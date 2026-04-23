ETV Bharat / sports

IPL 2026 દરમિયાન CSK સ્ટારની માતાનું અવસાન, MI સામેની મેચમાંથી બહાર!

IPLની 19મી સીઝન દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર માટે દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે.

MUKESH CHOUDHARY MOTHER PASSES AWAY
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MUKESH CHOUDHARY: IPL 2026 ના એક મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આજે (23 એપ્રિલ) ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો મુંબઈમાં થવાનો છે. મેચ પહેલા જ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ કેમ્પમાંથી ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમના ફાસ્ટ બોલર મુકેશ ચૌધરી માતાનું અવસાન થયું છે. પ્રેમ દેવી લાંબા સમયથી બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેઓ છેલ્લા એક વર્ષથી મુંબઈની ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. જોકે, વ્યાપક સારવાર છતાં, તેઓ સ્વસ્થ થઈ શક્યા નહીં અને આખરે જીવનની લડાઈ હારી ગયા.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી શેર કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ લખ્યું: "CSK પરિવાર મુકેશ ચૌધરીની માતાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરે છે. અમે મુકેશ અને તેમના પરિવાર સાથે ઉભા છીએ, આ અત્યંત મુશ્કેલ સમયમાં તેમને દુઆ અને પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ છીએ."

મુકેશ CSK કેમ્પ છોડીને ઘરે ગયો

હાલમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ તેના ઘણા ખેલાડીઓને થયેલી ઈજાઓને કારણે પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે, મુકેશની માતાના અવસાનથી ટીમની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થયો છે. માતાના અવસાનના સમાચાર મળતાં, મુકેશે તરત જ CSK કેમ્પ છોડીને ઘરે જવા રવાના થઈ ગયો. જોકે, તેના પરિવારના સભ્યો સાથે મુલાકાત કર્યા પછી, તે થોડા સમય પછી પાછો ફર્યો. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની હાઇ-વોલ્ટેજ મેચમાં તેની ટીમ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

આ સિઝનમાં એક મેચ રમી

મુકેશ ચૌધરીએ આ સિઝનમાં ટીમ માટે ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી. તેને સનરાઇઝર્સ સામેની મેચમાં રમવાની તક મળી હતી, જેમાં તેણે 21 રન આપીને બે વિકેટ લીધી હતી.

CSK માટે 17 મેચ રમી છે

મુકેશ ચૌધરીએ 2022 માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધી, તેણે ટીમ માટે રમેલી 17 મેચોમાં 19 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેણે 28.57 ની સરેરાશ જાળવી રાખી છે.

CSK એ તેને રિટેન કર્યો હતો

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમે IPL 2026 ની હરાજી પહેલા મુકેશ ચૌધરીને રિટેન રાખ્યો હતો. ખલીલ અહેમદના સ્થાને તેને સનરાઇઝર્સ સામે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં રમવાની તક આપવામાં આવી હતી. હવે, તેની ગેરહાજરી સાથે, ગુર્જપનીત પાસે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સમાવેશ થવાની તક છે.

TAGGED:

MUKESH CHOUDHARY
IPL 2026
MUKESH CHOUDHARY NEWS
Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.