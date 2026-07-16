સૌથી ઝડપી સદીનો ફિન એલનનો રેકોર્ડ તૂટ્યો, નિકોલસ પૂરને 31 બોલમાં ફટકારી સદી
મેજર લીગ ક્રિકેટની વર્તમાન સિઝનમાં, MI ન્યૂ યોર્કના કેપ્ટન નિકોલસ પૂરન વોશિંગ્ટન ફ્રીડમ સામેની એલિમિનેટર મેચમાં બેટ સાથે વિસ્ફોટક ફોર્મમાં જોવા મળ્યો હતો.
Published : July 16, 2026 at 3:15 PM IST
MLC 2026: અમેરિકામાં રમાઈ રહેલી ફ્રેન્ચાઈઝી આધારિત T20 લીગ મેજર લીગ ક્રિકેટની ચોથી સીઝનની એલિમિનેટર મેચ વોશિંગ્ટન ફ્રીડમ અને MI ન્યૂ યોર્ક વચ્ચે ઓકલેન્ડ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, MI ન્યૂ યોર્કના કેપ્ટન નિકોલસ પૂરને તોફાની સદી ફટકારી, જેના કારણે તેણે MLCમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. નિકોલસ પૂરને માત્ર 31 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જેના કારણે તેની ટીમ MI ન્યૂ યોર્ક 20 ઓવરમાં 266 રન બનાવવામાં સફળ રહી.
પૂરને ફિન એલનનો રેકોર્ડ તોડ્યો
એમએલસીમાં એમઆઈ ન્યૂ યોર્કના કેપ્ટન નિકોલસ પૂરન ઘણા સમયથી શાંત હતો, જેમાં IPL 2026 ની સીઝનમાં નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતો. વોશિંગ્ટન ફ્રીડમ સામે એલિમિનેટર મેચમાં, એમઆઈ ન્યૂ યોર્કે તેમની પહેલી વિકેટ માત્ર 9 રન પર ગુમાવી દીધી હતી. બેટિંગ કરવા આવતા, નિકોલસ પૂરને ધમાકેદાર રન-સ્કોરિંગ શરૂ કર્યું, તેની અને ક્વિન્ટન ડી કોક વચ્ચે માત્ર 42 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે 118 રનની ભાગીદારી થઈ. પૂરને માત્ર 31 બોલમાં 13 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા સાથે પોતાની સદી પૂરી કરી. નિકોલસ પૂરન મેજર લીગ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ખેલાડી પણ બન્યો, જે અગાઉ ફિન એલનનો રેકોર્ડ હતો, જેણે 34 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો હતો. પૂરન 33 બોલમાં 106 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.
1️⃣0️⃣0️⃣ off 31 balls 🤯— MI New York (@MINYCricket) July 16, 2026
Remember the name - Nicholas Pooran 🫡#MLC #OneFamily #WFvMINY pic.twitter.com/lzDML2s9cM
આ સિઝનમાં પૂરને MLCમાં 400 થી વધુ રન બનાવ્યા છે
MLCની ચોથી સિઝનમાં નિકોલસ પૂરનનું બેટ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. તેણે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે અને 11 મેચોમાં 11 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી છે, જેમાં 47.11 ની સરેરાશથી 424 રન બનાવ્યા છે. પૂરને આ સમયગાળા દરમિયાન એક સદી અને ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે. પૂરન આ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે, સાન ફ્રાન્સિસ્કો યુનિકોર્ન્સ માટે રમતા લુહાન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ પછી અને આ સિઝનમાં 447 રન બનાવ્યા છે.
NICHOLAS POORAN MADNESS IN THE KNOCK-OUT FOR MI FAMILY 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) July 16, 2026
Pooran smashed Hundred from just 31 balls in the Eliminator - One of the craziest innings ever in MLC history. pic.twitter.com/K9QMTVTw0H
Nicholas Pooran’s on his A-game 😤 The MINY skipper gets 22 runs in the over with 6️⃣-6️⃣-6️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/tzhuyssisS— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 16, 2026
કિરોન પોલાર્ડે પણ ધુંઆધાર બેટિંગ કરી
પોલાર્ડે પણ ઝડપી ઇનિંગ્સ રમી. પૂરનના આઉટ થયા પછી પણ ટીમનો રન રેટ ધીમો પડ્યો નહીં. અનુભવી બેટ્સમેન કિરોન પોલાર્ડે માત્ર 25 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા. તેણે 17 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ટ્રેન્ટ બોલ્ટે પણ 10 બોલમાં અણનમ 22 રન બનાવીને ટીમના કુલ સ્કોરમાં ઉમેરો કર્યો.
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