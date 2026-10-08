નાના પાટેકર માત્ર એક મહાન અભિનેતા જ નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સ્તરના શૂટર પણ હતા; 53 વર્ષની વયે જીત્યો હતો મેડલ
નાના પાટેકરે અભિનય ક્ષેત્રે પોતાની આગવી ઓળખ ઊભી કરવાની સાથે સાથે, નાના પાટેકર રાષ્ટ્રીય સ્તરના શૂટર પણ હતા અને તેમણે મેડલ પણ જીત્યો હતો.
Published : October 8, 2026 at 3:33 PM IST
Nana Patekar Passes Away: નાના પાટેકર હવે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા; આજે સવારે ગોવામાં 75 વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું. હિન્દી સિનેમાના એવા કલાકારોમાં તેમની ગણના થાય છે જેમણે પોતાની અભિનયશક્તિ દ્વારા એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી હતી. જોકે, બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે ફિલ્મોમાં શાનદાર અભિનય માટે જાણીતા નાના પાટેકર એક કુશળ નિશાનબાજ પણ હતા. તેમણે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરની શૂટિંગ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હતો અને રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં મેડલ પણ જીત્યો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે નાના પાટેકરે ખૂબ નાની ઉંમરે નહીં, પરંતુ 40 વર્ષની ઉંમરે શૂટિંગ શરૂ કર્યું હતું. 2011 માં ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેમણે સમજાવ્યું કે શૂટિંગ સ્પર્ધાઓના ઇનામ વિતરણ સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે સેવા આપતી વખતે, તેમને વિવિધ પ્રકારની બંદૂકો ચલાવવાની તક મળી. ધીમે ધીમે તેમનો રસ વધતો ગયો અને તેમનું લક્ષ્ય સુધર્યું.
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."— ANI (@ANI) October 8, 2026
નાનાએ સમજાવ્યું કે તેમણે મિનરલ વોટર બોટલ કેપ જેવા નાના લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. 2001 ની આસપાસ, જ્યારે તેઓ 49 વર્ષના હતા, ત્યારે તેમણે સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું. તેમણે 50-મીટર રાઇફલ પ્રોન અને 300-મીટર બિગ-બોર ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લીધો. આ માટે, તેમણે પુણેમાં બાલેવાડી અને મહુ સહિત અનેક શૂટિંગ રેન્જમાં વ્યાપક પ્રેક્ટિસ કરી.
55 વર્ષની વયે નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ મેડલ જીત્યો
નાના પાટેકરની શૂટિંગની સફરમાં તેમની ફિલ્મ 'પ્રહાર' (Prahaar) એ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 1991માં આવેલી આ ફિલ્મ માટે તેમણે ભારતીય સેના પાસેથી તાલીમ લીધી હતી; એવું માનવામાં આવે છે કે ત્યાં મેળવેલા અનુભવે તેમને બાદમાં શૂટિંગના ક્ષેત્રમાં ખૂબ મદદ કરી હતી. નાનાની મહેનતનું ફળ તેમને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ મળ્યું. વર્ષ 2004માં, ઈન્દોરની BSF રેન્જ ખાતે યોજાયેલી 48મી નેશનલ શૂટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં તેમણે 300-મીટર 'બિગ-બોર' (Big-Bore) ઈવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તેના લગભગ ત્રણ વર્ષ બાદ, 2007માં, મહારાષ્ટ્રની ટીમ વતી સ્પર્ધા કરતા તેમણે બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો હતો.
નાના પાટેકરના નિધનથી શોકની લહેર
ઉલ્લેખનીય છે કે નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરની સવારે નિધન થયું હતું. અહેવાલો અનુસાર, તેઓ ગોવાના ડોના પાઉલા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને મણિપાલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ લગભગ 45 મિનિટ સુધી તેમને બચાવવાના પ્રયાસો કર્યા હતા. સવારે લગભગ 5:20 વાગ્યે તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના મૃત્યુનું કારણ હૃદયરોગનો હુમલો (હાર્ટ એટેક) જણાવવામાં આવ્યું છે. નાના પાટેકરના નિધન બાદ સમગ્ર દેશમાં શોકની લહેર ફરી વળી છે.
આ પણ વાંચો: