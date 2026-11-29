ક્રિકેટના મેદાન બાદ હવે રાજકીય ઇનિંગ? મોહમ્મદ શમીએ ભાજપ અધ્યક્ષ નીતિન નવીન સાથે કરી મુલાકાત
ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને મળ્યા. મોહમ્મદ શમી મૂળ અમરોહાના સહસપુર અલીનગરનો રહેવાસી છે.
Published : November 29, 2026 at 4:34 PM IST
SHAMI MEETS NITIN NABIN: ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત કરી હતી. ભાજપ લઘુમતી મોરચાના પ્રમુખ કુંવર બાસિત અલી પણ હાજર હતા. બેઠકનો એક ફોટો સામે આવ્યો છે જેમાં મોહમ્મદ શમી, નીતિન નવીન અને કુંવર બાસિત અલી એકસાથે દેખાય છે. જોકે, બેઠક દરમિયાન ચર્ચા થયેલા મુદ્દાઓ અંગે કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
શમીએ જયંત ચૌધરી સાથે પણ મુલાકાત કરી છે
ભારતીય ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીની તાજેતરની મુલાકાતોએ રાજકીય વર્તુળોમાં ગરમાગરમ ચર્ચાઓ જગાવી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનને મળતા પહેલા શમીએ રાષ્ટ્રીય લોક દળ (RLD) ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જયંત ચૌધરી સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતો બાદ, શમીના રાજકારણમાં પ્રવેશ અંગે અટકળો ચાલી રહી છે.
PHOTO | Indian cricketer Mohammed Shami met BJP National President Nitin Nabin. BJP Minority Morcha President Kunwar Basit Ali was also present during the meeting. (Source: Third Party) https://t.co/ztUf2OpUoj— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
જયંત ચૌધરીએ પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર મોહમ્મદ શમી સાથેની મુલાકાતનો ફોટો શેર કર્યો. તેમણે શમી જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરને મળવાને એક સુખદ અનુભવ ગણાવ્યો. આ મુલાકાતે અમરોહા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ જગાવી હતી.
છેલ્લી મેચ 2025 માં રમાઈ હતી
36 વર્ષીય શમીએ ભારત માટે છેલ્લે 2025 માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમી હતી અને 6 નવેમ્બરના રોજ તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. શમીએ 64 ટેસ્ટ મેચમાં 229 વિકેટ લીધી છે અને 2023 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં તેની છેલ્લી ટેસ્ટ રમી હતી.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી પહેલાથી જ નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે
ટેસ્ટ ક્રિકેટને અલવિદા કહેતી વખતે, શમીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે વ્હાઇટ-બોલ ફોર્મેટમાં, એટલે કે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ODI માં રમવાનું ચાલુ રાખશે. IPL માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહેલા શમી સાથેની આ નવી મુલાકાતથી હવે ક્રિકેટ અને રાજકીય વર્તુળોમાં તેના આગામી પગલાં વિશે ઉત્સુકતા વધી ગઈ છે.
શમી અમરોહાનો રહેવાસી
મોહમ્મદ શમી મૂળ અમરોહાના સહસપુર અલીનગરનો રહેવાસી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર તેમના અથવા પરિવારના કોઈ સભ્યના રાજકારણમાં પ્રવેશ અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. દિલ્હીમાં જયંત ચૌધરી સાથેની તેની મુલાકાતે આ અટકળોને વધુ વેગ આપ્યો.
આ પછી શમીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન સાથે પણ મુલાકાત કરી. ભાજપ લઘુમતી મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કુંવર બાસિત અલી પણ હાજર હતા. આ મુલાકાતનો ફોટો પણ સામે આવ્યો છે. જોકે, આ મુલાકાતો પાછળના કારણ અને રાજકારણમાં તેમના પ્રવેશ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. તેથી, તેમની રાજકીય સફર અંગેની અટકળોને માત્ર અટકળો માનવામાં આવી રહી છે.
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