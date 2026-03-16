'હજુ પણ ટ્રોફી ચોરી...' પાકિસ્તાનની શરમજનક હાર બાદ મોહસીન નકવી પર ભડક્યો ભૂતપૂર્વ પાક ખેલાડી

બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને ODI શ્રેણીમાં 2-1 થી કારમી હાર આપી હતી.એક ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ખેલાડીએ હવે PCB ચીફ મોહસીન નકવી પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે.

મોહસીન નકવી અને કામરાન અકમલ (IANS & AFP)
Published : March 16, 2026 at 3:16 PM IST

MOHSIN NAQVI SLAMMED BY AKMAL: બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણીમાં પાકિસ્તાનને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 2026ના T20 વર્લ્ડ કપ પછી, પાકિસ્તાનની ટીમ નવી શરૂઆત કરવાના ઇરાદા સાથે બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે નીકળી હતી. ત્રીજી ODIમાં પાકિસ્તાનનો માત્ર 11 રનથી પરાજય થયો. આ પરિણામ સાથે, બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 2-1ના માર્જિનથી હરાવ્યું. આ પરિણામ પર પ્રતિક્રિયા આપતા, ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર કામરાન અકમલે ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે.

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી કામરાન અકમલ બાંગ્લાદેશ સામેની 2-1 શ્રેણીની હારથી ખૂબ ગુસ્સે હતા. તેમણે અભિપ્રાય આપ્યો કે નેધરલેન્ડ જેવી ટીમ પણ તેમને હરાવી શકી હોત. તેમણે કહ્યું, "પરિસ્થિતિ હવે એવી જગ્યાએ પહોંચી ગઈ છે કે નેધરલેન્ડની ટીમ પણ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સ્થાન મેળવવા માટે અમારી સામે રમવા માંગશે - અને અમને હરાવવા માંગશે. પાકિસ્તાન ટીમની હાલની સ્થિતિ આ છે. બાંગ્લાદેશ સરળતાથી 350 રન બનાવી શક્યું હોત, છતાં તેઓ 290 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા. લિટન દાસે ધીમી ઇનિંગ રમી, અને તેમ છતાં, અમે હારી ગયા."

દરમિયાન, અકમલ પીસીબી ચીફ મોહસીન નકવી પર નિશાન સાધવામાં પાછળ રહ્યો નહીં, જેઓ 2025 એશિયા કપમાં ભારતની જીત છતાં ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ જવા બદલ વિવાદમાં આવ્યા હતા. કામરાને ટિપ્પણી કરી, "જો તમે મેચોમાં ટીમોને હરાવી શકતા નથી, તો શું તમે હવે ટ્રોફી ચોરીને ઘરે લાવવાના છો?"

11 માર્ચ, 2026 ના રોજ મીરપુરમાં બાંગ્લાદેશ સામે પાકિસ્તાની ટીમ મેચ રમી હતી. પાકિસ્તાની ટીમ ફક્ત 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જવાબમાં, બાંગ્લાદેશે 8 વિકેટ અને લગભગ 35 ઓવર બાકી રહેતા વિજય મેળવ્યો હતો. બીજી મેચમાં પાકિસ્તાને વાપસી કરીને 128 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.

આમ શ્રેણી 1-1 થી બરાબર થઈ ગઈ હતી. 15 માર્ચે મીરપુરમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડેમાં, બાંગ્લાદેશે કુલ 290 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, પાકિસ્તાની ટીમ 279 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી, અને બાંગ્લાદેશે 11 રનથી મેચ જીતી લીધી હતી. આ પરિણામ સાથે, તેઓએ શ્રેણીમાં પાકિસ્તાનને 2-1 થી હરાવ્યું હતું.

