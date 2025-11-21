ETV Bharat / sports

શરમજનક! પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોનો એવા રેકોર્ડ, જેણે T20 ક્રિકેટમાં નાક કપાવી દિધી

આજે અમે તમને એવા પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ ઘણીવાર તેમની વિચિત્ર હરકતો માટે ભારતમાં હેડલાઇન્સમાં રહે છે. પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોની અંગ્રેજી ઘણીવાર વિશ્વભરમાં મજાક ઉડાવવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક પસંદગીના ખેલાડીઓ એવા રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે જેના માટે તેમની ઘણીવાર મજાક ઉડાવવામાં આવે છે. આ રેકોર્ડ ખૂબ જ શરમજનક છે, જેના કારણે ઘણીવાર પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ શરમ અનુભવે છે.

આજે, અમે તમને પાંચ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો વિશે જણાવીશું જેમના નામે પાકિસ્તાન માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ડક (0) આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. આ યાદીમાં ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમણે પોતાના સ્વભાવગત વલણ અને વિચિત્ર હરકતો માટે વિશ્વભરમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

1 - સેમ અયુબ: પાકિસ્તાનના યુવા સ્પિન ઓલરાઉન્ડર સેમ અયુબના નામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ડક (0) આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. 23 વર્ષીય ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન એશિયા કપ 2025માં ચાર વખત ડક આઉટ થયો છે. જમણા હાથના ઓફ-સ્પિનરે અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન માટે 52 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે અને 10 વખત ડક (0) આઉટ થયો છે.

સેમ અયુબ
સેમ અયુબ (ANI)

2 - ઉમર અકમલ: પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ પણ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન ઉમર અકમલના નામે છે. પાકિસ્તાન માટે રમતી વખતે તે 84 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 10 વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.

ઉમર અકમલ
ઉમર અકમલ (AFP)

3 - બાબર આઝમ: પાકિસ્તાનમાં ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી સાથે સરખામણી કરવામાં આવતા ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન બાબર આઝમના નામે પણ પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. બાબર આઝમ 125 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નવ વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.

બાબર આઝમ
બાબર આઝમ (ANI)

4 - શાહિદ આફ્રિદી: નિવૃત્તિ પછી ઘણી વખત ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછા ફરેલા પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર અને કેપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીના નામે પણ પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. આફ્રિદી 98 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આઠ વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.

શાહિદ આફ્રિદી
શાહિદ આફ્રિદી (ANI)

5 - કામરાન અકમલ: પાકિસ્તાની ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કામરાન અકમલ પણ આ શરમજનક રેકોર્ડ ધરાવે છે. પાકિસ્તાન માટે 58 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તે સાત વખત શૂન્ય (0) પર આઉટ થયો છે.

કામરાન અકમલ
કામરાન અકમલ (AFP)

ભારતે ઘણા વર્ષોથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમી નથી. જોકે, પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો અને નિષ્ણાતો ઘણીવાર ભારતીય ખેલાડીઓ પર ટિપ્પણી કરતા જોવા મળે છે. ભારતે એશિયા કપ 2025 માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, પરંતુ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ પાકિસ્તાનના મોહસીન નકવી ભારતની ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. સ્મૃતિ મંધાનાને પીએમ મોદીનો ખાસ સંદેશ, 2 દિવસ પછી સ્ટાર ભારતીય ક્રિકેટર પ્રભુતામાં પગલા માંડશે
  2. પર્થ ટેસ્ટમાં પ્રથમ દિવસે 19 વિકેટ પડી, ઇંગ્લેન્ડ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાની પારી પણ ધરાશયી

TAGGED:

MOST DUCKS FOR PAKISTAN
MOST 0 FOR PAKISTAN IN T20I
SAIM AYUB
BABAR AZAM
MOST DUCKS FOR PAKISTAN IN T20I

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.