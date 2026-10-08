નાના પાટેકર ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા, જાણો ક્રિકેટ કેમ છોડવી પડી? સુનીલ ગાવસ્કર સાથે હતો ખાસ સંબંધ
બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરે નિધન થયું. 75 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું અચાનક અવસાન થયું.
Published : October 8, 2026 at 2:06 PM IST
Nana Patekar Passes Away: પીઢ અભિનેતા નાના પાટેકરનું અવસાન થયું છે. 8 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 75 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાથી તેમનું અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. ચાહકો, સાથી કલાકારો અને ક્રિકેટ જગતના સભ્યો તેમને યાદ કરી રહ્યા છે. નાના પાટેકરે પોતાના અભિનયથી લોકોના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. તેમના પાત્રો અને સંવાદો આજે પણ દરેકના હોઠ પર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નાના પાટેકરનો ક્રિકેટ સાથે ઊંડો સંબંધ હતો? તેઓ એ જ મેદાન પર રમ્યા હતા જ્યાં સુનીલ ગાવસ્કર જેવા દિગ્ગજો પણ રમ્યા હતા. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે નાનાએ ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું? નાના પાટેકરે પોતે એક ઇન્ટરવ્યુમાં આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો...
નાના પાટેકરનો સુનીલ ગાવસ્કર સાથેનો સંબંધ
ભારતમાં ઘણા બાળકો ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવાના સ્વપ્ન સાથે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરે છે. જોકે, ઘણા ખેલાડીઓ પછી પાછા હટી જાય છે અને પોતાના સપના બદલી નાખે છે. આર્થિક સમસ્યાઓ ઘણીવાર આ પાછળનું કારણ હોય છે. નાના પાટેકર એક એવા ખેલાડી હતા, જેમણે ક્રિકેટ રમી હતી પરંતુ પછી વિવિધ કારણોસર છોડી દીધી હતી.
#WATCH | Goa: Dr. Shekhar Salkar, Chief of the Oncology Department, Manipal Hospital, says, "Nana Patekar was brought dead to the hospital... he was declared dead by 5:30 am. We had tried our best to save him, but he was brought dead. Cardiac massage was given for almost 45 minutes to an hour, but he just could not be saved. As per what we recalled, at around 2:30, he sent a message to his friend that he was not feeling well. But as it was nighttime, his friend could not see the message. So he just called him. He went to his house at around 4 o'clock. By that time, he was sweating and all. They moved him, all those primary things. But he was slowly becoming unconscious... So they sent his caretaker to the hospital... He took our ambulance. When our ER team went there, they started cardiac massage because he was totally unresponsive... They shifted him to our hospital at around 4:20 or 4:30 am. We also tried our best, but he was brought dead. Then we had to file a police case because there's an MLC (medico-legal case). The body has now been taken to the Goa Medical College for post-mortem. His family was not there. His friends were there with him and a caretaker."— ANI (@ANI) October 8, 2026
નાના પાટેકરે બીબીસી સાથેની એક મુલાકાતમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે તેઓ રમતા હતા, ત્યારે સંદીપ પાટીલ, જે તેમના કરતા ઘણા નાના હતા, તેમની સામે રમતા હતા. નાનાએ એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે સુનીલ ગાવસ્કર તે જ મેદાન પર ક્રિકેટ રમતા હતા જ્યાં તેઓ રમતા હતા.
નાના પાટેકરે ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું?
પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે નાના પાટેકરે ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું? નાનાએ પોતે એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેમને ક્રિકેટ છોડવાની ફરજ પડી હતી.
પરંતુ આ એકમાત્ર કારણ નહોતું. નાના પાટેકરને પણ કામ કરવું પડ્યું હતું અને તેમના માતાપિતાને ટેકો આપવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે ક્રિકેટ છોડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ક્રિકેટ છોડ્યા પછી, તેમણે પાછળથી એક આર્ટ્સ સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. તેમણે 1978 માં ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી.
સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી
સચિન તેંડુલકર
મને નાના પાટેકર એક અત્યંત સ્પષ્ટવક્તા અને જમીન સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ તરીકે યાદ છે. તેમના કામમાં પણ એ જ પ્રામાણિકતા જોવા મળતી હતી. પછી તે મરાઠી હોય કે હિન્દી, તેમણે ભજવેલા પાત્રોમાં તેઓ હંમેશાં એક અનોખી વાસ્તવિકતા લાવતા હતા. તેમના નિધન વિશે જાણીને ખૂબ દુઃખ થયું. તેમના પરિવાર અને સ્વજનો પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઓમ્ શાંતિ.
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
વિરાટ કોહલી
ભારતીય સિનેમાના એક સાચા દિગ્ગજ. તેમનું કાર્ય અને વારસો પેઢીઓ સુધી જીવંત રહેશે. નાના પાટેકર જી, આપની આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ.
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
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