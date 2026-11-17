IPLમાં એમ.એસ. ધોનીના ધાકડ રેકોર્ડ, જે આવનારા વર્ષો સુધી તોડવા અશક્ય
એમ.એસ. ધોનીએ IPLમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે અને CSKએ તેને મેન્ટર તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. આ પ્રસંગે, ચાલો તેના 5 મુખ્ય રેકોર્ડ્સ પર એક નજર કરીએ.
Published : November 17, 2026 at 5:49 PM IST
IPL 2027 પહેલા, ક્રિકેટ ચાહકોને માઠા સમાચાર મળ્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના દિગ્ગજ ક્રિકેટર મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ IPLમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. હા, તે IPL 2027 માં મેદાન પર છગ્ગા અને ચોગ્ગા મારતો જોવા મળશે નહીં. જોકે, ચાહકો માટે એ વાત દિલાસાદાયક રહેશે કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને મેન્ટર તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે તે મેન્ટર તરીકે CSK ટીમનો ભાગ રહેશે. ધોની એક શાનદાર કેપ્ટન અને એક મહાન ખેલાડી રહ્યો છે, અને હવે એ વાત ચોક્કસ છે કે તેના માર્ગદર્શન હેઠળ, તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને છઠ્ઠી ટ્રોફી જીતવામાં મદદ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરશે. માહીએ IPLમાં એટલા બધા પરાક્રમો કર્યા છે કે તેમના વિશે એક આખું પુસ્તક લખી શકાય છે. જો કે, આ લેખમાં, અમે તમને ધોનીના પાંચ રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું જેને તોડવા અત્યંત મુશ્કેલ હશે.
1. IPLમાં સૌથી વધુ સ્ટમ્પિંગ
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, જે પોતાની વીજળીની ગતિથી સ્ટમ્પિંગ કરવા માટે જાણીતા છે, તેમનો રેકોર્ડ એક મહત્વપૂર્ણ છે. તે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્ટમ્પિંગ કરનાર વિકેટકીપર છે. તેણે પોતાની IPL કારકિર્દીમાં કુલ 47 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા છે. દિનેશ કાર્તિક આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, તેણે 37 સ્ટમ્પિંગ કર્યા છે. તેનો રેકોર્ડ તોડવા માટે, વિકેટકીપરને લાંબા સમય સુધી સતત પ્રદર્શન કરવું પડશે.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
2. IPLમાં સૌથી વધુ કેચ
ધોની IPL ઇતિહાસમાં માત્ર વિકેટકીપર તરીકે જ નહીં, પરંતુ તેણે લીધેલા કુલ કેચની સંખ્યાનો પણ રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેણે પોતાની IPL કારકિર્દીમાં 158 કેચ લીધા છે, જેના કારણે તે આ સંદર્ભમાં લીગના ટોચના ખેલાડીઓમાંનો એક છે. ધોનીએ વિકેટ પાછળ તેના ઉત્તમ સમય અને ગતિને કારણે ઘણા મુશ્કેલ કેચ લીધા છે. દિનેશ કાર્તિક બીજા ક્રમે છે.
3. સૌથી વધુ IPL મેચોમાં કેપ્ટનશીપ
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેમણે કુલ 235 મેચોમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટનું નેતૃત્વ કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમની ટીમે 136 મેચ જીતી હતી. રોહિત શર્મા આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, જેમણે 158 મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે. ધોનીનો રેકોર્ડ તેમની લાંબી કેપ્ટનશીપ અને ટીમમાં ખેલાડીઓના વિશ્વાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
Dear Mahendra Singh Dhoni, Thanks for making #TATAIPL 𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 🤗 We look forward to welcoming Mentor MSD soon 💛 @msdhoni https://t.co/RWSEwNHGUL— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
4. કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ IPL ટ્રોફી
એમએસ ધોની IPL ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંનો એક છે. તે રોહિત શર્મા સાથે પાંચ ટ્રોફી શેર કરે છે. તેમણે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને પાંચ IPL ટાઇટલ અપાવ્યા છે. ધોનીના નેતૃત્વમાં, CSK એ 2010, 2011, 2018, 2021 અને 2023 માં IPL ટ્રોફી જીતી હતી. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ચેન્નાઈએ સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ઘણી વખત ફાઇનલમાં પહોંચ્યું.
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
5. IPLમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીત
IPLના ઇતિહાસમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ જીત મેળવવાનો રેકોર્ડ MS ધોનીના નામે છે; તેમણે પોતાની ટીમને 136 મેચોમાં વિજય અપાવ્યો છે. 87 જીત સાથે રોહિત શર્મા બીજા સ્થાને છે. ધોનીએ 2008માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે પોતાની કેપ્ટનશીપની શરૂઆત કરી હતી. પોતાની રણનીતિક સૂઝબૂઝ, શાંત સ્વભાવ અને ખેલાડીઓ પરના વિશ્વાસના જોરે, તેમણે ઘણી વખત ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બહાર કાઢી છે. જે મોટા અંતરથી તેઓ આગળ છે, તે આ રેકોર્ડને વિશેષ નોંધપાત્ર બનાવે છે.
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