કોચ સાહેબ.....T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી માહીએ ગૌતમ ગંભીર વિશે કરી કોમેન્ટ
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં જીત બાદ માહીએ ટીમ ઈન્ડિયાને જીત માટે અભિનંદન આપ્યા છે.
Published : March 9, 2026 at 3:09 PM IST
MS DHONI INSTAGRAM POST: ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ એમએસ ધોનીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું મૌન તોડ્યું અને ભારતને તેમની ઐતિહાસિક ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત બદલ અભિનંદન આપ્યા. પોતાના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને, તેમણે ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફની પ્રશંસા કરી, અને કોચ ગૌતમ ગંભીરના સ્મિત પર એક મીઠી કોમેન્ટ કરી હતી. પણ છોડી.
ટીમ ઇન્ડિયાનો ઐતિહાસિક વિજય
રવિવાર, 8 માર્ચના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મેન ઇન બ્લુએ 20 ઓવરમાં 255/5 રન બનાવ્યા અને પછી બ્લેક કેપ્સને 159 સુધી મર્યાદિત કરી.
માહીએ પાઠવ્યા અભિનંદન
ભારતના વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન એમએસ ધોની, રોહિત શર્મા અને કપિલ દેવે રવિવારે અમદાવાદમાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમની કંપનીને ઇતિહાસ રચતા જોયા. મેન ઇન બ્લુની જીત બાદ, ધોનીએ વિજયી ભારતીય ટીમની પ્રશંસા કરવા માટે એક અનોખી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ શેર કરી. તેણે લખ્યું, "અમદાવાદમાં ઇતિહાસ રચાયો છે. ટીમ, સપોર્ટ સ્ટાફ અને વિશ્વભરમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના તમામ ચાહકોને હાર્દિક અભિનંદન. તમને બધાને રમતા જોઈને આનંદ થયો."
ધોનીએ ગંભીર વિશે કરી વાત
મુખ્ય કોચ ગંભીર, જે 2007 અને 2011 માં ધોનીની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના મુખ્ય સભ્ય હતા, તેમના વિશે, ભારતના ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપરએ મજાકમાં ટિપ્પણી કરી, "કોચ સાહેબ, તમારું સ્મિત તમારા પર ખૂબ સરસ લાગે છે. ગતિ સાથે સ્મિત એક મહાન સંયોજન છે. શાબાશ. મજા કરો મિત્રો."
ધોનીની પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા ગંભીરે લખ્યું, "અને હસવાનું કેટલું સારું કારણ છે, તમને મળીને ખૂબ આનંદ થયો."
બુમરાહની કરી પ્રશંસા
તેમણે 'પ્લેયર ઓફ ધ ફાઇનલ' જસપ્રીત બુમરાહ પર પણ પોતાના વિચારો શેર કર્યા, તેમને 'ચેમ્પિયન બોલર' ગણાવ્યા. ધોની ભાગ્યે જ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરે છે. તેમની છેલ્લી ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ 86 અઠવાડિયા પહેલા અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટના ભવ્ય લગ્ન સાથે સંબંધિત હતી. તે પહેલાં, તેમણે 2024 માં બાર્બાડોસમાં T20 વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ ટીમ ઇન્ડિયાને અભિનંદન આપતી પોસ્ટ શેર કરી હતી.
