IPL 2026ની વચ્ચે વેચાઈ રાજસ્થાન રોયલ્સ, 'સ્ટીલ કિંગ' એ ₹15,660 કરોડમાં ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદી

સ્ટીલ ઉદ્યોગપતિ લક્ષ્મી મિત્તલે $1.65 બિલિયનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝી હસ્તગત કરવાની જાહેરાત કરી છે. અદાર પૂનાવાલા અને મનોજ બાદલે પણ આ કન્સોર્ટિયમનો ભાગ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 4:06 PM IST

RAJASTHAN ROYALS SOLD: IPL 2026 ની સીઝન દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીને નવા માલિકો મળી ગયા છે. RR ના વેચાણ અંગેના અહેવાલો ઘણા મહિનાઓથી ફરતા હતા. હવે એવું જાણવા મળ્યું છે કે વિવિધ રોકાણકારોના એક જૂથે સંયુક્ત રીતે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમને હસ્તગત કરી છે. ટૂંક સમયમાં એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ જારી થવાની અપેક્ષા છે. નોંધનીય છે કે, માત્ર રાજસ્થાન રોયલ્સ જ નહીં પરંતુ અન્ય લીગમાં ભાગ લેતી તેમની વિવિધ સિસ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પણ વેચાઈ ગઈ છે.

રાજસ્થાન રોયલ્સને નવા માલિક મળ્યા

TOI ના અહેવાલ મુજબ, મિત્તલ પરિવાર અને આદર પૂનાવાલાએ બહુમતી હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. મનોજ બડાલે સહિત અન્ય રોકાણકારો સાથે મળીને તેઓ RR ના બોર્ડમાં જોડાશે.

RR ₹15,660 કરોડમાં થયો સોદો

અહેવાલો અનુસાર, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને તેની સિસ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝી - પાર્લ રોયલ્સ અને બાર્બાડોસ રોયલ્સ - ને સામૂહિક રીતે $1.65 બિલિયન (₹15,600 કરોડ) માં હસ્તગત કરવામાં આવ્યા છે. આર્સેલરમિત્તલના ચેરમેન લક્ષ્મી એન. મિત્તલ, સીઈઓ આદિત્ય મિત્તલ, બિન-સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર વનિષા મિત્તલ-ભાટિયા, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના સીઈઓ આદર પૂનાવાલા અને મનોજ બડાલે રાજસ્થાન રોયલ્સના બોર્ડમાં સેવા આપશે.

કોનો કેટલો હિસ્સો છે?

TOI ના અહેવાલ મુજબ, રાજસ્થાન રોયલ્સમાં મિત્તલ પરિવારનો હિસ્સો આશરે 75 ટકા હશે. અદાર પૂનાવાલા 18% હિસ્સો ધરાવશે, જ્યારે મનોજ બડાલે સહિત હાલના રોકાણકારો લગભગ 7% હિસ્સો ધરાવશે.

લક્ષ્મી મિત્તલે નિવેદન જારી કર્યું

એક સંયુક્ત નિવેદનમાં, લક્ષ્મી મિત્તલે ટિપ્પણી કરી કે તેમનો પરિવાર રાજસ્થાનનો હોવાથી, રાજસ્થાન રોયલ્સ સિવાય કોઈ પણ IPL ટીમ સાથે જોડાવાનું તેમને વધુ ગમશે નહીં. તેમણે શરૂઆતમાં તેમના શાળાના દિવસોમાં ક્રિકેટ રમ્યું હતું અને ત્યારથી તેઓ આ રમતના સમર્પિત ચાહક રહ્યા છે. ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ રાજસ્થાન રોયલ્સ જર્સી પહેરી છે, જેમાં ભારતીય રમતગમતના આઇકોનનો સમાવેશ થાય છે, જે યુવા પ્રતિભાની નવી પેઢીને પ્રેરણા આપે છે. તે આ ભવ્ય ટીમનો ભાગ બનવા માટે રોમાંચિત છે અને ભવિષ્યની સફળતા માટે ચાહકોની સાથે બાજુ પર ઊભા રહેવા માટે આતુરતાથી રાહ જુએ છે. આ મહત્વપૂર્ણ રોકાણને રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં મજબૂત નેતૃત્વ અને નોંધપાત્ર સંસાધનોથી મજબૂત બનેલી ટીમ આગામી સમયમાં વધુ ઊંચાઈઓ સર કરવા માટે તૈયાર છે.

