મોહમ્મદ શમીના ચાહકો માટે સમાચાર, આ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે
ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે પસંદગીકારો તેને અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં તક આપી શકે છે.
Published : May 18, 2026 at 5:38 PM IST
MOHAMMED SHAMI: IPL 2026 ના સમાપન પછી, ટીમ ઈન્ડિયા વર્ષ માટે તેના ટેસ્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે. શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયા અફઘાનિસ્તાન સામે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમશે. આ મેચ 6 જૂનથી 10 જૂન દરમિયાન રમાનારી છે. આ મેચ ન્યુ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ 19 મેના રોજ આ મેચ માટે ટીમની પસંદગી કરશે. અહેવાલો અનુસાર, અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમી આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી શકે છે.
અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટમાં શમીને તક મળશે
ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, મોહમ્મદ સિરાજને પણ ODI શ્રેણીની તૈયારી માટે આ ટેસ્ટમાંથી બ્રેક આપવામાં આવી શકે છે. રેવસ્પોર્ટ્ઝના અહેવાલ મુજબ, મોહમ્મદ શમીને આ મેચમાં રમવાની તક આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. શમી છેલ્લે 2023 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયા માટે રેડ-બોલ ક્રિકેટ રમતા જોવા મળ્યો હતો.
શમીએ પોતાની ફિટનેસ સાબિત કરી
મોહમ્મદ શમીએ છેલ્લી વખત ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે મેચ રમી હતી. ત્યારથી, તે સતત રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી બહાર રહ્યો છે. ઈજામાંથી પાછા ફર્યા પછી, તેની ફિટનેસ અંગે સતત પ્રશ્નો ઉભા થયા છે; જોકે, તેણે તેના પ્રદર્શન દ્વારા આ શંકાઓનો જવાબ આપ્યો છે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બંગાળ માટે રમતી વખતે, તેણે તમામ ફોર્મેટમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું, અને હાલમાં તે 2026 IPLમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે શાનદાર બોલિંગ કરી રહ્યો છે.
મોહમ્મદ શમીએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 64 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 229 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, તેણે છ વખત પાંચ વિકેટ લીધી છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેના નામે બે અડધી સદી પણ છે.
