ETV Bharat / sports

જૂનાગઢની અનોખી માતા અને પુત્રીની જોડી, આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે સઘન તાલીમ

જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમતોનું આયોજન થયું છે.

આર્ચરીમાં માતા-પુત્રીની આગેકૂચ
આર્ચરીમાં માતા-પુત્રીની આગેકૂચ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢમાં હાલ જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. આ ખેલ મહાકુંભ વચ્ચે માતા-પુત્રીને એક જોડીએ સૌ કોઈનું ધ્યાન આકર્ષીત કર્યું છે. પારુલ અને ભાવાંશી જેઠવા આ માતા પુત્રીની જોડી આર્ચરી જેવી રમતમાં કાઠું કાઢવા માટે સખત પ્રેક્ટિસ અને મહેનત કરી રહી છે.

જિલ્લા કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં માતા પુત્રીની જોડીએ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી આર્ચરી જેવી રમતમાં ભાગ લઈને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. માતા અને પુત્રી આગામી દિવસોમાં આર્ચરીની રમતમાં આગળ વધીને રાજ્ય અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મેડલ જીતવાની ઈચ્છા ધરાવે છે.

આર્ચરીમાં કાઠું કાઢી રહી છે માતા અને પુત્રીની જોડી (Etv Bharat Gujarat)

માતા અને પુત્રીની જુગલબંધી

જુનાગઢ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિવિધ રમતોનું આયોજન થયું છે, જેમાં આર્ચરી રમતમાં જુનાગઢની પારુલ અને ભાવાંશી જેઠવા માતા પુત્રીની જોડીએ એક સાથે રમતના મેદાનમાં ભાગ લઈને સૌને વિચારતા કરી દીધા છે.

જૂનાગઢમાં માતા અને પુત્રીની જોડી આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે તાલીમ
જૂનાગઢમાં માતા અને પુત્રીની જોડી આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

માતા-પુત્રીની ખેલાડી જોડી

ભાવાંશી અને પારુલ જેઠવા આજે એક જ મેદાનમાં સિનિયર અને જુનિયર કક્ષાની જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. માતા-પુત્રીની આ ખેલાડી જોડી આગામી દિવસોમાં રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સ્થાન મળે અને અહીં ખૂબ જ સારો દેખાવ કરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી આર્ચરી જેવી સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જોવા મળે છે.

જૂનાગઢમાં માતા અને પુત્રીની જોડી આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે તાલીમ
જૂનાગઢમાં માતા અને પુત્રીની જોડી આર્ચરીમાં મેળવી રહી છે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

દરરોજ કરે છે આકરી પ્રેક્ટિસ

પાછલા ત્રણ ચાર વર્ષથી આર્ચરીમાં એક ખેલાડી તરીકે ભાવાંશી જેઠવા અનેક સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ ચૂકી છે. એક વર્ષ પૂર્વે આયોજિત સ્પર્ધામાં તેમણે બીજા ક્રમે રહીને પોતાની ખેલાડી તરીકેની કારકિર્દી આર્ચરીની રમતમાં આગળ વધારવાનો નિર્ધાર કરીને જિલ્લા કક્ષા અને ત્યાંથી રાજ્ય અને અંતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તેની પસંદગી થાય તે માટે તીર વડે નિશાન તાકી રહી છે.

આર્ચરીની રમતની પ્રેક્ટિસ રહ્યા છે ખેલાડીઓ
આર્ચરીની રમતની પ્રેક્ટિસ રહ્યા છે ખેલાડીઓ (Etv Bharat Gujarat)

માતા પારૂલબેન એકાદ વર્ષથી સતત લઈ રહ્યાં છે આર્ચરીની તાલીમ

બીજી તરફ ભાવાંશીની માતા પારૂલબેન પણ પાછલા એકાદ વર્ષથી સતત આર્ચરીની તાલીમ મેળવી રહ્યા છે. 50 વર્ષ વટાવી ચૂકેલા પારૂલબેન પણ સિનિયર કેટેગીરીમાં આર્ચરી જેવી રમતમાં રાજ્ય અને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પસંદગી થાય તે માટે દરરોજ તાલીમ પણ લઈ રહ્યા છે, અને આગામી દિવસોમાં તેમની ઈચ્છા પણ રાજ્યસ્તરે આર્ચરીના ખેલાડી તરીકે રમવાની છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સચિન તેંડુલકર અને મહેન્દ્રસિંહ ધોની જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે, ખાનગી કાર્યક્રમમાં આપશે હાજરી
  2. શાળા કક્ષાએથી ખેલાડીઓની પસંદગી થાય તે માટે, ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત જુનાગઢમાં એથ્લેટિક્સ રમતનું આયોજન
  3. સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નને લઈને કેપ્ટને આપી મોટી અપડેટ, જાણો હરમનપ્રીત કૌરે શું કહ્યું

TAGGED:

ARCHERY
JUNAGADH ARCHARY EVENT
JUNAGADH ARCHARY EVENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.