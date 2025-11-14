શ્રીલંકન ક્રિકેટ ટીમની સુરક્ષા અંગે પાકિસ્તાને મોટી કાર્યવાહી કરી, સેનાને જવાબદારી સોંપી
બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ મોહસીન નકવીએ પાકિસ્તાનમાં શ્રીલંકન ક્રિકેટ ટીમની સુરક્ષા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
Published : November 14, 2025 at 2:47 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇસ્લામાબાદમાં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટો બાદ આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરના હસ્તક્ષેપ બાદ સરકારે પ્રવાસ ચાલુ રાખવા સંમતિ આપ્યા બાદ શ્રીલંકાની ટીમની સુરક્ષા પાકિસ્તાની સશસ્ત્ર દળોને સોંપી દીધી છે. PCBના અધ્યક્ષ અને સંઘીય ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીએ જણાવ્યું હતું કે, મુલાકાતી ટીમને હવે રાજ્ય સ્તરની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી છે, તેથી તેમની સુરક્ષા હવે પોલીસ સાથે સંકલનમાં સેના અને રેન્જર્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
નકવીએ ગુરુવારે રાત્રે રાવલપિંડીમાં મીડિયાને એમ પણ કહ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાની અને શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે મળ્યા હતા, ત્યારે શ્રીલંકાની સરકાર અને બોર્ડે પ્રવાસ ચાલુ રાખીને પાકિસ્તાન ક્રિકેટને ઊંડો ટેકો દર્શાવ્યો છે.
તેમણે પુષ્ટિ આપી હતી કે ઇસ્લામાબાદમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે કેટલાક શ્રીલંકન ખેલાડીઓ સ્વદેશ પાછા ફરવા માંગતા હતા. તેમણે કહ્યું, "પાકિસ્તાની અને શ્રીલંકાના નેતૃત્વ વચ્ચે સતત વાતચીતથી સકારાત્મક પરિણામો મળ્યા છે."
તેમણે એ પણ પુષ્ટિ આપી હતી કે આર્મી ચીફ મુનીરે શ્રીલંકાના સંરક્ષણ પ્રધાન પ્રમિતા બંદારા ટેન્નાકૂનને ટીમની સલામતીની ખાતરી આપી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ફિલ્ડ માર્શલે પોતે શ્રીલંકાના સંરક્ષણ પ્રધાન અને સચિવ સાથે વાત કરી હતી, અને ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાનમાં રહેવાની હિંમત બતાવી તે બદલ હું આભારી છું."
નકવીએ કહ્યું, "તેમણે પોતે શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે લાંબી મુલાકાત કરી હતી જેથી તેમને ખાતરી આપી શકાય કે તેમની સલામતી અને સુખાકારી પાકિસ્તાન સરકારની જવાબદારી છે. તેમને ઘણી ચિંતાઓ હતી, પરંતુ અમે તે બધી ચિંતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકે તેમના દેશની ટીમ સાથે વાત કરી હતી અને તેમને ખાતરી આપી હતી. રાવલપિંડીમાં સુરક્ષા જોખમો વિશે વિશ્વસનીય માહિતી મળ્યા બાદ ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે સપ્ટેમ્બર 2021 માં પાકિસ્તાનનો તેનો સફેદ બોલ પ્રવાસ રદ કર્યો હતો.
