મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે નવા હેડ કોચની જાહેરાત કરી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝના વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડરને આપી જવાબદારી
IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ દિગ્ગજ ખેલાડી કિરોન પોલાર્ડને ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : October 24, 2026 at 1:48 PM IST
IPL 2027: પાંચ વખતની IPL ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આગામી IPL સીઝન પહેલા તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ભૂતપૂર્વ અનુભવી અને વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડર કિરોન પોલાર્ડને ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ તેઓ ટીમના બેટિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા હતા. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ સમાચારની જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ, મહેલા જયવર્ધને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના મુખ્ય કોચ હતા, પરંતુ તેમણે તાજેતરમાં આ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
કીરોન પોલાર્ડે શું કહ્યું?
મુખ્ય કોચ બન્યા બાદ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા પોલાર્ડે કહ્યું, "મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના મુખ્ય કોચની ભૂમિકા નિભાવવી એ ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી મારા જીવન અને કારકિર્દીનો એક મોટો ભાગ રહી છે. મેં આ ટીમ સાથે ખેલાડી અને કોચ બંને રીતે ઘણો લાંબો પ્રવાસ કર્યો છે. હું નીતા અંબાણી, આકાશ અંબાણી અને સમગ્ર MI પરિવારનો મારા પર વિશ્વાસ રાખવા બદલ આભાર માનું છું. હું ટીમના વારસાને આગળ વધારવા અને અમારી ટીમને ઉજવણી માટે ઘણી વધુ ક્ષણો આપવા માટે ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે કામ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છું."
Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more - https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f— Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની શાનદાર યાત્રા
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની માલિકીની આ ટીમ ફક્ત IPL સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં પણ ટીમો ધરાવે છે. મુંબઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ વિવિધ પુરુષો અને મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 13 ટાઇટલ જીત્યા છે. આમાં પાંચ IPL ટ્રોફી ઉપરાંત ચેમ્પિયન્સ લીગ, વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL), મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC), ILT20 અને SA20 જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. કિરોન પોલાર્ડ મુખ્ય કોચ તરીકે મેદાન પર ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
પોલાર્ડનું T20 ક્રિકેટમાં પ્રદર્શન
કિરોન પોલાર્ડ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ખતરનાક અને દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંનો એક છે. તેના T20 આંકડા પ્રભાવશાળી છે. તેણે કુલ 754 ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં વિશ્વભરમાં T20 લીગ (જેમ કે IPL, CPL અને PSL) અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચોમાં, તેણે 31.71 ની ધમાકેદાર બેટિંગ એવરેજ અને 150 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 14,999 રન બનાવ્યા છે. પોલાર્ડે T20 ક્રિકેટમાં 1,000 થી વધુ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે, જે તેની વિસ્ફોટક બેટિંગનો પુરાવો છે. વધુમાં, તેણે બોલ સાથે પણ પોતાની કુશળતા દર્શાવી છે, 341 વિકેટ લીધી છે.
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