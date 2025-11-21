શરમજનક! પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોનો એવા રેકોર્ડ, જેણે T20 ક્રિકેટમાં નાક કપાવી દિધી
આજે અમે તમને એવા પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : November 21, 2025 at 6:12 PM IST
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ ઘણીવાર તેમની વિચિત્ર હરકતો માટે ભારતમાં હેડલાઇન્સમાં રહે છે. પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોની અંગ્રેજી ઘણીવાર વિશ્વભરમાં મજાક ઉડાવવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક પસંદગીના ખેલાડીઓ એવા રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે જેના માટે તેમની ઘણીવાર મજાક ઉડાવવામાં આવે છે. આ રેકોર્ડ ખૂબ જ શરમજનક છે, જેના કારણે ઘણીવાર પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ શરમ અનુભવે છે.
આજે, અમે તમને પાંચ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો વિશે જણાવીશું જેમના નામે પાકિસ્તાન માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ડક (0) આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. આ યાદીમાં ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોનો પણ સમાવેશ થાય છે જેમણે પોતાના સ્વભાવગત વલણ અને વિચિત્ર હરકતો માટે વિશ્વભરમાં ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
1 - સેમ અયુબ: પાકિસ્તાનના યુવા સ્પિન ઓલરાઉન્ડર સેમ અયુબના નામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ડક (0) આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. 23 વર્ષીય ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન એશિયા કપ 2025માં ચાર વખત ડક આઉટ થયો છે. જમણા હાથના ઓફ-સ્પિનરે અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન માટે 52 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે અને 10 વખત ડક (0) આઉટ થયો છે.
2 - ઉમર અકમલ: પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ પણ ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન ઉમર અકમલના નામે છે. પાકિસ્તાન માટે રમતી વખતે તે 84 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 10 વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.
3 - બાબર આઝમ: પાકિસ્તાનમાં ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી સાથે સરખામણી કરવામાં આવતા ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન બાબર આઝમના નામે પણ પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. બાબર આઝમ 125 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નવ વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.
4 - શાહિદ આફ્રિદી: નિવૃત્તિ પછી ઘણી વખત ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછા ફરેલા પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર અને કેપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીના નામે પણ પાકિસ્તાની ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ ડક આઉટ થવાનો રેકોર્ડ છે. આફ્રિદી 98 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આઠ વખત ડક (0) પર આઉટ થયો છે.
5 - કામરાન અકમલ: પાકિસ્તાની ભૂતપૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કામરાન અકમલ પણ આ શરમજનક રેકોર્ડ ધરાવે છે. પાકિસ્તાન માટે 58 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તે સાત વખત શૂન્ય (0) પર આઉટ થયો છે.
ભારતે ઘણા વર્ષોથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમી નથી. જોકે, પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો અને નિષ્ણાતો ઘણીવાર ભારતીય ખેલાડીઓ પર ટિપ્પણી કરતા જોવા મળે છે. ભારતે એશિયા કપ 2025 માં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, પરંતુ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ પાકિસ્તાનના મોહસીન નકવી ભારતની ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયા હતા.
