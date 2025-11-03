વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં અસંખ્ય રેકોર્ડ તૂટ્યા, હરમન અને સ્મૃતિનું શાનદાર પ્રદર્શન
સ્મૃતિ મંધાના, લૌરા વોલ્વાર્ટ, હરમનપ્રીત કૌર અને રિચા ઘોષે ઘણા મોટા રેકોર્ડ તોડ્યા. તેમના પર એક નજર નાખો...
Published : November 3, 2025 at 11:53 AM IST
હૈદરાબાદ: ભારતે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો છે. હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સ્મૃતિ મંધાના અને દીપ્તિ શર્મા જેવી અનુભવી ખેલાડીઓને કારણે આખરે ખિતાબ જીત્યો.
નવી મુંબઈમાં રમાયેલી ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ફાઇનલ મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 298 રન બનાવ્યા. 299 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, દક્ષિણ આફ્રિકા 45.3 ઓવરમાં 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, અને મેચ 52 રનથી હારી ગયું. ચાલો જાણીએ આ મેચમાં બનેલા અને તૂટેલા ઘણા રેકોર્ડ વિશે.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતની ઉપ-કપ્તાન અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની 45 રનની ઇનિંગ સાથે, તેણીએ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપની એક આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણીએ મિતાલી રાજને પાછળ છોડી દીધી, જેમણે 2017 માં 434 રન બનાવ્યા હતા. 434 રન સાથે, મંધાના હવે એક જ આવૃત્તિમાં ભારતની સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગઈ છે.
મહિલા વર્લ્ડ કપની એક સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ભારતીય બેટ્સમેન
- સ્મૃતિ મંધાના - 434 (2025)
- મિતાલી રાજ - 409 (2017)
- પૂનમ રાઉત - 381 (2017)
- હરમનપ્રીત કૌર - 359 (2017)
- સ્મૃતિ મંધાના - 327 (2022)
લૌરા વોલ્વાર્ડે ઇતિહાસ રચ્યો
મહિલા ક્રિકેટ ODI વર્લ્ડ કપના 52 વર્ષના ઇતિહાસમાં લૌરા વોલ્વાર્ડે એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. તે ODI વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં 1,328 રન સાથે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની છે, જે ન્યુઝીલેન્ડની ડેબી હોકલી પછી છે.
આ સાથે, લૌરા વોલ્વાર્ડ એક જ વર્લ્ડ કપ (પુરુષો કે મહિલા) ના સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ બંનેમાં સદી ફટકારનાર બીજી ખેલાડી બની છે. એલિસા હીલીએ અગાઉ 2022 માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન
- 1501 - ડેબી હોકલી (NZ-W)
- 1328 - લૌરા વોલ્વાર્ડ (SA-W)
- 1321 - મિતાલી રાજ (IND-W)
- 1299 - જેનેટ બ્રિટિન (ENG-W)
- 1231 - ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ (ENG-W)
દીપ્તિ શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
ભારતીય ઓફ સ્પિનર દીપ્તિ શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પાંચ વિકેટ લઈને, તે મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતની બીજી સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની ગઈ છે. તે ઝુલન ગોસ્વામી (43 વિકેટ) સાથે દીપ્તિ (32 વિકેટ) સાથે બીજા સ્થાને છે. તેણીએ ડાયના એડુલજી (31 વિકેટ) ને પાછળ છોડી દીધી છે.
વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય મહિલા ટીમની સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર
- 43 - ઝુલન ગોસ્વામી
- 32 - દીપ્તિ શર્મા
- 31 - ડાયના એડુલજી
- 30 - નીતુ ડેવિડ
- 30 - પૂર્ણિમા રાવ
રિચા ઘોષે કમાલ કરી
ભારતની ફિનિશર અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષ મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર પ્રથમ ખેલાડી બની ગઈ છે. રિચાએ 2025 ODI વર્લ્ડ કપમાં 12 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ ઉપરાંત, રિચા આ વર્લ્ડ કપમાં 41 થી 50 ઓવર વચ્ચે સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે ટોચની બેટ્સમેન તરીકે પણ ઉભરી આવી છે. તેણીએ 167.7 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી.
મહિલા વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
- 12 - રિચા ઘોષ 2025માં
- 12 - ડિઆન્ડ્રા ડોટિન 2013માં
- 12 - લિઝેલ લી 2017માં
- 11 - હરમનપ્રીત કૌર 2017માં
- 10 - નાદીન ડી ક્લાર્ક 2025માં
ટુર્નામેન્ટમાં 41-50 ઓવરમાં સૌથી વધુ રન
- 185 - રિચા ઘોષ (SR: 165.17)
- 119 - નાદીન ડી ક્લાર્ક (SR: 160.86)
- 110 - જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ (SR: 146.66)
- 103 - એશલે ગાર્ડનર (SR: 160.93)
- 95 - સ્નેહ રાણા (SR: 135.71)
વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં બન્યા હતા આ મોટા રેકોર્ડ્સ
- 21 વર્ષ અને 279 દિવસની શેફાલી વર્મા, ODI વર્લ્ડ કપ (પુરુષો કે મહિલા) ના સેમિફાઇનલ કે ફાઇનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીતનાર સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી છે.
- દીપ્તિ શર્મા વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચમાં ફિફ્ટી ફટકારનાર અને પાંચ વિકેટ લેનાર પ્રથમ ક્રિકેટર (પુરુષ કે મહિલા) છે.
- 36 વર્ષ અને 239 દિવસની હરમનપ્રીત કૌર, મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતનાર સૌથી મોટી ઉંમરની કેપ્ટન છે.
- આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમે ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ મેચ હાર્યા પછી મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. પુરુષોની ટુર્નામેન્ટમાં આવું બે વાર બન્યું છે: ૧૯૯૨માં પાકિસ્તાન અને 2019માં ઇંગ્લેન્ડ.
- દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વોલ્વાર્ડ્ટ મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ કેપ્ટન બની.
મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ 50 થી વધુ સ્કોર્સ
- 14 - લૌરા વોલ્વાર્ડ (24 ઇનિંગ્સ)
- 13 - મિતાલી રાજ (36 ઇનિંગ્સ)
- 12 - ડેબી હોકલી (43 ઇનિંગ્સ)
- 11 - ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ (28 ઇનિંગ્સ)
એક જ વર્લ્ડ કપ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ 50 થી વધુ સ્કોર
- 5 - ડેબી હોકલી 1988 માં
- 5 - એલિસ પેરી 2017 માં
- 5 - લૌરા વોલ્વાર્ટ 2022 માં
- 5 - લૌરા વોલ્વાર્ટ 2025 માં
