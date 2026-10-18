વડોદરામાં નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપનો રોમાંચઃ 120થી વધુ રાઇડર્સે બતાવી હિંમત અને કુશળતા; અદભુત સ્ટંટ જોઈ લોકો દંગ
વડોદરામાં યોજાયેલી MRF મોગ્રિપ-FMSCI નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપ 2026ના ચોથા રાઉન્ડમાં 120થી વધુ રાઇડર્સે નવ કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો.
Published : October 18, 2026 at 5:47 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં આજે MRF મોગ્રિપ-FMSCI નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપ 2026નો ચોથો રાઉન્ડ યોજાયો હતો. પુણે સ્થિત ગોડસ્પીડ રેસિંગ દ્વારા આયોજિત આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ઑફ-રોડ ટૂ-વ્હીલર રેસિંગ સ્પર્ધામાં દેશભરના રાઇડર્સે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધામાં 120થી વધુ રાઇડર્સે નવ અલગ-અલગ કેટેગરીમાં પોતાની રેસિંગ કુશળતાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
રાઇડર્સના અદભુત સ્ટંટે સ્પર્ધાને રોમાંચક બનાવી
આ સ્પર્ધાનું મુખ્ય આકર્ષણ 800 મીટર લાંબો ટેક્નિકલ ટ્રેક રહ્યો હતો. આ ટ્રેક પર રાઇડર્સ માટે ઝડપ જાળવી રાખવાની સાથે બાઇક પર સંતુલન અને નિયંત્રણ જાળવવું પણ મહત્ત્વનું હતું. ઑફ-રોડ રેસિંગ દરમિયાન રાઇડર્સે પોતાની કુશળતા, હિંમત અને ટેક્નિકલ ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો હતો. ટ્રેક પર બાઇકની ઝડપ અને રાઇડર્સના અદભુત સ્ટંટે સ્પર્ધાને રોમાંચક બનાવી હતી.
અદભુત સ્ટંટ અને બાઇક પર નિયંત્રણ જોઈ લોકો દંગ
રાષ્ટ્રીય સ્તરની આ ચેમ્પિયનશિપમાં અલગ-અલગ કેટેગરીના રાઇડર્સ વચ્ચે સ્પર્ધા જોવા મળી હતી. દરેક રાઇડરે ટ્રેક પર પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવા માટે પ્રયાસ કર્યો હતો. ઑફ-રોડ ટૂ-વ્હીલર રેસિંગમાં માત્ર ઝડપ જ નહીં, પરંતુ બાઇક પરનું સંતુલન, યોગ્ય નિયંત્રણ અને ટેક્નિકલ ટ્રેક પર સચોટ રીતે આગળ વધવાની કુશળતા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે. આ તમામ બાબતોની કસોટી આ સ્પર્ધા દરમિયાન થઈ હતી.
ગુજરાતના ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન પણ ધ્યાન ખેંચનારું
સ્પર્ધામાં ગુજરાતના રાઇડર્સ માટે યોજાયેલી 'લોકલ્સ ક્લાસ' ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહી હતી. આ કેટેગરીમાં સ્થાનિક રાઇડર્સને પોતાની રેસિંગ પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળી હતી. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સ્થાનિક રાઇડર્સની ભાગીદારીથી કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન પણ ધ્યાન ખેંચનારું રહ્યું હતું.
રેસિંગ દરમિયાન રાઇડર્સે રજૂ કરેલા અદભુત સ્ટંટ અને બાઇક પરના નિયંત્રણને જોઈને ઉપસ્થિત લોકો દંગ રહી ગયા હતા. ઝડપ, સંતુલન અને કુશળતાના સમન્વયથી સ્પર્ધાએ રોમાંચક માહોલ સર્જ્યો હતો. દેશભરના 120થી વધુ રાઇડર્સની ભાગીદારી સાથે યોજાયેલો ચોથો રાઉન્ડ સંપન્ન થતાં વડોદરામાં નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપનો એક વધુ તબક્કો પૂર્ણ થયો હતો.
120થી વધુ રાઇડર્સે નવ કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો
વડોદરામાં યોજાયેલી MRF મોગ્રિપ-FMSCI નેશનલ સુપરક્રોસ ચેમ્પિયનશિપ 2026ના ચોથા રાઉન્ડમાં 120થી વધુ રાઇડર્સે નવ કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. 800 મીટરના ટેક્નિકલ ટ્રેક પર રાઇડર્સના અદભુત સ્ટંટ અને કુશળતાએ સ્પર્ધાને રોમાંચક બનાવી હતી, જ્યારે ગુજરાતના રાઇડર્સ માટેની 'લોકલ્સ ક્લાસ' વિશેષ આકર્ષણ બની હતી.
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