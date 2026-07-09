FIFA વર્લ્ડકપ: મોરક્કોને લાગ્યો મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાંથી બહાર
Morocco vs France Quarterfinal: ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મોરક્કો અને ફ્રાન્સ આમને સામને ટકરાશે.
Published : July 9, 2026 at 4:28 PM IST
FIFA World Cup 2026 Quarter Final: ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ફ્રાન્સ જેવી મજબૂત ટીમ વિરૂદ્ધ મેચ પહેલા મોરક્કોને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. મોરક્કોના મુખ્ય ફોરવર્ડ ખેલાડી ઇસ્માઇલ સાઇબરી ઇજાને કારણે આ મેચમાંથી બહાર થઇ ગયો છે. મોરક્કોના હેડ કોચ મોહમ્મદ ઓઆબીએ મેચ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ વાતની પૃષ્ટી કરી છે. કેનેડા વિરૂદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ દરમિયાન સાઇબરી ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. મેચ પહેલા પત્રકારો સાથે વાત કરતા ઓઆબીએ જણાવ્યું, 'તે (સાઇબરી) તૈયાર નથી, પરંતુ મને આશા છે કે આ તેમના માટે ટૂર્નામેન્ટનો અંત નથી.'
સાઇબરીનું ટૂર્નામેન્ટમાં સારૂ પ્રદર્શન
25 વર્ષીય સાઇબરી વર્તમાન ટૂર્નામેન્ટમાં આફ્રિકન ટીમ માટે સારૂ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓમાંથી એક છે, તેણે ગ્રુપ સ્ટેજની ત્રણ મેચમાં ગોલ કર્યા હતા અને રાઉન્ડ ઓફ 32માં નેધરલેન્ડ વિરૂદ્ધ નિર્ણાયક શૂટઆઉટમાં પેનલ્ટી ગોલ ફટકાર્યો હતો, તેની ગેરહાજરીને કારણે મોરક્કોને 2022 વર્લ્ડકપની રનર્સઅપ ટીમ ફ્રાન્સ વિરૂદ્ધ વધુ રક્ષણાત્મક રણનીતિ અપનાવવી પડી શકે છે.
ફ્રાન્સ વિરૂદ્ધ મોરક્કો હેડ ટૂ હેડ રેકોર્ડ
ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે તમામ રીતની સ્પર્ધામાં અત્યાર સુધી છ વખત મુકાબલા થયા છે જેમાં ફ્રાન્સનું પલડું ભારે રહ્યું છે. ફ્રાન્સે ચાર મેચ જીતી છે, એક મેચ ડ્રો રહી છે અને મોરક્કોએ એક મેચ જીતી છે. બન્ને ટીમ આ પહેલા 2022 વર્લ્ડકપની સેમિ ફાઇનલમાં પણ આમને-સામને થઇ હતી જેમાં મોરક્કોએ 2-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને તે ફિફા વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં પહેલા જ સેમિફાઇનલમાંથી બહાર થઇ ગયા હતા.
મેચ પહેલા રેફરી પર ઉભા થયા સવાલ
FIFAએ ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચ માટે એક જ દેશ આર્જેન્ટિનાના તમામ રેફરી નિયુક્ત કરીને નવો વિવાદ ઉભો કર્યો છે. 2026 ટૂર્નામેન્ટમાં આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે કોઇ મેચનું સંચાલન એક જ દેશના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. જોકે, મોરક્કોના કોચે અધિકારીઓ વિશે વધુ વાત કરી નહતી. તેમણે જણાવ્યું કે અમે આ રીતની મેચ માટે અનુભવી રેફરી ઇચ્છીએ છીએ.
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