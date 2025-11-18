જૂનાગઢની અનોખી માતા અને પુત્રીની જોડી, આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે સઘન તાલીમ
જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમતોનું આયોજન થયું છે.
Published : November 18, 2025 at 5:05 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢમાં હાલ જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. આ ખેલ મહાકુંભ વચ્ચે માતા-પુત્રીને એક જોડીએ સૌ કોઈનું ધ્યાન આકર્ષીત કર્યું છે. પારુલ અને ભાવાંશી જેઠવા આ માતા પુત્રીની જોડી આર્ચરી જેવી રમતમાં કાઠું કાઢવા માટે સખત પ્રેક્ટિસ અને મહેનત કરી રહી છે.
જિલ્લા કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં માતા પુત્રીની જોડીએ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી આર્ચરી જેવી રમતમાં ભાગ લઈને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. માતા અને પુત્રી આગામી દિવસોમાં આર્ચરીની રમતમાં આગળ વધીને રાજ્ય અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મેડલ જીતવાની ઈચ્છા ધરાવે છે.
માતા અને પુત્રીની જુગલબંધી
જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમતોનું આયોજન થયું છે, જેમાં આર્ચરી રમતમાં જુનાગઢની પારુલ અને ભાવાંશી જેઠવા માતા પુત્રીની જોડીએ એક સાથે રમતના મેદાનમાં ભાગ લઈને સૌને વિચારતા કરી દીધા છે.
માતા-પુત્રીની ખેલાડી જોડી
ભાવાંશી અને પારુલ જેઠવા આજે એક જ મેદાનમાં સિનિયર અને જુનિયર કક્ષાની જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. માતા-પુત્રીની આ ખેલાડી જોડી આગામી દિવસોમાં રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સ્થાન મળે અને અહીં ખૂબ જ સારો દેખાવ કરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી આર્ચરી જેવી સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળે છે.
દરરોજ કરે છે આકરી પ્રેક્ટિસ
પાછલા ત્રણ ચાર વર્ષથી આર્ચરીમાં એક ખેલાડી તરીકે ભાવાંશી જેઠવા અનેક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ ચૂકી છે. એક વર્ષ પૂર્વે આયોજિત સ્પર્ધામાં તેમણે બીજા ક્રમે રહીને પોતાની ખેલાડી તરીકેની કારકિર્દી આર્ચરીની રમતમાં આગળ વધારવાનો નિર્ધાર કરીને જિલ્લા કક્ષા અને ત્યાંથી રાજ્ય અને અંતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તેની પસંદગી થાય તે માટે તીર વડે નિશાન તાકી રહી છે.
માતા પારૂલબેન એકાદ વર્ષથી સતત લઈ રહ્યાં છે આર્ચરીની તાલીમ
બીજી તરફ ભાવાંશીની માતા પારૂલબેન પણ પાછલા એકાદ વર્ષથી સતત આર્ચરીની તાલીમ મેળવી રહ્યા છે. 50 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા પારૂલબેન પણ સિનિયર કેટેગીરીમાં આર્ચરી જેવી રમતમાં રાજ્ય અને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસંદગી થાય તે માટે દરરોજ તાલીમ પણ લઈ રહ્યા છે, અને આગામી દિવસોમાં તેમની ઈચ્છા પણ રાજ્યસ્તરે આર્ચરીના ખેલાડી તરીકે રમવાની છે.
આ પણ વાંચો: