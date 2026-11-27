27 નવેમ્બરનું ખાસ કનેક્શન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને મળશે આજે નવો કેપ્ટન
IPL 2027 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આજે નવો કેપ્ટન મળશે. ટીમે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી છે કે નવા કેપ્ટનની જાહેરાત 27 નવેમ્બરની સાંજે કરવામાં આવશે.
Published : November 27, 2026 at 4:04 PM IST
IPL 2027: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આજે નવો કેપ્ટન મળશે. આગામી આઈપીએલ સીઝન શરૂ થવામાં હજુ ઘણો સમય છે, પરંતુ ટીમો ઝડપથી તૈયારી કરી રહી છે. હાર્દિક પંડ્યા હવે ટીમ છોડી ચૂક્યો છે, પરંતુ આજની તારીખ, 27 નવેમ્બર સાથે તેનો ઊંડો સંબંધ છે. દરમિયાન, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે રોહિત શર્મા ફરીથી ટીમની કમાન સંભાળશે. આગામી આઈપીએલ માટે હરાજી 16 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે, અને આની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે.
હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સથી પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાયો
IPL 2027 પહેલા, હાર્દિક પંડ્યાએ ટીમ સાથે લગભગ ત્રણ વર્ષ વિતાવ્યા છે. રિટેન્શન પીરિયડ પહેલા જ તેમનો વેપાર થઈ ગયો હતો. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે હાર્દિક પંડ્યાને અર્શદીપ સિંહની જગ્યાએ પંજાબ કિંગ્સમાં વેચી દીધો છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ હવે આગામી સિઝનમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે સાથે બોલિંગ કરતા જોવા મળશે.
24 hours to go ⏳ https://t.co/dXs6WQswnr— Mumbai Indians (@mipaltan) November 26, 2026
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન આજે સાંજે નક્કી થશે
દરમિયાન, ટીમે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી છે કે નવા કેપ્ટનની જાહેરાત 27 નવેમ્બરની સાંજે કરવામાં આવશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આજના દિવસે, 27 નવેમ્બરે, હાર્દિક પંડ્યા ત્રણ વર્ષ પહેલા, 2023 માં ટીમમાં ફરી જોડાયો હતો, અને તેની જાહેરાત પણ 27 નવેમ્બરે કરવામાં આવી હતી. જોકે, હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ત્રણ વર્ષમાં વધારે સફળતા મેળવી શકી નથી. ટીમ અંતિમ ચારમાં પણ પહોંચી શકી નથી, ફાઇનલ રમવાની કે જીતવાની તો વાત જ છોડી દીધી.
https://t.co/XuBsxopPnb— Mumbai Indians (@mipaltan) November 25, 2026
રોહિત શર્મા ફરીથી કેપ્ટન બને તેવી શક્યતા
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના નવા કેપ્ટનને લઈને હજુ પણ સસ્પેન્સ છે. ટીમ પાસે સૂર્યકુમાર યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ અને તિલક વર્મા જેવા વિકલ્પો છે, પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે ટીમને સતત પાંચ ટાઇટલ અપાવનાર રોહિત શર્માને કમાન સોંપવામાં આવશે. જોકે, આ ચર્ચાનો વિષય છે. આજે સાંજે કેપ્ટનશીપ જાહેર કરવામાં આવશે, જે ટીમ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત કરશે.
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