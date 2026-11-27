નંબર 1 ધોની, નંબર 2 રોહિત શર્મા, IPL ઇતિહાસના 10 સૌથી સફળ કેપ્ટન
રોહિત શર્માને ફરી એકવાર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પાંચ વખત IPLનો ખિતાબ જીત્યો હતો.
Published : November 27, 2026 at 7:25 PM IST
Most Successful Captains In IPL: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ફરી એકવાર રોહિત શર્માને પોતાનો કેપ્ટન બનાવ્યો છે. હાર્દિકના ગયા પછી, રોહિત શર્મા ફરી એકવાર આ સિઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને જીત અપાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈએ પાંચ વખત આઈપીએલનો ખિતાબ જીત્યો છે. એમએસ ધોની અને રોહિત શર્મા આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી સફળ કેપ્ટન છે, જેમાં દરેકે પાંચ ટાઇટલ જીત્યા છે. જોકે, ધોનીના નામે કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીતનો રેકોર્ડ છે, તેણે 235 મેચમાંથી 136 મેચ જીતી છે. રોહિત શર્માના નામે કેપ્ટન તરીકે પાંચ આઈપીએલ ફાઇનલમાં ક્યારેય હાર ન કરવાનો રેકોર્ડ પણ છે. નોંધનીય છે કે ધોનીએ તાજેતરમાં જ આઈપીએલમાંથી ખેલાડી તરીકે નિવૃત્તિ લીધી છે.
રોહિત શર્મા ફરી એકવાર મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન બન્યો
રોહિતની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથેની સફર ખાસ રહી છે. 2011 માં ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જોડાયા પછી, તે ટીમ માટે ઘણી યાદગાર ક્ષણોનો મુખ્ય ભાગ રહ્યો છે. તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને પાંચ IPL ટાઇટલ અપાવ્યા. ફ્રેન્ચાઇઝ તરફથી એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, તેનું નેતૃત્વ, યુવા પ્રતિભામાં વિશ્વાસ અને ચાહકો સાથેના ઊંડા જોડાણે તેને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની વાર્તાનો અભિન્ન ભાગ બનાવ્યો છે.
Carved by Legacy, Sculpted for Greatness. 👑 #CaptainRo, Aala Re! 💙 #MumbaiIndians https://t.co/ceitupA2Y7— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
રોહિતના IPLમાં કેપ્ટન તરીકે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન
નોંધનીય છે કે રોહિત IPLમાં કેપ્ટન તરીકે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ દરમિયાન 157 ઇનિંગ્સમાં 28.07 ની સરેરાશથી 3,986 રન બનાવ્યા છે. તેના પછી વિરાટ કોહલી આવે છે. કોહલીએ IPLમાં કેપ્ટન તરીકે 4,949 રન બનાવ્યા છે, જેનાથી તે IPLમાં કેપ્ટન તરીકે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે.
- Won the IPL in 2013. - Won the IPL in 2015. - Won the IPL in 2017. - Won the IPL in 2019. - Won the IPL in 2020. HE IS RETURNING TO BRING THE GLORY BACK TO MUMBAI INDIANS - Make a way for Captain Rohit Sharma 😍💙 https://t.co/LxJGQ4ETD8— Johns. (@CricCrazyJohns) November 27, 2026
ધોની પછી મોટાભાગની IPL મેચોમાં કેપ્ટનશીપનો રેકોર્ડ
નોંધનીય છે કે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં રોહિત શર્મા બીજા ક્રમે છે. રોહિતે 158 IPL મેચોમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કર્યું છે. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ 87 વખત જીત્યું છે અને 67 વખત હારી ગયું છે. ચાર મેચ ડ્રો થઈ હતી. રોહિતથી આગળ ફક્ત મહેન્દ્ર સિંહ ધોની છે. ધોનીએ તાજેતરમાં જ IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. ધોનીએ 235 IPL મેચોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.
|કેપ્ટન
|ફ્રેન્ચાઇઝી
|ટાઈટલ
|વર્ષ
|ધોની
|ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
|5
|2010, 2011, 2018, 2021, 2023
|રોહિત શર્મા
|મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ
|5
|2013, 2015, 2017, 2019, 2020
|ગૌતમ ગંભીર
|કેકેઆર
|2
|2012, 2014
|રજત પાટીદાર
|આરસીબી
|2
|2025, 2026
|શેન વોર્ન
|રાજસ્થાન રોયલ્સ
|1
|2008
|એડમ ગિલક્રિસ્ટ
|ડેક્કન ચાર્જર્સ
|1
|2009
|ડેવિડ વોર્નર
|સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
|1
|2016
|હાર્દિક પંડ્યા
|ગુજરાત ટાઇટન્સ
|1
|2022
|શ્રેયસ ઐયર
|કેકેઆર
|1
|2024