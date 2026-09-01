કચ્છની નમ્રતા ભુડિયાની ભારતીય અંડર-18 ગર્લ્સ રગ્બી ટીમમાં પસંદગી, આગામી 5-6 સપ્ટેમ્બરે ચીનમા આયોજીત સ્પર્ધામાં લેશે ભાગ
ગાંધીનગરમાં વર્ષ 2021થી રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાઓ માટે વિશેષ તાલીમ મેળવી રહેલી નમ્રતા હવે ચીનમાં યોજાનારી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
Published : September 1, 2026 at 7:19 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના રમતગમત ક્ષેત્રે વધુ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ નોંધાઈ છે. કચ્છની પ્રતિભાશાળી રગ્બી ખેલાડી નમ્રતા ભુડિયાની ભારતીય અંડર-18 ગર્લ્સ રગ્બી ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. ગાંધીનગરમાં વર્ષ 2021થી રાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાઓ માટે વિશેષ તાલીમ મેળવી રહેલી નમ્રતા હવે ચીનમાં યોજાનારી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ગુજરાતની પ્રથમ રગ્બી ખેલાડી બનવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ તેણે મેળવી છે.
નમ્રતા આગામી 5 અને 6 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ચીનના ક્વિંગદાઓ ખાતે યોજાનારી ‘Asia Rugby Emirates U-18 Sevens 2026’ સ્પર્ધામાં ભારતીય ટીમ તરફથી મેદાનમાં ઉતરશે.
વર્ષ 2019માં કચ્છની શાળામાં ગ્રાસરૂટ સ્તરની પસંદગી દરમિયાન કોચ વેદાંત ધાનાણીએ નમ્રતાની પ્રતિભા ઓળખી હતી. ત્યારબાદ તેમને રગ્બીનું માર્ગદર્શન અને તાલીમ આપવામાં આવી. પિતા દિનેશભાઈ ભુડિયા અને પરિવારના સતત પ્રોત્સાહનથી નમ્રતાએ રગ્બીમાં પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરી.
વર્ષ 2021થી નમ્રતા ગાંધીનગરમાં રહીને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓ માટે સઘન તાલીમ મેળવી રહી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી તે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમના ટ્રેનિંગ કેમ્પનો પણ ભાગ રહી છે. ગાંધીનગરમાં મળેલી સતત તાલીમ અને માર્ગદર્શન બાદ હવે નમ્રતાની પસંદગી ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ છે.
U-18 નેશનલ્સમાં સર્વોચ્ચ સ્કોરર બની, ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન
તાજેતરમાં હૈદરાબાદ ખાતે યોજાયેલી U-18 ઇન્ડિયન નેશનલ રગ્બી ચેમ્પિયનશિપમાં નમ્રતાએ શાનદાર પ્રદર્શન કરી ટૂર્નામેન્ટની સર્વોચ્ચ સ્કોરર બનવાનું ગૌરવ મેળવ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેણે ગુજરાતની જુનિયર ગર્લ્સ અને સિનિયર વિમેન્સ રગ્બી ટીમનું કેપ્ટન તરીકે સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ પણ કર્યું છે.
નમ્રતાની આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ રગ્બી ગુજરાત એસોસિએશન દ્વારા નમ્રતા, તેના પરિવાર અને કોચિંગ સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે. ગાંધીનગર હેડ ઓફિસ દ્વારા પણ નમ્રતા ભુડિયા સહિત સમગ્ર ભારતીય અંડર-18 રગ્બી ટીમને ચીનમાં યોજાનારી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી છે.
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