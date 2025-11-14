ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, મોહમ્મદ શમી નિઝામ છોડીને નવાબોના શહેરમાં જઈ રહ્યો છે
છેલ્લી IPL મેગા હરાજીમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે 10 કરોડ રૂપિયામાં જોડાયો હતો.
હૈદરાબાદ: ટીમ ઈન્ડિયા શુક્રવારે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની પહેલી ટેસ્ટ મેચ રમશે. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાં એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી વર્તમાન શ્રેણીનો ભાગ નહીં હોય. થોડા દિવસો પહેલા, CAB પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીએ પોતે બંગાળના ફાસ્ટ બોલરની ટેસ્ટ ટીમમાં વાપસીને ટેકો આપ્યો હતો. IPL 2026 માં શમીના પ્રદર્શન અંગે એક મોટો અપડેટ સામે આવ્યો છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો 2023 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ છોડીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાશે.
ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, શમી નિઝામ શહેર છોડીને વર્તમાન IPL ટ્રેડ વિન્ડોમાં નવાબોના શહેરમાં જોડાઈ રહ્યો છે. જ્યારે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે બંને પક્ષો વચ્ચે કરાર પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલમાં પણ પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે કે આ એક સંપૂર્ણ રોકડ સોદો હશે.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે 2025 ની IPL મેગા ઓક્શનમાં ઉત્તર પ્રદેશના આ ફાસ્ટ બોલરને ₹10 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. શમી પણ આ જ કિંમતે હૈદરાબાદથી લખનૌ જઈ રહ્યો છે. ESPN ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, બંને પક્ષો વચ્ચેનો સોદો નક્કી થઈ ગયો છે, પરંતુ શમીની સંમતિ હજુ બાકી છે. ક્રિકેટર આ સોદા માટે સંમત થયા પછી જ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે.
સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુર ગુરુવારે વર્તમાન IPLની પ્રથમ ટ્રેડ વિન્ડોમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ છોડી ગયો. 2025 ની IPLમાં 13 વિકેટ લેનાર આ ક્રિકેટર મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયો છે. સંજીવ ગોયેન્કાની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝી શમીને ટીમમાં લાવીને આ ખાલી જગ્યા ભરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. જો કે, પાછલી IPLમાં શમીના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં લેતા, તેઓ નિરાશ થઈ શકે છે. 2025 ની આવૃત્તિમાં, રાષ્ટ્રીય ફાસ્ટ બોલરે નવ IPL મેચોમાં ફક્ત છ વિકેટ લીધી હતી. જો કે, તે સમયે, શમી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી તેના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં પાછા ફરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો.
ઈજામાંથી સ્વસ્થ થયા પછી સંપૂર્ણપણે ફિટ, મોહમ્મદ શમી ચાલુ રણજી ટ્રોફીમાં બંગાળના ઝડપી બોલિંગ વિભાગ માટે આશાનું કિરણ છે. બંગાળના આ ઝડપી બોલરે વર્તમાન રણજી ટ્રોફીમાં અત્યાર સુધીમાં 15 વિકેટ લીધી છે, જેમાં ગુજરાત સામે પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. તે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છે. રાષ્ટ્રીય પસંદગીકાર અજિત અગરકર આવતા રવિવારથી શરૂ થનારી રણજી ટ્રોફી મેચ દરમિયાન તેની ફિટનેસનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે હાજર રહેશે. બંગાળનો પાંચમો રાઉન્ડનો મુકાબલો કલ્યાણીમાં આસામ સામે થશે.
