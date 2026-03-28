IPL 2026: MS ધોનીના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર, બે અઠવાડિયા માટે IPLમાંથી બહાર

IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને એમએસ ધોનીના ચાહકો માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે.

Published : March 28, 2026 at 3:50 PM IST

MS Dhoni Injury: IPL 2026 પહેલા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન MS Dhoni અંગે એક મોટી અપડેટ શેર કરી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીના જણાવ્યા અનુસાર, ધોની સીઝનની શરૂઆતની કેટલીક મેચો ચૂકી જશે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ માહિતી શેર કરી. તેના ચાહકો માટે, આ સમાચાર એક મોટા ઝટકાથી ઓછા નથી. CSK એ જણાવ્યું કે ધોની ઈજાને કારણે પહેલા બે અઠવાડિયા માટે IPLમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં જણાવ્યું હતું કે MS ધોની હાલમાં વાછરડાના સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ માટે પુનર્વસનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, અને પરિણામે, IPL 2026 ના પહેલા બે અઠવાડિયા દરમિયાન તે રમી શકશે નહીં. તેમની પોસ્ટમાં, તેઓએ લખ્યું કે MS ધોની હાલમાં વાછરડાના ખેંચાણ સંબંધિત સમસ્યાઓને કારણે પુનર્વસનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. પરિણામે, એવી શક્યતા છે કે તે IPL 2026 ના પહેલા બે અઠવાડિયા ગુમાવશે. જલ્દી સ્વસ્થ થાઓ, થાલા!

ચેન્નઈનો પહેલો મુકાબલો રાજસ્થાન સામે

IPL 2026ના સમયપત્રક મુજબ, ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે પહેલા બે અઠવાડિયામાં ચાર મેચ રમવાની છે. CSK 11 એપ્રિલ સુધીમાં સીઝનની તેની પહેલી ચાર મેચ પૂર્ણ કરવાની છે. પરિણામે, એવું માનવામાં આવે છે કે ધોની ઓછામાં ઓછી 4 થી 5 મેચ ચૂકી શકે છે. 2026ની IPL સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. દરમિયાન, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નઈ 30 માર્ચે ગુવાહાટીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પોતાનો પહેલો મુકાબલો રમશે. ત્યારબાદ, CSK 3 એપ્રિલે પંજાબ કિંગ્સ સામે ટકરાશે; આ મેચ ચેન્નઈમાં રમાશે. 5 એપ્રિલે, બેંગલુરુમાં RCB અને CSK વચ્ચે મેચ રમાશે. ત્યારબાદ, દિલ્હી અને CSK વચ્ચે 11 એપ્રિલે મેચ યોજાવાની છે.

સંજુ સેમસન વિકેટકીપિંગ કરશે

નોંધનીય છે કે એમએસ ધોની છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘૂંટણની ઇજાથી પીડાઈ રહ્યો છે. આમ છતાં, તે CSK માટે સતત રમવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, અને તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ચેન્નઈએ 2023 માં તેમનો પાંચમો IPL ખિતાબ મેળવ્યો. હવે, આ સિઝનમાં એમએસ ધોનીની ગેરહાજરીમાં, સંજુ સેમસન વિકેટકીપરની ભૂમિકામાં ઉતરતા જોઈ શકાય છે. 2025 ની IPL માં ચેન્નઈનું પ્રદર્શન અત્યંત ખરાબ રહ્યું હતું; પાછલી સિઝનમાં, તેમની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે રહી હતી.

