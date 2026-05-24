મુંબઈમાં મેચ પહેલા વરસાદે વધારી રાજસ્થાનના ફેન્સની દિલની ધડકન, શું ધોવાઈ જશે RR નું પ્લેઓફમાં જવાનું સપનું
IPL 2026 ની 69મી મેચમાં, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે ટકરાશે. પ્લેઓફના દૃષ્ટિકોણથી, આ મેચ રાજસ્થાન માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
Published : May 24, 2026 at 1:32 PM IST
MI VS RR: આજે IPL 2026 લીગ સ્ટેજનો અંતિમ દિવસ ઘણી ટીમોના ભાવિનો નિર્ણય થશે. જોકે, વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતેની ટક્કર પહેલા, ચાહકોની નજર ફક્ત ખેલાડીઓ પર જ નહીં, પરંતુ ઉપરના આકાશ પર પણ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેની આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પ્લેઓફના લેન્ડસ્કેપને બદલી શકે છે, પરંતુ હવામાને અચાનક ઉત્સાહ અને ચિંતા બંને વધારી દીધા છે.
આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની મેચ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે, આ કરો યા મરો જેવી મુકાબલો છે, કારણ કે જીત તેમને સીધા પ્લેઓફમાં લઈ જશે. તેનાથી વિપરીત, જો હાર થાય અથવા જો વરસાદને કારણે મેચ ધોવાઈ જાય તો ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પહેલાથી જ પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે; જોકે, તેમની આ મેચ બાકીની ટીમોનું ભાવિ નક્કી કરવા માટે તૈયાર છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પર પંજાબ કિંગ્સની જીત બાદ, પ્લેઓફ માટેની લડાઈ વધુ રસપ્રદ બની ગઈ છે. હાલમાં, પંજાબ કિંગ્સ 15 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે. જો રાજસ્થાન રોયલ્સ મુંબઈને હરાવે છે, તો તેઓ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવશે. જો કે, જો RR હારી જાય છે અથવા જો મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે તો પ્લેઓફનો અંતિમ મુકાબલો કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે થશે. આવી સ્થિતિમાં, KKR ને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે નોંધપાત્ર માર્જિનથી વિજય નોંધાવવાની જરૂર પડશે.
શું મેચની મજા વરસાદ બગાડશે?
હવામાનની વાત કરીએ તો, મુંબઈમાં બપોરના સમયે વરસાદની આગાહી છે. હવામાન અહેવાલ મુજબ, સવારે 11:00 વાગ્યાની આસપાસ વરસાદની 10 થી 20 ટકા શક્યતા છે. આ સંભાવના બપોરે 2 :00 વાગ્યા સુધી ઘટી શકે છે; જોકે, બપોરે 3:00 વાગ્યા પછી, વરસાદની શક્યતા ફરી વધી શકે છે, જે સંભવતઃ 35 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. સાંજ સુધી હવામાન મોટે ભાગે એવું જ રહેવાની ધારણા છે.
રવિવારે સવારે મુંબઈના ઘણા ભાગોમાં હળવો વરસાદ પડ્યો, જેનાથી સ્થાનિક લોકોને ગરમીથી રાહત મળી, પરંતુ રાજસ્થાન રોયલ્સના ચાહકોની ચિંતામાં વધારો થયો. જોકે, હવામાન વિભાગ સૂચવે છે કે બપોરે હવામાન થોડું સાફ થવાની શક્યતા છે. પરિણામે, આગામી MI vs RR મેચમાં હવામાન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે - ખેલાડીઓની ભૂમિકા જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ. વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતેની આ ટક્કર નક્કી કરશે કે કઈ ટીમ પ્લેઓફમાં ચોથું અને અંતિમ સ્થાન મેળવે છે.
