ભારતીય ક્રિકેટર ફસાયો ડોપિંગમાં, NADA એ લગાવ્યો અસ્થાયી પ્રતિબંધ

ઉત્તરાખંડના આ ફાસ્ટ બોલરને ડોપ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જવા બાદ NADA દ્વારા અસ્થાયી રૂપે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે.

Representational Image
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 6, 2026 at 5:50 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને શ્રીલંકામાં 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટમાં એક દુર્લભ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઉત્તરાખંડના ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર રંજન કુમારને ડોપ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. 29 વર્ષીય આ બોલર છેલ્લે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં દિલ્હી સામે રમ્યો હતો.

નેશનલ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (NADA) એ તેના નમૂનામાં એનાબોલિક સ્ટેરોઇડ્સ ડ્રોસ્ટેનોલોન અને મેથેનોલોન, તેમજ ક્લોમીફેન શોધી કાઢ્યા. આનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓમાં વંધ્યત્વની સારવાર માટે થાય છે, પરંતુ પુરુષોમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું સ્તર વધારવામાં પણ ઉપયોગી છે, જેનો અર્થ ઊર્જા અને શક્તિ છે.

ક્રિકેટમાં આ એક દુર્લભ કિસ્સો છે, કારણ કે ખૂબ ઓછા ક્રિકેટરો ડોપ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ ગયા છે. અગાઉ, મધ્યપ્રદેશની ઓલરાઉન્ડર અંશુલા રાવ 2020 માં ડોપિંગ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. તે પહેલાં, ભારતીય બેટ્સમેન પૃથ્વી શોને પણ 2019 માં આવી જ ઘટનાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

તમિલનાડુની દોડવીર પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ

રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ વિરોધી શિસ્ત એજન્સી (NADA) એ તમિલનાડુની દોડવીર એસ. ધનલક્ષ્મી પર તેના બીજા ડોપિંગ ગુના બદલ આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. 27 વર્ષીય ખેલાડી ગયા વર્ષે સસ્પેન્શન ભોગવ્યા બાદ રમતમાં પાછી ફરી હતી અને ઓગસ્ટમાં ચેન્નાઈમાં રાષ્ટ્રીય આંતર-રાજ્ય મીટમાં મહિલા 100 મીટર દોડ જીતી હતી, જેમાં તેણે 11.36નો વ્યક્તિગત શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો હતો.

ત્યારબાદ, તેણીનો ડોપ ટેસ્ટ ફરીથી પોઝિટિવ આવ્યો હતો. જુલાઈમાં સંગરુરમાં ઇન્ડિયન ઓપન મીટમાં તેનો નમૂનો લેવામાં આવ્યો હતો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ધનલક્ષ્મી પોઝિટિવ ટેસ્ટ માટે ત્રણ વર્ષનો પ્રતિબંધ ભોગવ્યા બાદ 2022 માં પરત ફર્યા હતા. જોકે, તેના બીજા ગુનાનો અર્થ એ છે કે તે વધુ આઠ વર્ષ માટે રમતથી બહાર રહેશે.

ડોપ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જનારા અન્ય ખેલાડીઓ

નોંગમૈથમ રતન બાલા દેવી પણ ડોપ ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જનારા દુર્લભ ફૂટબોલરોમાંના એક બની ગયા છે. NADA દ્વારા કામચલાઉ સસ્પેન્શન આપવામાં આવેલા ખેલાડીઓની નવીનતમ અપડેટ કરેલી યાદીમાં તેમનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં ગૌરવ પટેલ (એથ્લેટિક્સ), ખુશ્બુ કુમારી (વેઈટલિફ્ટિંગ), અચલવીર કારવસરા (બોક્સિંગ) અને સિદ્ધાંત શર્મા (પોલો) છે.

