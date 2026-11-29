2005માં શરુઆત અને 2026માં અંત, બાંગ્લાદેશના ખેલાડીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી
બાંગ્લાદેશ માટે 7,000 ટેસ્ટ રન બનાવનાર એકમાત્ર બેટ્સમેન મુશફિકુર રહીમે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 29, 2026 at 3:18 PM IST
MUSHFIQUR RAHIM RETIREMENT: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મુશફિકુર રહીમે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી તેની 22 વર્ષની ટેસ્ટ કારકિર્દીનો અંત આવ્યો છે. એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે, રહીમ આગામી વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં છેલ્લી વખત રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમશે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ તમીમ ઇકબાલે 28 નવેમ્બરના રોજ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રહીમની નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી હતી.
મુશફિકુર રહીમની નિવૃત્તિ
Mushfiqur Rahim is set to retire after the first Test against England, scheduled to be held in February 2027. #MushfiqurRahim #BangladeshCricket https://t.co/VU3XirhaUA— Cricbuzz (@cricbuzz) November 28, 2026
બાંગ્લાદેશના અનુભવી બેટ્સમેન અને 7,000 ટેસ્ટ રન બનાવનારા એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુશફિકુર રહીમે નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ વાતની પુષ્ટિ BCB પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ તમીમ ઇકબાલે 28 નવેમ્બરના રોજ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી.
તમીમ ઇકબાલે કહ્યું, "મુશફિકુર રહીમ ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ પછી નિવૃત્તિ લેવા જઈ રહ્યો છે. મુશફિકુર રહીમે થોડા દિવસ પહેલા મને ફોન કરીને પોતાના નિર્ણયની જાણ કરી હતી. તે પછી, હું તેમના સતત સંપર્કમાં રહ્યો. મેં તેમને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પોતે જ તેની જાહેરાત કરવાનું કહ્યું."
તમીમ ઇકબાલે વધુમાં કહ્યું, "મેં તેમને ફેસબુક પર કોઈ સ્ટેટસ પોસ્ટ ન કરવા વિનંતી પણ કરી હતી, કારણ કે તે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં એક મહાન ખેલાડી રહ્યો છે અને હું ઇચ્છતો હતો કે આ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે. પરંતુ મુશફિકુરના કહેવા પર, તેમણે મને તેની જાહેરાત કરવાનું કહ્યું. તેમની વિનંતી પર, હું જાહેરાત કરી રહ્યો છું કે ઇંગ્લેન્ડ સામેની મીરપુર ટેસ્ટ તેની છેલ્લી ટેસ્ટ હશે."
Experienced batting stalwart and former Bangladesh Test captain Mushfiqur Rahim has formally informed the Board of his decision to retire from international cricket following the ICC World Test Championship series against England at home in February 2027. The 39-year-old's decision will bring to a close a remarkable 21-year international career during which he has established himself as one of the finest cricketers to have represented Bangladesh. Announcing Mushfiqur's decision, BCB President Tamim Iqbal Khan said: "Mushfiqur has personally requested me to convey that the Test against England in Dhaka in February 2027 will be the final international match of his career. This is a deeply emotional moment for me. We have practically grown up together and travelled a similar path to international cricket, sharing many experiences along the way. "He has given so much to Bangladesh cricket, both on and off the field, and his contribution will be remembered for a long time. His legacy is firmly established, and I have the utmost respect for his decision. I wish him and his family the very best for the future." A mainstay of the national side for more than two decades, Mushfiqur has been at the heart of some of the country's most memorable moments in international cricket. He holds a special place in Bangladesh cricket history as the first Bangladeshi cricketer to feature in 100 Test matches and the first to reach the landmark of 7,000 runs in the format. His tally remains the highest by a Bangladesh batter in Test cricket.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 28, 2026
મુશફિકુર રહીમનું કેરિયર
મુશફિકુર રહીમ એકમાત્ર બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર છે જેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 7000 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. રહીમે બાંગ્લાદેશ માટે 108 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, 199 ઇનિંગ્સમાં 38.80 ની સરેરાશથી 7062 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 14 સદી અને 30 અડધી સદી ફટકારી છે. તેમણે 115 કેચ લીધા છે અને 15 સ્ટમ્પિંગ કર્યા છે. વધુમાં, તેમણે 274 વનડે રમી છે, 256 ઇનિંગ્સમાં 36.42 ની સરેરાશથી 7795 રન બનાવ્યા છે. તેણે 9 સદી અને 49 અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે 102 T20 મેચની 93 ઇનિંગ્સમાં 1500 રન પણ બનાવ્યા છે.
બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી 2027 શેડ્યૂલ
ઇંગ્લેન્ડની ક્રિકેટ ટીમ ફેબ્રુઆરીમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે બાંગ્લાદેશનો પ્રવાસ કરશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 થી 18 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ઢાકામાં રમાશે. બીજી ટેસ્ટ મેચ 22 થી 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સિલહટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
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