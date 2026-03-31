ETV Bharat / sports

મોહમ્મદ શમીએ રિટાયરમેન્ટ પ્રશ્ન પર તોડ્યું મૌન, ક્રિકેટને ક્યારે અલવિદા કહેશે તે અંગે કર્યો ખુલાસો

IPL 2026 સીઝન દરમિયાન, ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. શમીએ રિટાયરમેન્ટ ની અટકળો અંગે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MOHAMMED SHAMI RETIREMENT: 2026 ની IPL સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી ટુર્નામેન્ટમાં નવી શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છે. શમી એક ટ્રેડ દ્વારા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાયો છે. મોહમ્મદ શમી છેલ્લા એક વર્ષથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમથી દૂર છે, જ્યારે તે સતત ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. શમી 35 વર્ષનો થઈ ગયો છે, અને ઘણા લોકો માને છે કે તે ટૂંક સમયમાં રિટાયરમેન્ટ લઈ શકે છે. હવે, ભારતીય ફાસ્ટ બોલરે પોતે જ તેની રિટાયરમેન્ટનો સમય જાહેર કર્યો છે.

મોહમ્મદ શમીએ જણાવ્યો રિટાયરમેન્ટ પ્લાન

મોહમ્મદ શમીએ તાજેતરમાં 'ધ શુભંકર મિશ્રા શો' પર પોતાના રિટાયરમેન્ટ પ્લાન વિશે જણાવ્યું. તેમણે ક્યારે રિટાયરમેન્ટ લેવાનો ઇરાદો રાખ્યો તે શેર કર્યું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે હું થાકી જઈશ, ત્યારે હું નિર્ણય લઈશ. અત્યારે, હું રિટાયરમેન્ટ વિશે વિચારી પણ રહ્યો નથી, કારણ કે આવા વિચારો તમને નીચે ખેંચવા લાગે છે. જો તે વિચાર તમારા મનમાં આવે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમે પહેલાથી જ થાકી ગયા છો. અને જો તમે થાકી ગયા છો, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમે કંટાળી ગયા છો."

શમીએ વધુમાં ઉમેર્યું, "મેં આ પહેલા પણ કહ્યું છે: જે દિવસે હું જાગીશ અને આ રમત કંટાળાજનક લાગવા લાગશે તે દિવસે હું ક્રિકેટ છોડી દઈશ. જે ક્ષણે સુસ્તી આવશે, હું વિદાય લઈશ. હું અત્યારે કંટાળો અનુભવતો નથી, કે સુસ્તી અનુભવતો નથી. હું મારી કારકિર્દીના આ તબક્કાનો આનંદ માણી રહ્યો છું. પરિણામો સારા અને સકારાત્મક છે."

મોહમ્મદ શમી ક્યારે મેદાનમાં પાછા ફરશે?

મોહમ્મદ શમી IPL 2026 માટે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમનો ભાગ છે. ટીમનો ઓપનિંગ મેચ 1 એપ્રિલે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે છે. બંને ટીમો લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ટકરાશે. મોહમ્મદ શમી આ વર્ષે LSG જર્સી પહેરીને મોટો પ્રભાવ પાડવા માટે તૈયાર છે. શમીએ લખનૌ માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપવાનું વચન આપ્યું છે. તેણે કહ્યું, "જો લખનૌએ મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, તો હું મારું સર્વસ્વ આપીશ."

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.