોમાંચક બન્યો છે. સોમવારે મોડી સાંજે રમાયેલી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચોમાં પુરુષ વર્ગમાં લદ્દાખ, હરિયાણા અને ITBP તથા મહિલા વર્ગમાં ચંદીગઢ, હરિયાણા, લદ્દાખ અને ITBPની ટીમોએ સેમિફાઇનલની ટિકિટ પાક્કી કરી લીધી છે. પુરુષ વર્ગની ચોથી સેમિફાઇનલ ટીમ ચંદીગઢ અને આર્મી વચ્ચેથી નક્કી થવાની છે.

પુરુષ ક્વાર્ટર ફાઇનલની રોમાંચક ટક્કર
પ્રથમ પુરુષ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં લદ્દાખે મહારાષ્ટ્રને એકતરફી મેચમાં 10-2થી હરાવ્યું. બીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં હરિયાણા અને હિમાચલ પ્રદેશ વચ્ચે રોમાંચક મેચ જોવા મળી, જેમાં હરિયાણાએ 6-4થી વિજય મેળવી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્રીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ITBPએ રાજસ્થાનને એકતરફી મેચમાં 8-3થી હરાવીને સેમિફાઇનલની ટિકિટ મેળવી લીધી.

મહિલા વર્ગમાં સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયેલી ટીમો
બીજી તરફ, મહિલા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ચંદીગઢે મહારાષ્ટ્રને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. પંજાબને હરિયાણા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્રીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં લદ્દાખે કર્ણાટકને હરાવી સેમિફાઇનલની ટિકિટ મેળવી લીધી, જ્યારે ચોથી મેચમાં ITBPએ હિમાચલ પ્રદેશને હરાવીને બહાર કરી દીધું.

આજે સાંજે સેમિફાઇનલ મુકાબલા
આ નેશનલ આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ દેહરાદૂનના હિમાદ્રી આઇસ રિંક ખાતે રમાઈ રહી છે. આજે મંગળવારે સાંજે સેમિફાઇનલ મેચો રમાશે.

આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ
આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ (Etv Bharat)

આઇસ હોકી એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા (IHAI)ના જનરલ સેક્રેટરી હરજેન્દ્ર સિંહ જિંદીએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, “આ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ છે. સ્પર્ધામાં 14 પુરુષ અને 11 મહિલા ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. લીગ તબક્કા દરમિયાન ખેલાડીઓના પ્રદર્શનના સ્તરે ભારતીય આઇસ હોકીના ભવિષ્ય વિશે ઘણી અપેક્ષાઓ વધારી છે.”

સ્ટાર ખેલાડી ગુરુતેજ સિંહ ભાટી પર સૌની નજર
આ નેશનલ આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપમાં જે ખેલાડીઓ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે, તેમાં ચંદીગઢનો સ્ટાર ખેલાડી ગુરુતેજ સિંહ ભાટી અગ્રણી છે. તાજેતરમાં 25 એપ્રિલથી 5 મે 2026 દરમિયાન યોજાયેલા એશિયા ઓશનિક કપમાં ગુરુતેજ સિંહ ભાટીએ શાનદાર પ્રદર્શન કરી 13 ગોલ કર્યા હતા અને તે સ્પર્ધાનો ટોપ સ્કોરર બન્યો હતો. તેના પ્રદર્શનને કારણે ભારતીય ટીમે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની મજબૂત હાજરી સ્થાપિત કરી.

આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ
આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ (Etv Bharat)

IHAIના જનરલ સેક્રેટરી હરજેન્દ્ર સિંહ જિંદીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “આ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં ખેલાડીઓના પ્રદર્શનનું વિશેષ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે આ સ્પર્ધાના આધારે ખેલાડીઓને આગામી રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે. પસંદગીકારોની નજર દરેક ખેલાડી પર છે, પરંતુ ગુરુતેજ સિંહ ભાટી જેવા ખેલાડીઓ પાસેથી વિશેષ અપેક્ષાઓ છે. તેણે તાજેતરની આંતરરાષ્ટ્રીય ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાને સાબિત કર્યું છે.”

એશિયા ઓશનિક કપમાં ટોપ સ્કોરર બન્યા બાદ ગુરુતેજ પર સૌની નજર છે. નેશનલ ચેમ્પિયનશિપની નોકઆઉટ મેચોમાં તે કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. તેમના સિવાય ઘણા યુવા ખેલાડીઓએ આ સ્પર્ધામાં પોતાની રમતના સ્તરમાં નોંધપાત્ર સુધારો દર્શાવ્યો છે અને તેઓ પણ રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે પસંદગીની રેસમાં છે.

આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ
આજે રાષ્ટ્રીય આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપની સેમિફાઇનલ મેચ (Etv Bharat)

IHAIના જનરલ સેક્રેટરી હરજેન્દ્ર સિંહ જિંદીએ જણાવ્યું કે આ ચેમ્પિયનશિપ માત્ર રાષ્ટ્રીય ખિતાબ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે ભારતીય ટીમની ભાવિ દિશા નક્કી કરનારી સ્પર્ધા છે. ટૂર્નામેન્ટ પછી રાષ્ટ્રીય શિબિરોનું આયોજન કરાશે, જ્યાં પસંદગીના ખેલાડીઓને વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ અંતિમ ટીમની પસંદગી કરી ખેલાડીઓને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. પુરુષો માટેની વર્લ્ડ આઇસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ માર્ચ 2027માં અને મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ નવેમ્બર 2027માં પ્રસ્તાવિત છે. ભારતીય ટીમ આ બંને સ્પર્ધા માટે પહેલેથી જ તૈયારી કરી રહી છે અને સતત રાષ્ટ્રીય સ્તરના આયોજનો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

દક્ષિણ ભારતમાં પણ વધ્યો આઇસ હોકીનો ક્રેઝ
જિંદીએ જણાવ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતમાં આઇસ હોકી પ્રત્યેનો રસ સતત વધી રહ્યો છે. ઘણા રાજ્યો, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતમાં પણ આ રમતમાં રસ દાખવવામાં આવી રહ્યો છે, જે રમતના વિસ્તરણનો સકારાત્મક સંકેત છે. વધુને વધુ લોકોને આઇસ હોકી સાથે જોડવા માટે આ સ્પર્ધાનું સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લાઇવ પ્રસારણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે આવનારા સમયમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી વધુ પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ ઉભરી આવશે. ભારતીય આઇસ હોકી ટીમ વિશ્વ સ્તરે વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું કરી રહી છે અને નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ જેવી ઇવેન્ટ્સ એ દિશામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું છે. હવે સૌની નજર સેમિફાઇનલ મેચો પર છે, જ્યાં એક તરફ ટીમો વચ્ચે ફાઇનલ માટે જંગ જામશે, તો બીજી તરફ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાની રેસ પણ તેજ થતી જોવા મળશે.

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