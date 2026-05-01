ફિક્સિંગ વિવાદ વચ્ચે કેનેડિયન ક્રિકેટમાં મોટો ફેરફાર, આ ભારતીયને નવા મુખ્ય કોચ તરીકે જવાબદારી સોંપી

મેચ ફિક્સિંગના વિવાદો વચ્ચે, કેનેડિયન પુરુષ ક્રિકેટ ટીમને એક નવો મુખ્ય કોચ મળ્યો છે. મેનેજમેન્ટ દ્વારા એક ભારતીય નાગરિકને જવાબદારી સોંપી છે.

MONTY DESAI
Published : May 1, 2026 at 7:00 PM IST

MONTY DESAI: ક્રિકેટ કેનેડાએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ટીમના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને તેના કોચિંગ સેટઅપમાં ફેરફારો શરૂ કર્યા છે; આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, તેમણે મોન્ટી દેસાઈને પુરુષ ટીમના નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કેનેડિયન ટીમ ઘણા વર્ષોથી ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે, છતાં તે તેના પ્રદર્શન દ્વારા કોઈ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં સફળ રહી નથી. 20 વર્ષથી વધુના વ્યાપક કોચિંગ અનુભવને ધ્યાનમાં રાખીને, મુખ્ય કોચ તરીકે મોન્ટી દેસાઈની નિમણૂક હવે કેનેડિયન ક્રિકેટના વિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.

IPLમાં પણ જવાબદારીઓ નિભાવી છે

મોન્ટી દેસાઈની વાત કરીએ તો, તેમની પાસે વ્યાપક કોચિંગ અનુભવ છે, તેઓ અગાઉ નેપાળ, અફઘાનિસ્તાન અને UAE ની ટીમો સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે. નેપાળના મુખ્ય કોચ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, મોન્ટી દેસાઈએ ટીમને વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) દરજ્જો મેળવવામાં અને ઘણી ICC ઇવેન્ટ્સ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેઓ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે કોચિંગ સેટઅપનો પણ ભાગ રહ્યા છે. કેનેડિયન ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત થવા પર આનંદ વ્યક્ત કરતા, મોન્ટી દેસાઈએ કહ્યું, "મને આ જવાબદારી નિભાવવાનો ગર્વ છે. હું ક્રિકેટ કેનેડાનો તેમના વિશ્વાસ બદલ આભાર માનું છું." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે રમતના વૈશ્વિક વિકાસ માટે એસોસિએટ ક્રિકેટનો વિકાસ મહત્વપૂર્ણ છે.

અમને વિશ્વાસ છે કે કેનેડા ક્રિકેટ ટીમ વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે

તેઓએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ ભાગ લીધો હતો, જ્યાં તેમને તેમના ચારેય ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ, એપ્રિલમાં, જ્યારે ICC ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે જાહેર કર્યું કે તે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કેનેડાને સંડોવતા મેચ ફિક્સિંગના આરોપોની તપાસ કરી રહ્યું છે ત્યારે તેમના માટે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. હવે, નવા મુખ્ય કોચની નિમણૂક અંગેના એક નિવેદનમાં, ક્રિકેટ કેનેડાના પ્રમુખ અરવિંદર ખોસાએ જણાવ્યું છે કે તેમની પ્રાથમિકતા ક્રિકેટ કેનેડાની પ્રતિષ્ઠાને વ્યાવસાયિક રીતે ફરીથી બનાવવાની છે, અને આ ઉદ્દેશ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે મોન્ટી દેસાઈને આ જવાબદારી સોંપી છે. તેમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ટીમ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધશે.

