ક્રિકટ જગતમાં શોકની લહર, ચાલું મેચ દરમિયાન ખેલાડીનું મોત

લાલરેમરુતાનાં નિધનના સમાચારથી મિઝોરમના ક્રિકેટ સમુદાયમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ.

cricketer Lalremruata died: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, રમત જગતમાંથી એવા ખેલાડીઓના અહેવાલો આવી રહ્યા છે જેમના મેચ દરમિયાન અચાનક મૃત્યુ થયા છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટ ખેલાડી લાલરેમરુતા પણ આ યાદીમાં જોડાયા છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મિઝોરમ માટે રમનાર લાલરેમરુતા 8 જાન્યુઆરીએ સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચ રમી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ પડી ગયા અને તેમનું અવસાન થયું. લાલરેમરુતાનાં નિધનના સમાચારથી મિઝોરમના ક્રિકેટ સમુદાયમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ.

લાલરેમરુતાનું 38 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું

લાલરેમરુતાએ મિઝોરમ માટે બે રણજી ટ્રોફી મેચ રમી હતી. લાલરેમરુતાએ મિઝોરમ માટે બે રણજી ટ્રોફી મેચ રમી હતી, જેમાંથી તેમની છેલ્લી મેચ 2022માં નાગાલેન્ડ સામે હતી. લાલરેમરુતાનું 38 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. મિઝોરમ સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશને લાલરેમરુતાના સન્માનમાં તમામ સુનિશ્ચિત મેચો રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ દુ:ખદ ઘટના વેંગનુઈ રાઈડર્સ સીસી અને ચોનપુઈ ILMOV સીસી વચ્ચે ખાલિદ મેમોરિયલ સેકન્ડ ડિવિઝન સ્ક્રીનીંગ ટુર્નામેન્ટ મેચ દરમિયાન બની હતી. વેંગનુઈ રાઈડર્સ સીસી તરફથી રમતા લાલરેમરુતાને મેચ દરમિયાન અચાનક મેડિકલ ઈમરજન્સીનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ડોકટરો તેમને પુનર્જીવિત કરવામાં અસમર્થ રહ્યા.

રણજી ટ્રોફી મેચ લાલરેમરુતાનું પ્રદર્શન

લાલરેમરુતા નિવૃત્તિ પછી પણ મિઝોરમ ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે સક્રિય રીતે સંકળાયેલા રહ્યા. તેઓ સિનિયર ટુર્નામેન્ટમાં સમિતિના સભ્ય હતા. મિઝોરમ ક્રિકેટ દ્વારા જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, લાલરેમરુતાએ ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો અને રાજ્ય ક્રિકેટમાં તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાનને સ્વીકાર્યું, અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી. લાલરેમરુતાએ મિઝોરમ માટે બે રણજી ટ્રોફી મેચ અને સાત ટી20 મેચ રમી છે, જેમાં તેમણે 44 અણનમ રનનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર સાથે 87 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, તેમના પ્રથમ-વર્ગના ક્રિકેટમાં, તેમણે બે મેચમાં ચાર ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી છે, જેમાં 4.25 ની સરેરાશથી 17 રન બનાવ્યા છે.

