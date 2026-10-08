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નાના પાટેકર ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા, જાણો ક્રિકેટ કેમ છોડવી પડી? સુનીલ ગાવસ્કર સાથે હતો ખાસ સંબંધ

બોલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા નાના પાટેકરનું 8 ઓક્ટોબરે નિધન થયું. 75 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું અચાનક અવસાન થયું.

પીઢ અભિનેતા નાના પાટેકર
પીઢ અભિનેતા નાના પાટેકર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2026 at 2:06 PM IST

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Nana Patekar Passes Away: પીઢ અભિનેતા નાના પાટેકરનું અવસાન થયું છે. 8 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 75 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાથી તેમનું અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સમગ્ર દેશમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. ચાહકો, સાથી કલાકારો અને ક્રિકેટ જગતના સભ્યો તેમને યાદ કરી રહ્યા છે. નાના પાટેકરે પોતાના અભિનયથી લોકોના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. તેમના પાત્રો અને સંવાદો આજે પણ દરેકના હોઠ પર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નાના પાટેકરનો ક્રિકેટ સાથે ઊંડો સંબંધ હતો? તેઓ એ જ મેદાન પર રમ્યા હતા જ્યાં સુનીલ ગાવસ્કર જેવા દિગ્ગજો પણ રમ્યા હતા. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે નાનાએ ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું? નાના પાટેકરે પોતે એક ઇન્ટરવ્યુમાં આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો...

નાના પાટેકરનો સુનીલ ગાવસ્કર સાથેનો સંબંધ

ભારતમાં ઘણા બાળકો ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવાના સ્વપ્ન સાથે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કરે છે. જોકે, ઘણા ખેલાડીઓ પછી પાછા હટી જાય છે અને પોતાના સપના બદલી નાખે છે. આર્થિક સમસ્યાઓ ઘણીવાર આ પાછળનું કારણ હોય છે. નાના પાટેકર એક એવા ખેલાડી હતા, જેમણે ક્રિકેટ રમી હતી પરંતુ પછી વિવિધ કારણોસર છોડી દીધી હતી.

નાના પાટેકરે બીબીસી સાથેની એક મુલાકાતમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે જ્યારે તેઓ રમતા હતા, ત્યારે સંદીપ પાટીલ, જે તેમના કરતા ઘણા નાના હતા, તેમની સામે રમતા હતા. નાનાએ એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે સુનીલ ગાવસ્કર તે જ મેદાન પર ક્રિકેટ રમતા હતા જ્યાં તેઓ રમતા હતા.

નાના પાટેકરે ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું?

પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે નાના પાટેકરે ક્રિકેટ કેમ છોડી દીધું? નાનાએ પોતે એક ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તેમની આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેમને ક્રિકેટ છોડવાની ફરજ પડી હતી.

પરંતુ આ એકમાત્ર કારણ નહોતું. નાના પાટેકરને પણ કામ કરવું પડ્યું હતું અને તેમના માતાપિતાને ટેકો આપવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે ક્રિકેટ છોડવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ક્રિકેટ છોડ્યા પછી, તેમણે પાછળથી એક આર્ટ્સ સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો. તેમણે 1978 માં ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી.

સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી

સચિન તેંડુલકર

મને નાના પાટેકર એક અત્યંત સ્પષ્ટવક્તા અને જમીન સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિ તરીકે યાદ છે. તેમના કામમાં પણ એ જ પ્રામાણિકતા જોવા મળતી હતી. પછી તે મરાઠી હોય કે હિન્દી, તેમણે ભજવેલા પાત્રોમાં તેઓ હંમેશાં એક અનોખી વાસ્તવિકતા લાવતા હતા. તેમના નિધન વિશે જાણીને ખૂબ દુઃખ થયું. તેમના પરિવાર અને સ્વજનો પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઓમ્ શાંતિ.

વિરાટ કોહલી

ભારતીય સિનેમાના એક સાચા દિગ્ગજ. તેમનું કાર્ય અને વારસો પેઢીઓ સુધી જીવંત રહેશે. નાના પાટેકર જી, આપની આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ.

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TAGGED:

NANA PATEKAR WHY HE QUIT CRICKET
અભિનેતા નાના પાટેકરનું નિધન
નાના પાટેકરે ક્રિકેટ કેમ છોડી
નાના પાટેકરનું અવસાન
NANA PATEKAR PASSES AWAY

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