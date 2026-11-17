"મૈ પલ દો પલ કા શાયર હૂં".... મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ પોતાના પ્રિય ગીત સાથે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
IPL નિવૃત્તિ પછી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવનાત્મક વિડિઓ શેર કર્યો. તેણે "પલ દો પલ કા શાયર હૂં" ગીત સાથે કેપ્શન આપ્યું.
Published : November 17, 2026 at 8:33 PM IST
MS DHONI RETIREMENT POST: ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યા પછી, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ ફરી એકવાર પોતાના જૂના અને ખાસ અંદાજથી ચાહકોને પ્રભાવિત કર્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ખેલાડી તરીકે અલવિદા કહ્યા પછી, માહીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં તેના ક્રિકેટ કારકિર્દીની યાદગાર ઝલક જોવા મળી. આ પોસ્ટ સાથે, તેણે તે જ ગીતનો ઉપયોગ કર્યો જેના દ્વારા તેણે ઓગસ્ટ 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. તેણે પોતાની પોસ્ટમાં અમિતાભ બચ્ચનની ફિલ્મ કભી કભીનું પ્રખ્યાત ગીત -"મૈ પલ દો પલ કા શાયર હૂં" ગીત સાથે કેપ્શન આપ્યું.
ધોનીએ એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી છે
ધોનીએ પોતાની પોસ્ટને કેપ્શન આપ્યું છે, "ચાહકોએ તેને ખોટો સાબિત કર્યો. તેને સ્વીકારવા માટે આનાથી સારું કોઈ ગીત નથી." કદાચ બે વર્ઝન બનાવવામાં આવ્યા હતા જેથી તે ભૂલ કરી શકે અને પછી તેને સ્વીકારી શકે. ધોનીની પોસ્ટમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથેના તેના વર્ષોની યાદો જ નહીં, પણ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સાથેના તેના શાનદાર પ્રવાસની ઝલક પણ શામેલ હતી. વીડિયોના શરૂઆતના ભાગમાં યુવરાજ સિંહ, સચિન તેંડુલકર, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ સાથેના ખાસ પળો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વીડિયોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથેની તેની યાદગાર યાત્રા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું.
MS DHONI RETIREMENT VIDEO. 🥹💔 https://t.co/ec5VEsUDGU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 17, 2026
ધોની IPL 2027 થી CSK નો મેન્ટર બનશે
ધોનીની IPL કારકિર્દીનો અંત આવી ગયો છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેને ખેલાડી તરીકે મુક્ત કરવાનો અને 2027 સીઝનથી મેન્ટર તરીકે ટીમમાં ઉમેરવાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો છે. તે ઝહીર ખાનના કોચિંગ સ્ટાફમાં જોડાશે. આ રીતે, મેદાન પર ખેલાડી તરીકેની તેની યાત્રા ભલે સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, પરંતુ ચેન્નાઈ સાથેનો તેનો સંબંધ ચાલુ રહેશે.
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
ધોનીએ 2008 માં તેની પહેલી સીઝનમાં IPL રમવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા શરૂઆતની હરાજીમાં સૌથી મોંઘા ખેલાડી તરીકે ખરીદવામાં આવ્યો હતો અને તેને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે 278 IPL મેચોમાં 5,439 રન બનાવ્યા હતા અને ચેન્નાઈને સતત પાંચ ચેમ્પિયનશિપ અપાવી હતી. પાંચ ટાઇટલ સાથે, તે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાં પ્રથમ ક્રમે છે.
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