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64 બોલમાં 173 રન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ખેલાડીની ધમાકેદાર પાવરહિટીંગ

શેર-એ-પંજાબ ટી20 લીગમાં, નમન ધીરે શાનદાર 200 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા. તે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમે છે.

નમન ધીર
નમન ધીર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 5:52 PM IST

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SHER E PUNJAB T20 LEAGUE: IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમતા એક બેટ્સમેને બીજી T20 લીગમાં વિસ્ફોટક બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું છે. શેર-એ-પંજાબ T20 લીગ હાલમાં ચાલી રહી છે, જેમાં નમન ધીરે માત્ર 64 બોલમાં 173 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 16 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગને કારણે, ટીમે 20 ઓવરમાં કુલ 279 રન બનાવ્યા.

અમૃતસર સુરમા તરફથી રમી રહ્યો છે

શેર-એ-પંજાબ ટી20 ટુર્નામેન્ટ હાલમાં ચાલી રહી છે. મંગળવારે અમૃતસર સુરમા અને મોહાલી કિંગ્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. અમૃતસર સુરમા ટીમે પહેલા બેટિંગ કરી હતી. સહજ ધવન માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થતાં તેમણે પોતાની પહેલી વિકેટ વહેલી ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, બીજા છેડે નમન ધીર શાનદાર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા રાહુલ કુમાર પણ માત્ર 13 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. જશનપ્રીત સિંહે 41 રનની ઇનિંગ રમી હતી. આ દરમિયાન, નમન ટૂંક સમયમાં આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો અને શાનદાર બેટિંગ કરી.

270.31 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા

નમન ધીરે 64 બોલમાં વિસ્ફોટક રીતે 173 રન બનાવ્યા. પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 16 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 270.31 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. તેણે ઇનિંગની 12મી ઓવર દરમિયાન માત્ર 37 બોલમાં પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. તે અણનમ રહ્યો અને આ સિદ્ધિ હાંસલ કર્યા પછી પણ તેણે પોતાની બેટિંગનો આક્રમણ ચાલુ રાખ્યો.

ત્રણ વર્ષથી IPLમાં MI તરફથી રમી રહ્યો છે

નોંધનીય છે કે, નમન ધીર પંજાબનો હોવા છતાં, તે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમે છે. તેણે 2024માં IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું, તે સિઝનમાં સાત મેચ રમી હતી. ત્યારબાદ, તે 2025 અને 2026માં પણ તે જ ટીમ તરફથી રમવાનું ચાલુ રાખ્યું. અત્યાર સુધી, નમન આ ટુર્નામેન્ટમાં 37 મેચોમાં 710 રન બનાવી ચૂક્યો છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે આ રીતે કેટલો સમય બેટિંગ ચાલુ રાખી શકે છે તે જોવાનું બાકી છે.

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TAGGED:

NAMAN DHIR
નમન ધીર
શેર એ પંજાબ ટી20 લીગ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ
SHER E PUNJAB T20 LEAGUE

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