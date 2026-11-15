અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ મેચના હિરો મોહિત ઉલ્વાને મળ્યું મોટું ઈનામ, સિનિયર ટીમમાં મારી એન્ટ્રી
અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ભારતને શાનદાર જીત અપાવનાર મોહિત ઉલ્વાનું નસીબ હવે સંપૂર્ણ રીતે ચમકી ગયું છે.
Published : November 15, 2026 at 2:04 PM IST
MOHIT ULVA: ભારતે અંડર-19 એશિયા કપ 2026 ની રોમાંચક ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 1 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. મેચનો ખરો હીરો મોહિત ઉલાવા હતો, જેણે છેલ્લા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકારીને ટીમને ઐતિહાસિક જીત અપાવી હતી. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે તેને નોંધપાત્ર પુરસ્કાર મળ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને તેને સિનિયર ક્રિકેટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે તેની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. હવે તે ચાલુ સૈયદ મુશ્તાક ટ્રોફીમાં સૌરાષ્ટ્ર ટીમ સાથે જોવા મળશે.
સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખે મોહિતની પ્રશંસા કરી
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ જયદેવ શાહે યુવા બેટ્સમેન મોહિત ઉલ્વાકાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે દબાણ હેઠળ તેની હિંમત અને બુદ્ધિ ખરેખર પ્રશંસનીય છે. તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશને તેને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે ટીમમાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જયદેવ શાહે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તેમને તાત્કાલિક ઇન્દોર પહોંચવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, જ્યાં સૌરાષ્ટ્રની ટીમ પહેલેથી જ રમી રહી છે, અને ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાશે.
Mohit Ulva, who starred in India U19's thrilling win in the U19 Asia Cup final, has been added to Saurashtra's squad for the Syed Mushtaq Ali Trophy. #SMAT #U19AsiaCup #INDvsPAK #MohitUlva https://t.co/Evb8rsoHoF— Cricbuzz (@cricbuzz) November 14, 2026
જયદેવ શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મોહિત ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે અને રાજકોટ નજીક સુરેન્દ્રનગરના એક નમ્ર પરિવારમાંથી આવે છે. જોકે, તે હાલમાં રાજકોટમાં રહે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ હંમેશા યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યું છે, અને તેમને વિશ્વાસ છે કે મોહિત સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ટીમમાં એક મહાન ઉમેરો સાબિત થશે.
મોહિત હરિયાણા સામેની મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે
અહેવાલો અનુસાર, જો બધું આયોજન મુજબ રહ્યું, તો મોહિત ઉલવા હરિયાણા સામે સૌરાષ્ટ્રની આગામી મેચમાં રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેશે. નોંધનીય છે કે આજે, 14 નવેમ્બરના રોજ, જયદેવ ઉનડકટની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, સૌરાષ્ટ્રે તેમના ગ્રુપ B મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીના કેપ્ટનશીપ હેઠળ બિહારને 5 વિકેટથી હરાવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
A performance we will remember for a very long time 🔥 Mohit Ulva is the Player of the Match for his 𝙘𝙡𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠 of 4️⃣9️⃣*(26) 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/SgSuiVSCZz— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
મોહિતે મનલ સાથે મેચવિનિંગ ભાગીદારી બનાવી
ઓમાનમાં રમાયેલા અંડર-19 એશિયા કપ 2026 ના ફાઇનલમાં, ભારત અને પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરીને 50 ઓવરમાં 338 રનનો વિશાળ લક્ષ્યાંક આપ્યો. એક સમયે, ભારતીય ટીમે 252 રનમાં 8 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં, મનલ ચૌહાણે 32 બોલમાં 47 રન ફટકાર્યા, જેના કારણે ટીમનો સ્કોર 47.2 ઓવરમાં 309 સુધી પહોંચી ગયો. મનલના આઉટ થયા પછી, 10 નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા મોહિત ઉલ્વાએ જવાબદારી સંભાળી અને મેદાન પર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 188 થી વધુના ખતરનાક સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 26 બોલમાં અણનમ 49 રન બનાવ્યા, જેના આધારે ભારતે આ રોમાંચક મેચ જીતી.
કોણ છે મોહિત ઉલ્વા
મોહિત ઉલ્વાનું પૂરું નામ મોહિતકુમાર મહેશભાઈ ઉલ્વા છે. તેનો જન્મ 2007માં સુરેન્દ્રનગરમાં થયો હતો. બાળપણમાં તે પોતાના ગામમાં પિતરાઈ ભાઈઓ સાથે ટેનિસ બોલથી ક્રિકેટ રમતો હતો. તેના પિતાને પણ ક્રિકેટમાં રસ હતો. તેમણે પુત્રની રમત પ્રત્યેની રુચિ અને ક્ષમતા જોઈને તેને ક્રિકેટની તાલીમ અપાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. મોહિતે એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતમાં તેણે અભ્યાસથી બચવા માટે ક્રિકેટ રમવાનું પસંદ કર્યું હતું. જોકે, ધીમે ધીમે ક્રિકેટ તેનો શોખ બન્યો અને પછી કારકિર્દીનું લક્ષ્ય બની ગયું. પિતાની નોકરીના ટ્રાન્સફર બાદ તેનો પરિવાર રાજકોટમાં રહેવા ગયો હતો, ત્યારથી મોહિતે સૌરાષ્ટ્રની વયજૂથની ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું.
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