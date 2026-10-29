IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં મોટા ફેરફારો, ત્રણ કોચને એકસાથ હટાવ્યા
MUMBAI INDIANS COACHING STAFF: IPL 2027 ની શરૂઆત પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. તેમણે તેમના કોચિંગ સ્ટાફના ત્રણ સભ્યોને હટાવી દીધા છે.
Published : October 29, 2026 at 3:47 PM IST
IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાંથી ત્રણ સભ્યોને દૂર કર્યા છે, જેમાં શ્રીલંકાના દિગ્ગજ બોલર લસિથ મલિંગાનો પણ સમાવેશ થાય છે. MI એ IPL 2027 પહેલા લસિથ મલિંગા, પારસ મ્હામ્બ્રે અને કાર્લ હોપકિન્સનથી અલગ થઈ ગયા છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હવે નવા કોચિંગ સ્ટાફ સાથે IPL 2027 માં પ્રવેશ કરશે. આ માહિતી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પોતે આપી હતી. MI એ તેમના સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી પોસ્ટ કરી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પોસ્ટ કર્યું, "મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આજે જાહેરાત કરી કે લસિથ મલિંગા, પારસ મ્હામ્બ્રે અને કાર્લ હોપકિન્સન પુરુષોની ટીમના કોચિંગ સેટઅપમાં તેમની સંબંધિત ભૂમિકાઓ છોડીને આગળ વધશે અને ફ્રેન્ચાઇઝ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા, યોગદાન અને સેવા બદલ તેમનો આભાર માન્યો. તેમની પ્રતિબદ્ધતા, તેમણે બનાવેલા સંબંધો અને તેમણે બનાવેલી યાદો હંમેશા અમારી સફરનો ભાગ રહેશે. અમે તેમને તેમના ભવિષ્યના પ્રયાસોમાં શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ."
Mumbai Indians today announced that Lasith Malinga, Paras Mhambrey and Carl Hopkinson will be moving on from their respective roles in the men’s team coaching setup, thanking each of them for their commitment, contribution and service to the franchise. Their commitment, the relationships they have built and the memories they have helped create will always be part of our journey. We wish each of them the very best in their future endeavours. https://t.co/iQhgBABx2W— Mumbai Indians (@mipaltan) October 29, 2026
પારસ મ્હામ્બ્રે અને કાર્લ હોપકિન્સનને પણ દૂર કરવામાં આવ્યા
લસિથ મલિંગા ઉપરાંત, ફ્રેન્ચાઇઝીએ બોલિંગ કોચ પારસ મ્હામ્બ્રે અને ફિલ્ડિંગ કોચ કાર્લ હોપકિન્સન સાથે પણ સંબંધો તોડી નાખ્યા છે. મ્હામ્બ્રેએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતીય ટીમના બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યાં તેમના કાર્યકાળ પછી, તેઓ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાયા. તેમણે અગાઉ 2010 થી 2017 સુધી ફ્રેન્ચાઇઝ સાથે સેવા આપી હતી. કાર્લ હોપકિન્સન 2025 સીઝન પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાયા હતા.
મલિંગાએ ચાર IPL ટાઇટલ જીત્યા છે
લસિથ મલિંગા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ખેલાડીઓમાંના એક છે. 2009 થી 2019 દરમિયાન, મલિંગાએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે 122 IPL મેચોમાં 170 વિકેટ લીધી હતી. તે 2011 માં ચેમ્પિયન્સ લીગ જીતનારી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમનો પણ ભાગ હતો. તેણે લીગની ચાર સીઝનમાં ટીમ માટે 17 મેચોમાં 25 વિકેટ લીધી હતી. એક ખેલાડી તરીકે, તેણે મુંબઈ માટે ચાર IPL ટ્રોફી જીતી હતી.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે મલિંગા વિશે શું કહ્યું?
ફ્રેન્ચાઇઝીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "લસિથ મલિંગા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પરિવારનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યો છે અને ફ્રેન્ચાઇઝના ઇતિહાસમાં સૌથી ખાસ ખેલાડીઓમાંનો એક છે. બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરવાથી લઈને ચાર IPL ટાઇટલ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાથી લઈને 2011 ચેમ્પિયન્સ લીગ T20 સુધી, માર્ગદર્શક અને કોચ તરીકે પાછા ફરવા સુધી, લસિથની MI સાથેની સફર ખરેખર ખાસ રહી છે. તેમનો જુસ્સો, જીતવાની ઝંખના અને ટીમ પ્રત્યેના સમર્પણે ખેલાડીઓની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી છે. તેમનો વારસો હંમેશા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહેશે."
બુમરાહના કરિયરમાં મલિંગાની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ હતી
જસપ્રીત બુમરાહને યોર્કરના રાજા બનાવવામાં લસિથ મલિંગાએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. બુમરાહ 2013 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે જોડાયો હતો. તે લાંબા સમય સુધી જસપ્રીત બુમરાહ સાથે રમ્યો હતો અને હવે તે વિશ્વના ટોચના બોલરોમાંનો એક છે. મલિંગાની જેમ, બુમરાહના યોર્કર પણ અજેય છે.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તેમના સપોર્ટ સ્ટાફમાં કેમ ફેરફાર કરી રહી છે?
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ IPLમાં સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક છે. 2013 થી 2020 દરમિયાન, ટીમે પાંચ ટાઇટલ જીત્યા હતા. જોકે, 2021 થી 2026 દરમિયાન, તેઓ એક પણ વખત ફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમ બે વાર પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહી. હવે, નવી સીઝન પહેલા, ટીમ તેના સપોર્ટ સ્ટાફમાં ફેરફાર કરી રહી છે.
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