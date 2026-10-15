જય વિરૂની જોડીએ યોગાસનમાં રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું, જાણો તેમની સિદ્ધિ અને સફળતા વિશે
જય વિરુ જેવી યોગાસનની જોડીએ પેરમાં યોગ કરીને રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. જો કે આ બંને મિત્રો વિશે અને તેમની સફળતા વિશે જાણો.
Published : October 15, 2026 at 6:01 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગરની ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા બે વિદ્યાર્થીઓએ યોગાસનમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એક જ શાળામાં એક જ ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા બે મિત્રોની જય વીરુ જેવી જોડી યોગાસનમાં ડંકો વગાડ્યો છે. રાજ્ય કક્ષાની યોગાસનની સ્પર્ધામાં રાજ્યમાં પ્રથમ રહીને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ લેવા જવાના છે. જો કે આ બંને મિત્રો અગાઉ પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચી ચૂકેલા છે. ચાલો મળીએ આ બંને નાનકડા એવા મિત્રો કોણ છે અને યોગમાં તેમની સિદ્ધિઓ કેવી છે.
જ્ઞાનગુરુ શાળાના એક જ ધોરણના બે મિત્રો
ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં આવેલી જ્ઞાનગુરુ વિદ્યાધીશ શાળાના બે વિદ્યાર્થીઓ યોગાસનમાં રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ આવ્યા છે. ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતા નરેન પરમાર અને પ્રદીપ ખોખાણી યોગાસન સ્પર્ધામાં પેરમાં ભાગ લઈને સફળતા મેળવી છે. Etv ભારતે આ બંને મિત્રો સાથે મુલાકાત કરી હતી. રાજ્યકક્ષાએ પ્રથમ આવ્યા બાદ હવે તેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ જવાના છે. ત્યારે આ બંને મિત્રોએ શું કહ્યું અને તેના આચાર્ય શું કહે છે તે પણ જાણીએ.
અગાઉ પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચેલા છે મિત્રો
યોગાસનમાં રાજ્યકક્ષા પ્રથમ આવેલા નરેન પરમાર સાથે વાતચીત કરતા વિદ્યાર્થી નરેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, હું ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરું છું અમે ગયા વખતે કચ્છ ગયા હતા અને રાજ્ય કક્ષાની પેરમાં રમ્યા હતા. અહીંયા અમે પેરમાં યોગાસન કર્યા હતા. અમારો પહેલો નંબર આવ્યો હતો. જેમાં આરકેસ્ટીક પેરમાં અમે પ્રથમ આવેલા છીએ અને નેશનલ રમેલા છીએ. આ વર્ષે પણ અમે રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ આવ્યા છીએ અને નેશનલ રમવા જવાના છીએ. જ્યારે પ્રદીપ ખોખાણીએ જણાવ્યું હતું કે અમે કચ્છ ગયા હતા અને હવે નેશનલ રમવા જવાના છીએ કચ્છમાં અમે દસ પ્રકારના યોગ પેરમાં કર્યા હતા.
પિતા હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે વિદ્યાર્થીના
ધોરણ નવમા એક જ વર્ગમાં આ બંને મિત્રોની જોડી જય વીરુ જેવી બની છે. યોગાસનમાં જય વીરુ બનેલા પ્રદીપ અને નરેન ગયા વર્ષ બાદ આ વર્ષે પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ લેવા જવાના છે. ત્યારે શાળાના આચાર્ય જેન્તીભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે બંને બાળકો રાજ્ય કક્ષાએ કચ્છના માધાપર જઈને આવ્યા છે અને પહેલો નંબર આવ્યો છે જે શાળા માટે અને તેમના પરિવાર માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. હવે તેઓ નેશનલ રમવા જવાના છે. બંને બાળકો મધ્યમ પરિવારમાંથી આવે છે તેમના પિતા હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે.જો કે આ બંને વિદ્યાર્થીઓને તેમના ભૂતપૂર્વ સ્પોર્ટસ શિક્ષકનો ભારે સહયોગ છે.
બંને એ મેળવેલી સિદ્ધિઓ
નરેન પરમારની યોગસનની સફરમાં જોઈએ તો તેને 7 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર અને 1 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલા છે. જ્યારે SGFIમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં પેરમાં 2024/25માં દીધામાં રાષ્ટ્રીય યોગાસન રમવા ગયેલા છે. જ્યારે પ્રદીપ ખોખાણીએ અત્યાર સુધીમાં 13 ગોલ્ડ, 6 સિલ્વર મેડલ અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલા છે. હાલમાં બંનેએ SGFI રાજ્ય કક્ષાએ રિધિમિક અને આર્ટિસ્ટિક પેરમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.
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