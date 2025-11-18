ક્રિકેટના મેદાન પર બનેલો સૌથી મોટો ચમત્કાર, બેટ્સમેને બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છ રન બનાવ્યા
ક્રિકેટના મેદાનમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી અને ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે. જુઓ એક એવી ઘટના જે સમગ્ર વિશ્વમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.
Published : November 18, 2025 at 10:09 AM IST
નવી દિલ્હી: ક્રિકેટના મેદાનમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી અને ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે. બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના સિક્સર ફટકારનાર બેટ્સમેન મજાક જેવું લાગે છે, પરંતુ ખરેખર એવું બન્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં, એક બેટ્સમેને એક સમયે બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છ રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે આ વિષય સમગ્ર વિશ્વમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો.
આ ઘટના ક્યારે બની: વાસ્તવમાં, આ ઘટના 12 સપ્ટેમ્બર, 2002 ના રોજ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2002 ની પહેલી મેચમાં બની હતી. આ મેચમાં, પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે બોલને બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના છ રન બનાવ્યા હતા. હવે તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ ચમત્કાર કેવી રીતે થયો. એક બેટ્સમેન માંડ ચાર રન બનાવી શકે છે, તો તેણે છ રન કેવી રીતે બનાવ્યા?
ક્રિકેટના મેદાન પર બનેલો સૌથી મોટો ચમત્કાર: હકીકતમાં, આ મેચમાં, પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને 25 ઓવરમાં 94/4 રન બનાવ્યા. તે સમયે, મહાન પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સઈદ અનવર અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફ ક્રીઝ પર હતા. શ્રીલંકાના તત્કાલીન કેપ્ટન સનથ જયસૂર્યાએ પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 26મી ઓવરમાં લેગ-સ્પિનર ઉપુલ ચંદનાને બોલિંગ માટે બોલાવ્યા.
રાશિદ લતીફને 6 રન મળ્યા: જ્યારે ઉપુલ ચંદના બોલિંગ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પાકિસ્તાનનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફ સ્ટ્રાઇક પર હતો. ઉપુલ ચંદનાએ લેગ સાઈડ પર એક બોલ ફેંક્યો, જેને જમણા હાથના બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે સ્વીપ કર્યો. તે પછી બોલ શ્રીલંકાના વિકેટકીપર કુમાર સંગાકારાના માથા ઉપરથી ઉડી ગયો અને તેની પાછળ જમીન પર હેલ્મેટ પર વાગ્યો. આ દરમિયાન, રાશિદ લતીફે દોડીને રન બનાવ્યો.
ICC નિયમો શું કહે છે? : ત્યારબાદ અમ્પાયર સ્ટીવ બકનરે પાકિસ્તાનને પેનલ્ટી તરીકે વધારાના 5 રન આપ્યા અને પાકિસ્તાનના સ્કોરબોર્ડમાં 6 રન ઉમેર્યા. આમ, બોલ બાઉન્ડ્રી પાર કર્યા વિના પાકિસ્તાનને છ રન આપવામાં આવ્યા. જોકે, પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રાશિદ લતીફે આ પાંચ રનમાંથી ફક્ત એક જ રન બનાવ્યો. બાકીના પાંચ રન પાકિસ્તાનના સ્કોરમાં ઉમેરવામાં આવ્યા. ICCના નિયમો અનુસાર, જો બોલ મેદાન પર હેલ્મેટ ન પહેરેલા ફિલ્ડરના હેલ્મેટ પર પડે છે, તો અમ્પાયર બેટિંગ ટીમને પેનલ્ટી તરીકે વધારાના પાંચ રન આપે છે.
આ પણ વાંચો: