દિગ્ગજની વિદાય અને નવી ઇનિંગ, મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ IPLમાંથી લીધી નિવૃત્તિ
એમએસ ધોનીએ પણ આઈપીએલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેમણે 2020 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.
Published : November 17, 2026 at 3:11 PM IST
M S DHONI RETIREMENT: IPL 2027 માં ખેલાડીઓને રિટેન કરવા માટે, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. CSK ના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ IPL માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે, જેનો અર્થ છે કે તે આગામી વર્ષે IPL માં જોવા મળશે નહીં. આ દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેમને ટીમના નવા માર્ગદર્શક તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રિટેન યાદી જાહેર થાય તે પહેલાં જ આ સમાચાર સામે આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ધોની હવે ક્રિકેટના મેદાન પર રમતા જોવા મળશે નહીં, પરંતુ તે ટીમ સાથે નવી ભૂમિકામાં સંકળાયેલા રહેશે.
ધોની 2008 માં CSK માં જોડાયો હતો
એમએસ ધોની 2008 માં પહેલી IPL થી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે સંકળાયેલો છે. જ્યારે CSK ને બે વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તે બીજી ટીમ માટે રમ્યો હતો. જોકે, ચેન્નાઈ પરત ફરતાની સાથે જ તે ટીમમાં ફરી જોડાયો અને ત્યારથી તે તેની સાથે રમી રહ્યો છે.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
CSK એ પાંચ વખત IPL ટાઇટલ જીત્યું
મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, CSK એ પાંચ વખત IPL ટાઇટલ જીત્યું. જ્યારે ધોનીએ પોતે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાને કમાન સોંપવામાં આવી, ત્યારબાદ રુતુરાજ ગાયકવાડને કમાન સોંપવામાં આવી. જોકે, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તે ઊંચાઈએ પહોંચી શકી નહીં. હાલમાં, રુતુરાજ ગાયકવાડ કેપ્ટન છે. ધોનીએ IPL માં 38 થી વધુ સરેરાશથી 5,000 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. તેણે 264 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, તેણે કોઈ સદી ફટકારી નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે 24 અડધી સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો છે.
ગયા વર્ષે એક પણ IPL મેચ રમી ન હતી
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હવે આવતા વર્ષે IPLમાં ધોની વગર રમશે. જોકે, ગયા વર્ષે પણ ધોનીએ એક પણ IPL મેચ રમી ન હતી. સંજુ સેમસન વિકેટ પોતાની જગ્યાએ રાખી હતી. ગયા સિઝનમાં ઈજાને કારણે તે ટીમ સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો ન હતો. ધોનીએ તેની છેલ્લી IPL મેચ 25 મે, 2025 ના રોજ અમદાવાદમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમી હતી, પરંતુ તેણે બેટિંગ કરી ન હતી. તે પહેલાં, તેણે દિલ્હીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે IPL મેચ રમી હતી, જેમાં 16 રન બનાવ્યા હતા.
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