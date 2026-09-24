RCBને ચેમ્પિયન બનાવનાર બન્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના હેડ કોચ, WPL 2027થી નવી સફર શરૂ કરશે
RCBને તેમના પ્રથમ ચેમ્પિયનશિપ ખિતાબ સુધી દોરી જનાર મુખ્ય કોચ લ્યુક વિલિયમ્સ હવે નવી શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે.
Published : September 24, 2026 at 6:59 PM IST
WPL 2026: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ને તેમની પ્રથમ ટ્રોફી અપાવનાર લ્યુક વિલિયમ્સ હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના મુખ્ય કોચ બન્યા છે. વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2024 દરમિયાન RCB ફ્રેન્ચાઈઝીની વર્ષોની રાહનો અંત આવ્યો હતો, જ્યારે સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમે ખિતાબ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ RCBનું નસીબ બદલાયું અને પુરુષ તથા મહિલા બંને ટીમોએ ટ્રોફી જીતી. વિલિયમ્સ એક સીઝન માટે RCBના મુખ્ય કોચ રહ્યા હતા. હવે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેમને પોતાની કોચિંગ ટીમમાં સામેલ કર્યા છે, જ્યાં તેઓ WPL 2027થી નવી સફર શરૂ કરશે.
લ્યુક વિલિયમ્સ MIના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેમના સોશિયલ મીડિયા માધ્યમો દ્વારા જાહેરાત કરી છે કે લ્યુક વિલિયમ્સ WPLમાં ટીમ માટે નવા મુખ્ય કોચ હશે. તેઓ લિસા કીટલીનું સ્થાન લેશે, જેમણે માત્ર એક સીઝન બાદ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ છોડીને ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં મહત્વની ભૂમિકા સ્વીકારવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. MI નવા કોચની શોધમાં હતું અને તેમણે લ્યુક વિલિયમ્સને ટીમમાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેમણે WPLમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે.
Bringing experience, ambition & a champion mindset to our MI family 💪💙— Mumbai Indians (@mipaltan) September 24, 2026
Paltan, join us in welcoming our new women’s team Head Coach, Luke Williams! 🤝
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લ્યુક વિલિયમ્સ કોચ તરીકે અત્યંત સફળ રહ્યા છે
લ્યુક વિલિયમ્સે માત્ર RCBને 'વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ'નું ટાઇટલ જ નથી અપાવ્યું, પરંતુ અન્ય વિવિધ લીગમાં પણ સફળતા મેળવી છે. તેમને મહિલા ક્રિકેટના શ્રેષ્ઠ કોચમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમણે 2022 અને 2023માં 'વુમન્સ બિગ બેશ લીગ'માં એડિલેડ સ્ટ્રાઈકર્સને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમણે તાજેતરમાં 'વુમન્સ હન્ડ્રેડ લીગ'માં 'સધર્ન બ્રેવ' ટીમની મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. હવે તેઓ 'મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ'ની જવાબદારી સંભાળશે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં તેમને અનુભવી કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને ટીમના મેન્ટર-કમ-બોલિંગ કોચ ઝુલન ગોસ્વામીનો સહયોગ મળશે. ઉલ્લેખનીય છે કે 'વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ'ની આગામી આવૃત્તિ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનાર છે.
MI ના કોચ બનવા વિશે લ્યુક વિલિયમ્સે શું કહ્યું?
મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2027 પહેલાં MI (મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ) ના મુખ્ય કોચ બનવા અંગે લ્યુક વિલિયમ્સે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું, "મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો હિસ્સો બનવા બદલ હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. આ એક અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત અને સફળ ટીમ છે. હું પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે કામ કરવા માટે પણ આતુર છું. આ એક વિશેષ તક છે જ્યાં આપણે બધા સાથે મળીને કંઈક ખાસ હાંસલ કરી શકીએ છીએ અને સફળતા માટે સ્પર્ધા કરવાની સાથે સાથે ક્રિકેટની એક અનોખી શૈલી રમી શકીએ છીએ. હું આ પડકાર સ્વીકારવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છું."
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