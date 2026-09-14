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મોહમ્મદ શમીના ભાઈઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ, મહિલાએ અનેક ગંભીર આરોપ લગાવ્યા

ભારતના અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીનો પરિવાર ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે; તેના ભાઈઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે.

મોહમ્મદ શમીના ભાઈઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ
મોહમ્મદ શમીના ભાઈઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધાઈ (Representational Image (IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 4:46 PM IST

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ટીમ ઈન્ડિયાના અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીના ભાઈ મોહમ્મદ કૈફ વિરુદ્ધ એક મહિલા પર દુષ્કર્મ ગુજારવાના આરોપસર FIR નોંધવામાં આવી છે. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, કૈફે લગ્નના ખોટા વાયદા હેઠળ છ વર્ષ સુધી તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. તેણે એવો પણ આરોપ મૂક્યો છે કે કૈફે તેને તેની નોકરી છોડવા માટે મજબૂર કરી હતી. મહિલાની ફરિયાદના આધારે લખનૌના અખિયાના પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, પીડિતાએ કૈફના ભાઈ હસીબ પર પણ તેને ધમકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

બંનેની મુલાકાત 2020માં થઈ હતી

લખનૌના અખિયાના પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર (FIR) મુજબ, તે મહિલા 2020માં એક કોમન મિત્ર દ્વારા મોહમ્મદ શમીના ભાઈ મોહમ્મદ કૈફને મળી હતી. તે સમયે તે ગાઝિયાબાદની એક પોશ સોસાયટીમાં રહેતી હતી. પોતાની ફરિયાદમાં મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે કૈફે તેની સાથે લગ્ન કરવાનું વચન આપ્યું હતું. ફરિયાદ કરનાર મહિલા છૂટાછેડા લીધેલી છે અને તેને એક પુત્ર છે.

પીડિતાના જણાવ્યા અનુસાર, આ તમામ હકીકતો જાણવા છતાં કૈફ તેની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર હતો અને તેને તેના પુત્ર સામે પણ કોઈ વાંધો નહોતો. લગ્નના બહાને તેણે લગભગ બે મહિના સુધી તેનું જાતીય શોષણ કર્યું, જ્યારે તે સતત લગ્નની વાતને ટાળતો રહ્યો.

કોલકાતાની એક હોટેલમાં દુષ્કર્મની ઘટના

એફઆઈઆર (FIR) મુજબ, મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે 9 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ કોલકાતાની એક હોટેલમાં કૈફે લગ્નના બહાને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યુ હતુ . ત્યારબાદ, તેણે અન્ય વિવિધ શહેરો અને સ્થળોએ તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે, કૈફે ડિસેમ્બર 2025માં આઈપીએલ (IPL)ની હરાજી બાદ તેની સાથે લગ્ન કરવાની વાત કરી હતી, પરંતુ તે સતત લગ્નને ટાળતો રહ્યો હતો.

વધુમાં, મહિલાએ કૈફ પર પોતાની નોકરી ગુમાવવાનું કારણ બનવાનો આરોપ મૂક્યો. પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 2023 થી 2026 દરમિયાન નવી દિલ્હીમાં એક એરલાઇન કંપનીમાં કેબિન ક્રૂ તરીકે કામ કર્યું હતું; જોકે, કૈફને તેની નોકરી પસંદ નહોતી અને તેણે તેને નોકરી છોડી દેવા માટે દબાણ કર્યું હતું.

કૈફના ભાઈ સામે ધમકાવવાના આરોપ

મહિલાએ પોતાની ફરિયાદમાં મોહમ્મદ કૈફના ભાઈ હસીબ પર પણ ધમકાવવાનો આરોપ મૂક્યો છે. પીડિતાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે તેણે લગ્ન માટે કૈફ પર દબાણ કર્યું, ત્યારે કૈફે તેના ભાઈ હસીબ પાસે તેને ફોન કરાવ્યો અને અમરોહા સ્થિત તેમના ઘરે બોલાવી. ત્યાં તે કૈફની માતા અને તેના ભાઈ હસીબને મળી. આ મુલાકાત દરમિયાન હસીબે તેને ધમકી આપી હતી, જેના પગલે મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે મોહમ્મદ કૈફ વિરુદ્ધ દુષ્કર્મનો અને હસીબ વિરુદ્ધ ધમકાવવાનો કેસ નોંધ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે મોહમ્મદ શમીનો ભાઈ મોહમ્મદ કૈફ પણ ક્રિકેટર છે અને સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બંગાળની ટીમ તરફથી રમે છે.

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MOHAMMED SHAMI BROTHER AGAINST FIR
મોહમ્મદ શમીના ભાઈઓ વિરુદ્ધ FIR
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મોહમ્મદ શમી ભાઈ પર કેસ નોંધાયો
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