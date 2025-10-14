ETV Bharat / sports

મોહમ્મદ શમીએ અજિત અગરકર પર સાધ્યું નિશાન, પસંદગી અને ફિટનેસ અંગે આપ્યું મોટું નિવેદન

રણજી ટ્રોફી અભિયાન શરૂ થાય તે પહેલાં, મોહમ્મદ શમીએ એક મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે, મને બંગાળ ટીમમાં તક મળી કારણ કે હું ફિટ હતો.

મોહમ્મદ શમી
મોહમ્મદ શમી (ANI)
October 14, 2025

કોલકાતા: આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાંથી મોહમ્મદ શમી કેમ ગાયબ છે? ગયા મહિને ટીમની જાહેરાત બાદ, અજિત અગરકરે એક પ્રશ્નના જવાબમાં કહ્યું કે તેમની પાસે બંગાળના ફાસ્ટ બોલરની ફિટનેસ અંગે કોઈ અપડેટ નથી. હવે, શમીએ પોતે મુખ્ય પસંદગીકારની ટિપ્પણીઓનો જવાબ આપ્યો છે. તે રણજી ટ્રોફી અભિયાનની શરૂઆતના એક દિવસ પહેલા બંગાળના પ્રેક્ટિસ સત્રમાં જોડાયો હતો, મુખ્ય પસંદગીકારની ટિપ્પણી પર કટાક્ષ કર્યો હતો.

અગરકરના નિવેદન પર શમીનો કટાક્ષ

બંગાળનું રણજી ટ્રોફી અભિયાન બુધવારથી ઉત્તરાખંડ સામે શરૂ થાય છે. શમી સોમવારે શહેરમાં પહોંચ્યો હતો અને મેચના 24 કલાક પહેલા બંગાળ કેમ્પમાં જોડાયો હતો. પત્રકારોના પ્રશ્નના જવાબમાં, 2023 વર્લ્ડ કપના અગ્રણી વિકેટ લેનાર બોલરે કહ્યું, "જો તમને અપડેટ્સ જોઈતા હોય, તો તમારે તેમના માટે પૂછવું પડશે, અથવા તમે શોધવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. કોણ કોને અને કેવી રીતે અપડેટ્સ આપે છે તે નક્કી કરવાની જવાબદારી મારી નથી. મારું કામ NCA જવાનું, મેચ રમવાનું અને પૂરતી પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે. કોણે કોને અપડેટ્સ આપ્યા કે નહીં તે જાણવાનું મારું કામ નથી."

મોહમ્મદ શમી
મોહમ્મદ શમી (IANS)

શમીએ આકાશદીપ સાથે રમવા અંગે વાત કરી

મંગળવારે ઉત્તરાખંડ સામે રણજી ટ્રોફીમાં આકાશદીપ અને મોહમ્મદ શમી પહેલી વાર બંગાળ માટે જોડી બનાવશે. ટીમ મેનેજમેન્ટને રાષ્ટ્રીય ટીમના બંને ફાસ્ટ બોલરો પાસેથી ઘણી આશાઓ છે, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે, શમીને ખબર નહોતી કે તે પહેલા આકાશદીપ સાથે રમ્યો નથી. જ્યારે આ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, ભારત માટે ODI માં 200 વિકેટ લેનારા બીજા સૌથી ઝડપી બોલરે કહ્યું, "આકાશ અમારા બોલિંગ યુનિટની તાકાતોમાંની એક છે. મને લાગ્યું કે હું કોઈ સમયે તેની સાથે રમી શકું છું, પરંતુ તેણે મને કહ્યું કે અમે પહેલાં ક્યારેય સાથે રમ્યા નથી. આ તેમની પહેલી મેચ છે જે સાથે છે."

શમીએ તેની ફિટનેસ પર મોટું નિવેદન આપ્યું

શમીએ એમ પણ કહ્યું કે આકાશ હવે યુવાન નથી પરંતુ ઘણો અનુભવી છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે મુકેશ કુમાર, સૂરજ સિંધુ અને જયસ્વાલની તાકાત પર બનેલી બંગાળની ફાસ્ટ બોલિંગ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સૌથી મજબૂત છે. આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાં તક ન મળવા અંગે શમીએ કહ્યું, "મેં પહેલેથી જ કહ્યું છે કે ટીમમાં સ્થાન મેળવવું મારા હાથમાં નથી, પરંતુ જ્યારે ફિટનેસની વાત આવે છે, ત્યારે મારે કહેવું પડશે કે જો હું ફિટ ન હોત, તો હું આજે અહીં ન હોત. તેથી, મારા માટે તેના વિશે વાત ન કરવી તે વધુ સારું છે. જો હું ચાર દિવસીય મેચ રમી શકું છું, તો કોઈ કારણ નથી કે હું 50 ઓવરનું ક્રિકેટ ન રમી શકું."

શમી ગયા ઓગસ્ટમાં રણજી ટ્રોફી પહેલા દુલીપ ટ્રોફીમાં રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો હતો. ઝડપી બોલરનું પ્રદર્શન અપેક્ષા મુજબ નહોતું. તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં 23 ઓવરમાં 100 રન આપીને ફક્ત એક વિકેટ લીધી હતી. બીજી ઇનિંગમાં, શમી 11 ઓવરમાં 36 રન આપીને વિકેટવિહીન રહ્યો હતો.

