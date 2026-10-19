દશેરા પહેલા ભારતે જીત્યો ગોલ્ડ! એશિયન પેરા ગેમ્સના પહેલા દિવસે મોનાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
એશિયન પેરા ગેમ્સ 2026માં મોના અગ્રવાલે મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ SH1 ઇવેન્ટમાં 250.0 ના સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.
Published : October 19, 2026 at 1:00 PM IST
ASIAN PARA GAMES 2026: ભારતની મોના અગ્રવાલ અને અવની લેખરાએ 2026 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં શૂટિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, દેશ માટે ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ જીત્યા હતા. મહિલા 10 મીટર એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ SH1 ફાઇનલમાં બંને ભારતીય શૂટરો વચ્ચે કઠિન સ્પર્ધા જોવા મળી હતી. ક્યારેક અવનીએ સ્પર્ધામાં લીડ લીધી હતી, તો ક્યારેક મોના આગળ રહી હતી. અંતે, મોનાએ 250.0 પોઈન્ટ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, જ્યારે અવની 249.6 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને રહી હતી. બંને વચ્ચેનો તફાવત ફક્ત 0.4 પોઈન્ટનો હતો. દક્ષિણ કોરિયાની લી યુનરીએ 227.9 પોઈન્ટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
અવનીએ મજબૂત શરૂઆત કરી, મોના બહુ પાછળ નહોતી
ફાઇનલમાં, અવની લેખરાએ શરૂઆતથી જ મજબૂત દાવો કર્યો. તેણીએ પ્રથમ શ્રેણીમાં 53.2 પોઈન્ટ બનાવ્યા. બીજી શ્રેણી પછી, તેણીનો કુલ સ્કોર 104.8 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો, જેનાથી તેણી ટોચનું સ્થાન મેળવી શકી. બીજી બાજુ, મોના અગ્રવાલ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કરી, 102.9 પોઈન્ટ સાથે અવનીથી ખૂબ પાછળ રહી. અવનીએ શરૂઆતની શ્રેણીમાં પોતાની લીડ જાળવી રાખી, પરંતુ મોનાએ અંતર ઘટાડવાનું ચાલુ રાખ્યું. બંને ભારતીય શૂટરો વચ્ચે પોઈન્ટનું અંતર કડક રહ્યું, જેનાથી ફાઇનલનો ઉત્સાહ વધ્યો.
THE GOLDEN GIRLS ARE HERE 🔥🔥🔥 Mona Agarwal🥇 Avani Lekhara🥈 Avani has also secured the Quota for the 2028 Paralympics 🔥🔥 Mona on the other hand have secured the Quota already at the World Championships 🔥 ❤️💙 2 quota for India at the 10m Air Rifle Shooting SH1 https://t.co/QWPdyL97iJ— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 19, 2026
બંને વચ્ચેની લીડ વારંવાર બદલાતી રહી
સ્પર્ધાના આગલા તબક્કામાં મોનાએ અવનિ સામે જોરદાર પડકાર ઉભો કર્યો. સ્ટેજ 2 ની પહેલી શ્રેણી પછી, અવનિના 126.4 પોઈન્ટ હતા, જ્યારે મોના 123.7 પોઈન્ટ પર હતી. ત્યારબાદ અવનિએ પોતાની લીડ વધારીને 146.8 પોઈન્ટ કરી. તે સમયે મોનાના 144.7 પોઈન્ટ હતા. બંને શૂટર્સ વચ્ચે સ્પર્ધા સતત ચાલુ રહી. સ્ટેજ 2 ની આગલી શ્રેણીમાં, મોનાએ 165.7 પોઈન્ટ બનાવ્યા, જ્યારે અવનિએ 167.2 પોઈન્ટ બનાવ્યા. આ પછી, બંને વચ્ચે સ્પર્ધા વધુ નજીક આવી. એક સમયે, અવનિ 186.9 પોઈન્ટ પર હતી, જ્યારે મોનાએ 187.1 પોઈન્ટ સાથે તેને પાછળ છોડી દીધી.
GOLD & SILVER MEDAL FOR INDIA IN SHOOTING AT ASIAN PARA GAMES! 🤩🥹 🥇 Mona Agarwal wins the Gold Medal 🥈 Avani Lekhara wins the Silver Medal Top 2 finish for India in the Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 event!!!! WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/Agw9zSV2si— The Khel India (@TheKhelIndia) October 19, 2026
અંત સુધી રોમાંચ ચાલુ રહ્યો, મોનાએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
બંને ભારતીય શૂટરોએ નિર્ણાયક ફાઇનલ સિરીઝમાં મેડલ મેળવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા. અંતે, મોના અગ્રવાલે 250.0 ના સ્કોર સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. અવની લેખરાએ 249.6 ના સ્કોર સાથે સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જે ફક્ત 0.4 પોઈન્ટનો તફાવત હતો. દક્ષિણ કોરિયાની લી યુનરી 227.9 સાથે ત્રીજા સ્થાને રહી. આમ, ભારતે મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઇફલ સ્ટેન્ડિંગ SH1 ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ બંને જીત્યા. મોના અને અવનીના પ્રદર્શને આ ફાઇનલને ગેમ્સની સૌથી રોમાંચક ઇવેન્ટ્સમાંની એક બનાવી.
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