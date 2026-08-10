"મને 'નરેન્દ્ર' નામથી નફરત થઈ ગઈ છે", ભારતીય બોક્સરે પીએમ મોદી સાથે પાકિસ્તાની ખેલાડીનો કિસ્સો શેર કર્યો
નરેન્દ્ર બેરવાલે પીએમ મોદી સાથે એક એવો કિસ્સો પણ શેર કર્યો જેનાથી પીએમ ખૂબ જ હસ્યા. બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલે આ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
Published : August 10, 2026 at 7:29 PM IST
ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હી ખાતેના તેમના નિવાસસ્થાને 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના મેડલ વિજેતા ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમની પ્રશંસા કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન, ભારતીય બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલે એક પાકિસ્તાની ખેલાડી સાથે જોડાયેલો કિસ્સો શેર કર્યો, જેનાથી પીએમ મોદી અને અન્ય ખેલાડીઓ પોતાનું હસી રોકી શક્યા નહીં. ગ્લાસગોમાં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે કુલ 39 મેડલ (7 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝ) જીતીને ચોથું સ્થાન મેળવ્યું હતું. બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલે આ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો.
બોક્સર નરેન્દ્ર બેરવાલે પીએમ સાથે એક કિસ્સો શેર કર્યો
પીએમ મોદી સાથેની મુલાકાત દરમિયાન, નરેન્દ્ર બેરવાલે કહ્યું, "સાહેબ, પાકિસ્તાનનો ઉલ્લેખ સાંભળીને મને એક ઘટના યાદ આવી ગઈ. તે 2015 વર્લ્ડ મિલિટરી ગેમ્સ દરમિયાનની વાત હતી. મારો પહેલો મુકાબલો પાકિસ્તાની બોક્સર સામે હતો. કારણ કે તે વર્લ્ડ મિલિટરી ગેમ્સ હતો, અધિકારીઓએ ફોન કરીને મને પાકિસ્તાન સામે ન હારવાની સૂચના આપી. મેં પહેલો રાઉન્ડ 4-1 અને બીજો રાઉન્ડ 3-2થી જીત્યો, પરંતુ મેચ દરમિયાન અમારા માથા અથડાયા. બંનેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા. જોકે હું આખરે ફાઇટ જીતી ગયો."
#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz— ANI (@ANI) August 10, 2026
તમે 2014 માં પહેલી વાર વડાપ્રધાન બન્યા હતા. અમારી સાથે આવેલા આર્મી કોચનું નામ નરેન્દ્ર રાણા હતું. થોડીવાર વિચાર્યા પછી, પાકિસ્તાની બોક્સરે કહ્યું, 'ભાઈ, શું હું કંઈક કહી શકું?' મેં જવાબ આપ્યો, 'હા, બોલો.' તેણે કહ્યું, 'ભાઈ, તમારું નામ નરેન્દ્ર છે, તમારા કોચનું નામ નરેન્દ્ર છે, અને તમારા વડા પ્રધાનનું નામ નરેન્દ્ર છે. મને નરેન્દ્ર નામથી નફરત થવા લાગી છે.'" આ કિસ્સો સાંભળીને, પીએમ મોદી પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યા નહીં અને દિલથી હસ્યા; ત્યાં હાજર અન્ય ખેલાડીઓ પણ હસતા જોવા મળ્યા.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઇતિહાસમાં બોક્સિંગમાં ભારતનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન
2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં બોક્સિંગ ભારત માટે સૌથી સફળ રમત સાબિત થઈ, જેમાં ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કરીને કુલ 10 મેડલ મેળવ્યા, જેમાં 7 ગોલ્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઇતિહાસમાં બોક્સિંગમાં ભારતનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. આ ઇવેન્ટમાં એકલા મહિલા બોક્સરોએ 5 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા. વધુમાં, ભારતે જુડોમાં ઇતિહાસ રચ્યો; અસ્મિતા ડે અને હર્ષ સિંહે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના એક જ આવૃત્તિમાં દેશે રમતમાં બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા તે પ્રથમ વખત હતું. જુડોમાં કુલ ચાર મેડલ જીત્યા. દરમિયાન, ભારતીય ખેલાડીઓએ 8 મેડલ જીતીને વેઇટલિફ્ટિંગમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું, જેમાં મીરાબાઈ ચાનુએ વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો.
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