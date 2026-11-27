મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં ફરી એકવાર 'રોહિત' રાજ, 'હિટમેન' IPL 2027માં ફરી સંભાળશે ટીમની કમાન
IPL 2027 આવતા વર્ષે યોજાવાની છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પોતાના નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 27, 2026 at 6:08 PM IST
MI NEW CAPTAIN: IPL 2027 માટે હરાજી 16 ડિસેમ્બરે ગોવામાં યોજાશે. આ પહેલા પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે મોટી જાહેરાત કરી છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) એ તેના નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ફરી એકવાર તેના સૌથી સફળ કેપ્ટન પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. પાંચ વખતની આ IPL ટાઇટલ વિજેતા ટીમની કમાન હવે IPL 2027 માં રોહિત શર્માના હાથમાં રહેશે. રોહિત લગભગ ત્રણ વર્ષ પછી કેપ્ટનશીપમાં પાછો ફરી રહ્યો છે. આ પહેલા, તેણે 2013 થી 2024 સુધી 11 વર્ષ સુધી મુંબઈનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને ટીમને પાંચ વખત ચેમ્પિયન બનાવી હતી. હવે ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને ફરીથી કેપ્ટન બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
રોહિત હાર્દિકનું સ્થાન લેશે
વાસ્તવમાં, 2024 માં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરીને હાર્દિક પંડ્યાને ટીમની જવાબદારી સોંપી. સૂર્યકુમાર યાદવને હાર્દિકની સાથે ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ ફેરફાર ફ્રેન્ચાઇઝી માટે અપેક્ષા મુજબ સફળ સાબિત થયો ન હતો. છેલ્લા ત્રણ સીઝનમાં, મુંબઈ ફક્ત એક જ વાર પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું હતું. મેદાન પરના તેમના પ્રદર્શન ઉપરાંત, ટીમને ઘણા વિવાદોનો પણ સામનો કરવો પડ્યો, જેના કારણે મેનેજમેન્ટની નારાજગી વધી ગઈ.
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
આ પછી, મુંબઈએ હાર્દિક પંડ્યાથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો. ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહના બદલામાં તેને પંજાબ કિંગ્સમાં વેચવામાં આવ્યો. હાર્દિકની વિદાય સાથે, ટીમને ફરી એકવાર કેપ્ટન પસંદ કરવાનો પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો. નવા ચહેરા પર આધાર રાખવાને બદલે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના લાંબા સમયના અને સૌથી સફળ કેપ્ટન, રોહિત શર્મા તરફ વળ્યા.
સૂર્યા અને તિલક પણ કેપ્ટનશીપ માટે દાવેદાર હતા
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે કેપ્ટનશીપ માટે ઘણા વિકલ્પો હતા. સૂર્યકુમાર યાદવને અગ્રણી માનવામાં આવતા હતા. તિલક વર્માને પણ કેપ્ટનશીપ માટે સંભવિત દાવેદાર માનવામાં આવતા હતા. તેમને તાજેતરમાં ઈન્ડિયા A ના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે તેમની નેતૃત્વ ક્ષમતાઓ અંગે અટકળો શરૂ થઈ હતી. આમ છતાં, મુંબઈ મેનેજમેન્ટ રોહિત શર્માને ફરીથી કેપ્ટનશીપ સંભાળવા માટે મનાવવામાં સફળ રહ્યું હતું.
“I am delighted to have Rohit lead the Blue and Gold into our landmark 20th season. The bond that Rohit shares with Mumbai Indians and our Paltan is truly special. In our conversations about the season ahead, there was a shared sense of excitement and ambition for what we can achieve together. With Rohit’s experience and leadership, and the exciting team we are building, there is so much to look forward to. We want to play the kind of cricket that makes our Paltan proud and create many more special memories together.” - Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
રસપ્રદ વાત એ છે કે, IPL 2027 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કોચિંગ સેટઅપમાં પણ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. કિરોન પોલાર્ડને ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પરિણામે, કેપ્ટન તરીકે રોહિત શર્મા અને કોચ તરીકે પોલાર્ડની જોડી ફરી એકવાર મુંબઈને ટાઇટલ સફળતા અપાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
ધોની પછી મોટાભાગની IPL મેચોમાં કેપ્ટનશીપનો રેકોર્ડ
નોંધનીય છે કે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં રોહિત શર્મા બીજા ક્રમે છે. રોહિતે 158 IPL મેચોમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કર્યું છે. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ 87 વખત જીત્યું છે અને 67 વખત હારી ગયું છે. ચાર મેચ ડ્રો થઈ હતી. રોહિતથી આગળ ફક્ત મહેન્દ્ર સિંહ ધોની છે. ધોનીએ તાજેતરમાં જ IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. ધોનીએ 235 IPL મેચોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
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