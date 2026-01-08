ETV Bharat / sports

મળો ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા, જેને 1971માં મળ્યું હતું 250 રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ

પ્રથમ વખત 1971માં આયોજિત થયેલી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા આજે પણ એ દિવસોને યાદ કરી રહ્યાં છે.

મળો ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા
મળો ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા (Etv Bharat Gujarat)
Published : January 8, 2026 at 1:09 PM IST

જુનાગઢ: 1971થી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાનુ આયોજન થઈ રહ્યું છે. આ સ્પર્ધા આજે પણ સમગ્ર દેશમાં એકદમ પ્રસિદ્ધિ પામી ચૂકી છે, જેને કારણે ફેબ્રુઆરી મહિનાના પ્રથમ રવિવારે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન થાય છે.

ત્યારે પ્રથમ વખત 1971માં આયોજિત થયેલી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા આજે પણ એ દિવસોને યાદ કરીને પોતે સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા છે તેનો ખૂબ જ ગર્વ લઈ રહ્યા છે.

ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ સાવલિયા (Etv Bharat Gujarat)

ગિરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા

રાજ્ય સ્તરની ગીરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાનુ પ્રથમ આયોજન વર્ષ 1971માં કરવામાં આવ્યું હતું આ જેટલું લખવું અને વાંચવું સરળ છે, બિલકુલ એ જ રીતે ગિરનારની આ સ્પર્ધાને જીતવી એટલી જ મુશ્કેલ છે. 5500 પગથિયા ચડી અને પરત સમય મર્યાદામાં નીચે ઉતરવું કોઈ પણ ખેલાડી માટે આજે પણ મુશ્કેલ છે. વર્ષ 1971માં જ્યારે પ્રથમ વખત ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું.

આજે પણ એ દિવસોને યાદ કરી રહ્યાં છે નારણભાઈ સાવલિયા
આજે પણ એ દિવસોને યાદ કરી રહ્યાં છે નારણભાઈ સાવલિયા (Etv Bharat gujarat)

ત્યારે ધોરાજીની કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા નારણભાઈ માલવિયાએ આ સ્પર્ધામાં પોતે જીતશે અને તેનો ફોટો તે સમયના વર્તમાનપત્રોમાં આવશે તેવા મક્કમ નિર્ધાર સાથે ગીરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા બનવાને લઈને પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી હતી. 20 દિવસની પ્રેક્ટિસ બાદ જ્યારે સ્પર્ધાનું આયોજન થયું ત્યારે વિજેતાઓમાં નારાયણભાઈ માલવિયા એ તેમના પ્રત્યે કરેલી ભવિષ્ય વાણીમાં સફળ રહ્યા અને પ્રથમ ક્રમે રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર સ્પર્ધાને જીતી લીધી. આ સમયે તેમણે સ્પર્ધા જીતવા માટે 250 રૂપિયાનું રોકડ ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું.

ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા
ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ માલવિયા (Etv Bharat gujarat)

સ્પર્ધાને જીતવા માટે ધોરાજી થી જુનાગઢ અપડાઉન

વર્ષ 1971માં ધોરાજી નગરપાલિકા સંચાલિત કે.વી શાહ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા યુવાન નારણભાઈ માલવિયાએ સ્પર્ધાને જીતવા માટે ગિરનાર પર્વત પર ચડી અને ઉતરવાની પ્રેક્ટિસ ધોરાજી થી એકાંતરે જૂનાગઢ અપડાઉન કરીને 20 દિવસમાં સ્પર્ધાને જીતવાની પ્રેક્ટિસ કરી એવા કેટલાક દિવસોમાં કે જે દિવસો દરમિયાન નારણભાઈ ધોરાજીથી જુનાગઢ ન આવી શકે આવી સ્થિતિમાં તેઓ દિવસમા બે વખત સવાર અને સાંજ 12 કિલોમીટરનું રનિંગ ધોરાજીમાં કરીને સ્પર્ધા જીતવાને લઈને કોઈ ઉણપ ન રહી જાય તે માટે સખત મહેનત અને પરસેવો પાડી રહ્યા હતા.

નારણભાઈ સાવલિયાને 1971માં મળ્યું હતું 250 રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ
નારણભાઈ સાવલિયાને 1971માં મળ્યું હતું 250 રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ (Etv Bharat gujarat)

આજે પણ સ્પર્ધાના નિયમો મોટે ભાગે એક સમાન

1971થી શરૂ થયેલી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના નિયમો આજે પણ એક સમાન જોવા મળે છે. 1971માં સ્પર્ધાનો સૌથી મોટો નિર્ણય એ હતો કે કોઈ પણ સ્પર્ધક પહેલા પગથીયાથી ગિરનાર ચડવાનું શરૂ કરે અને અંબાજી મંદિર સુધી સાડા પાંચ હજાર પગથિયાએ પહોંચ્યા બાદ પ્રત્યેક સ્પર્ધકને ફરજિયાત પણે ત્યાં 15 મિનિટનું રોકાણ કર્યા બાદ ફરીથી ગિરનારને નીચે ઉતરવાનું શરૂ કરવાનું હોય છે.

પ્રથમ વખત 1971માં આયોજિત થઈ હતી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા
પ્રથમ વખત 1971માં આયોજિત થઈ હતી રાજ્ય સ્તરની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા (Etv Bharat gujarat)

વર્ષ 1971માં નારણભાઈએ 46 મિનિટમાં સાડા પાંચ હજાર પગથિયા અંબાજી મંદિર સુધીના ચઢીને ત્યાં 15 મિનિટનું રોકાણ કરીને પરત 18મી મિનિટે ગિરનાર તળેટી ખાતે ઉતરી ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમણે એક કલાક અને છ મિનિટ જેટલો સમય લીધો હતો, તેની આજુબાજુ એક પણ સ્પર્ધક સમયની મર્યાદામાં જોવા ન મળતા પ્રથમ વખત આયોજિત સ્પર્ધાના પ્રથમ વિજેતા નારણભાઈ સાવલિયાને જાહેર કરાયા હતા.

સંપાદકની પસંદ

